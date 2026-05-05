Пожаловались сотни горожан. В Алейске из кранов пошла вода с фекалиями
Пить воду категорически нельзя
05 мая 2026, 23:34, ИА Амител
В Алейске около 300 жителей многоквартирного дома на улице Советской, 7а столкнулись с серьезной проблемой водоснабжения — проведенная экспертиза показала, что вода не соответствует микробиологическим нормам и непригодна для употребления. По словам жильцов, из кранов течет жидкость с примесями отходов, из-за чего ее невозможно использовать ни для питья, ни для бытовых нужд.
Как утверждают жители, ситуация возникла после аварий на инженерных сетях. Ранее в подвале дома произошли порывы канализации, при этом трубы водоснабжения проходят в той же зоне, что могло привести к попаданию стоков в систему подачи воды.
С жалобой жильцы обратились в региональный исполком "Общероссийского народного фронта". Общественники направили обращение в управляющую компанию с требованием как можно скорее восстановить нормальное водоснабжение.
«Экспертиза показала, что вода не соответствует микробиологическим показателям. Пить ее категорически нельзя», — заявили в ОНФ.
На момент публикации проблема остается нерешенной. Жители продолжают ждать устранения последствий аварии и подачи безопасной воды.
23:47:37 05-05-2026
Маскаев все ещё при должности?
00:08:36 06-05-2026
Ужос. Трубы промывать надо. Повторные экспертизы. А что сказал избранный мер-единоросс?
11:32:53 06-05-2026
Какая то бредовая ситуация. Водопровод он под давлением и извне в него ничего попасть не может. Пусть даже будет дырка в трубе, изливающаяся вода по давлением не даст попасть фекалиям внутрь водопровода, даже если он будет проходить через сливную яму, а не в одном и том же месте с канализацией. Так что- "Как утверждают жители, ситуация возникла после аварий на инженерных сетях."
Есть некоторые сомнения
19:14:01 06-05-2026
Водопроводчик (11:32:53 06-05-2026) Какая то бредовая ситуация. Водопровод он под давлением и из... тоже сомневаюсь, это надо чтобы трубы канализации и водопровода встык шли и одновременно прорвали в одном месте