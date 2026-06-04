"Луксмаксинг" в подобной форме не имеет научного обоснования и несет прямую угрозу здоровью

04 июня 2026, 17:35, ИА Амител

Луксмаксинг / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Новый тренд в сфере улучшения внешности — луксмаксинг — стремительно набирает популярность среди молодежи. Молодые россияне прибегают к экстремальным методам, чтобы добиться "брутального эффекта", используя молоток для ударов по лицу, пишет Telegram-канал Baza.

Концепция луксмаксинга пришла к нам из западных онлайн-сообществ. Ее основа заключается в том, что внешность — это ключевой ресурс мужчины, который можно усовершенствовать почти "научным" способом. В последнее время в российских социальных сетях все чаще обсуждают самые радикальные и сомнительные методы этого движения.

«Одним из таких методов стал бонсмешинг. Молодые люди наносят себе удары кулаками, молотком или другими подручными предметами по скулам, челюсти и надбровным дугам с целью добиться более "мужественных" и рельефных черт лица после заживления микротрещин и переломов», — пишет издание.

Пластический хирург Светлана Гудкова в интервью "Базе" подчеркнула, что научных доказательств эффективности бонсмешинга нет. По ее мнению, такие действия могут привести к серьезным последствиям, включая переломы лицевых костей, повреждения глазницы, нарушение прикуса и работы височно-нижнечелюстного сустава. Кроме того, после ударов часто возникают гематомы, которые могут инфицироваться и вызвать гнойное воспаление, вплоть до остеомиелита, разрушающего костную ткань.

Несмотря на эти риски, в социальных сетях появляются "эксперты", которые публикуют подробные инструкции о том, как и куда бить, а также продают гайды по этой практике за три-пять тысяч рублей.