Врач раскрыла россиянам простые привычки, чтобы не состариться летом

Отказ от увлажнения, скрабы после загара и кислоты перед выходом на солнце могут привести к воспалениям и гиперпигментации

13 июня 2026, 17:25, ИА Амител

Девушка / Изображение сгенерировано нейросетью Dall-E / amic.ru

Врач‑дерматовенеролог и косметолог АО "Медицина" Елизавета Шухман в интервью "Ленте.ру" дала рекомендации по уходу за кожей летом, когда на нее негативно влияют жара, ультрафиолет и смена микроклимата.

Ключевой принцип летнего ухода — дисциплина, а не сложные ритуалы. Основу должны составлять защита от ультрафиолета, мягкое очищение и поддержание водного баланса. Так, средство с SPF 30–50 нужно наносить каждое утро — даже в пасмурную погоду — и обновлять каждые два часа, если вы находитесь на улице.

При этом стоит выбирать продукты с пометкой "широкий спектр", гарантирующей защиту от лучей UVA и UVB. Для мягкого очищения рекомендуется использовать гели или пенки с нейтральным pH — 5,5, а после контакта с морской или хлорированной водой обязательно наносить увлажняющее средство.

Чтобы поддерживать водный баланс, следует выпивать 1,5–2 литра воды в день и включать в рацион томаты, листовую зелень и сезонные ягоды — они богаты антиоксидантами, нейтрализующими свободные радикалы.

Врач также предупредила о распространенных ошибках, которых стоит избегать: полном отказе от увлажнения, использовании скрабов с крупными частицами после загара и нанесении эфирных масел и кислот перед выходом на солнце — такие действия могут привести к ожогам и гиперпигментации.

В качестве рекомендаций по адаптации ухода Шухман предложила заменить плотные кремы на более легкие текстуры — эмульсии, флюиды или гели с гиалуроновой кислотой, ниацинамидом, пантенолом и церамидами, перенести применение ретинола и средств с высокими концентрациями кислот на вечернее время, а солнцезащитное средство наносить за 15 минут до выхода на улицу, до макияжа.