Пожаловались сотни горожан. В Алейске из кранов пошла вода с фекалиями

Пить воду категорически нельзя

05 мая 2026, 23:34, ИА Амител

Грязная вода в Алейске / Фото: "Народный Фронт | Алтайский край"

В Алейске около 300 жителей многоквартирного дома на улице Советской, 7а столкнулись с серьезной проблемой водоснабжения — проведенная экспертиза показала, что вода не соответствует микробиологическим нормам и непригодна для употребления. По словам жильцов, из кранов течет жидкость с примесями отходов, из-за чего ее невозможно использовать ни для питья, ни для бытовых нужд.

Как утверждают жители, ситуация возникла после аварий на инженерных сетях. Ранее в подвале дома произошли порывы канализации, при этом трубы водоснабжения проходят в той же зоне, что могло привести к попаданию стоков в систему подачи воды.

С жалобой жильцы обратились в региональный исполком "Общероссийского народного фронта". Общественники направили обращение в управляющую компанию с требованием как можно скорее восстановить нормальное водоснабжение.

«Экспертиза показала, что вода не соответствует микробиологическим показателям. Пить ее категорически нельзя», — заявили в ОНФ.

На момент публикации проблема остается нерешенной. Жители продолжают ждать устранения последствий аварии и подачи безопасной воды.