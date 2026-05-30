Академик Онищенко объяснил секрет красоты российских женщин

По его словам, Россия — это "плавильня генофондов" с 130 нациями, а внешняя привлекательность зависит от здоровья, образа жизни и отсутствия вредных привычек

30 мая 2026, 14:34, ИА Амител

Девушка / Изображение сгенерировано нейросетью Dall-E / amic.ru

Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в беседе с РИА Новости раскрыл секрет красоты россиянок. Ранее независимая организация World Population Review поставила Россию на четвертое место в рейтинге стран с самыми красивыми женщинами, но академик с этим не согласен.

«Наши женщины — самые красивые, никакое не четвертое, а первейшее место! Наша страна — это плавильня генофондов, у нас нет кровосмешения, как у других малочисленных народов. У нас одних только наций — 130, это огромный запас», — заявил Онищенко.

По его словам, внешняя привлекательность зависит не только от генетики, но и от образа жизни и отсутствия вредных привычек. Академик отметил, что сейчас набирает популярность тренд на здоровый образ жизни, что способствует рождению здоровых и красивых детей.