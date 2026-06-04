Молотки против красоты: в России молодежь бьет себя по лицу ради "луксмаксинг"
"Луксмаксинг" в подобной форме не имеет научного обоснования и несет прямую угрозу здоровью
04 июня 2026, 17:35, ИА Амител
Новый тренд в сфере улучшения внешности — луксмаксинг — стремительно набирает популярность среди молодежи. Молодые россияне прибегают к экстремальным методам, чтобы добиться "брутального эффекта", используя молоток для ударов по лицу, пишет Telegram-канал Baza.
Концепция луксмаксинга пришла к нам из западных онлайн-сообществ. Ее основа заключается в том, что внешность — это ключевой ресурс мужчины, который можно усовершенствовать почти "научным" способом. В последнее время в российских социальных сетях все чаще обсуждают самые радикальные и сомнительные методы этого движения.
«Одним из таких методов стал бонсмешинг. Молодые люди наносят себе удары кулаками, молотком или другими подручными предметами по скулам, челюсти и надбровным дугам с целью добиться более "мужественных" и рельефных черт лица после заживления микротрещин и переломов», — пишет издание.
Пластический хирург Светлана Гудкова в интервью "Базе" подчеркнула, что научных доказательств эффективности бонсмешинга нет. По ее мнению, такие действия могут привести к серьезным последствиям, включая переломы лицевых костей, повреждения глазницы, нарушение прикуса и работы височно-нижнечелюстного сустава. Кроме того, после ударов часто возникают гематомы, которые могут инфицироваться и вызвать гнойное воспаление, вплоть до остеомиелита, разрушающего костную ткань.
Несмотря на эти риски, в социальных сетях появляются "эксперты", которые публикуют подробные инструкции о том, как и куда бить, а также продают гайды по этой практике за три-пять тысяч рублей.
17:50:27 04-06-2026
что ни дрянь и гадость, так именуется англицизмами. где умники, которые до сих пор вещают, что нам не от чего отгораживаться? это же деструктив чистейшей воды
18:08:08 04-06-2026
Гость (17:50:27 04-06-2026) что ни дрянь и гадость, так именуется англицизмами. где умн...
«Луксмаксинг» (англ. Looksmaxxing, дословно — «Максимизация внешности»)
Бонсмешинг (от англ. bonesmashing — «дробление костей»)
18:16:53 04-06-2026
Гость (17:50:27 04-06-2026) что ни дрянь и гадость, так именуется англицизмами. где умн... от "братских" народов Африки и Ближнего востока. Там вообще в обяз шрамирование и женское обрезание.
18:23:31 04-06-2026
Гость (17:50:27 04-06-2026) что ни дрянь и гадость, так именуется англицизмами. где умн... Дело не в англицизме, а в дебилизме.
Не притягивайте за уши, хвост в другом месте)
18:06:12 04-06-2026
Это чтоб дураков сразу видно было - очень нужное течение.
Пирсинги и тату - долго, дорого, хлопотно.
А тут родители видят, что у них семья - долбодятлов
18:12:08 04-06-2026
Результат - на лицо.
Надо еще признак элит какой ни будь ввести
ухо отрезать, ноздри порвать, клеймо на лоб - скрепно, модно, исторично.
19:33:50 04-06-2026
Раньше душевнобольные головой об стену бились а теперь молотком гвозди в голову забивают!
19:49:50 04-06-2026
Молотком больно, можно поцарапать щёку, не сильно и уже брутальный юноша.
20:09:41 04-06-2026
Для будущих мачей сдам в аренду молотки (три вида), кувалды (2 вида). Дорого.
20:30:43 04-06-2026
Внимание, акция! Бесплатный луксмаксинг, сбор в 01:00 у пивной, пароль "эй ты п****"
21:30:10 04-06-2026
Гость (20:30:43 04-06-2026) Внимание, акция! Бесплатный луксмаксинг, сбор в 01:00 у пивн... Так можно ещё и пиковину в печень получить...
🤣
10:00:11 05-06-2026
Чем бы не тешились - лишь бы не курили. Если кому-то нужна помощь - подходите, залуксмаксингую лучше новой!!!