Академик Онищенко объяснил секрет красоты российских женщин
По его словам, Россия — это "плавильня генофондов" с 130 нациями, а внешняя привлекательность зависит от здоровья, образа жизни и отсутствия вредных привычек
30 мая 2026, 14:34, ИА Амител
Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в беседе с РИА Новости раскрыл секрет красоты россиянок. Ранее независимая организация World Population Review поставила Россию на четвертое место в рейтинге стран с самыми красивыми женщинами, но академик с этим не согласен.
«Наши женщины — самые красивые, никакое не четвертое, а первейшее место! Наша страна — это плавильня генофондов, у нас нет кровосмешения, как у других малочисленных народов. У нас одних только наций — 130, это огромный запас», — заявил Онищенко.
По его словам, внешняя привлекательность зависит не только от генетики, но и от образа жизни и отсутствия вредных привычек. Академик отметил, что сейчас набирает популярность тренд на здоровый образ жизни, что способствует рождению здоровых и красивых детей.
«Красота — это, прежде всего, здоровье. Репродуктивное и генетическое здоровье закладывает базис этой красоты, зарождает ее», — заключил Онищенко.
17:21:37 30-05-2026
Все просто мы, в отличии от Европы, в средние века не называли их ведьмами и не жгли на кострах. И не резали от ревности как в Азии. Вот генофонд и сохранился. А вот в Германии например с этим не так удачно получилось.
21:32:41 30-05-2026
И вообще мы самый лучший народ!
07:32:00 31-05-2026
Кричали женщины ура и в воздух чепчики бросали!
16:27:09 31-05-2026
женщины красивые, да.
но водка подорожала, так что посмотрим трезвым взглядом на наших академиков