Простые изменения в распорядке дня помогут снизить риски

14 мая 2026, 15:01, ИА Амител

Зумеры / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Дети, родившиеся с 2003 по 2015 год, сталкиваются с вызовами для здоровья из-за активного использования цифровых технологий, сообщает газета "Известия".

Кардиолог Бранислав Богунович в интервью изданию подчеркнул, что постоянное взаимодействие со смартфонами и компьютерами создает значительную нагрузку на зрение молодежи.

Специалист отметил, что серьезные последствия, такие как ранняя катаракта, могут проявиться спустя несколько лет.

«Представители этого поколения также подвержены риску бессонницы и повышенного стресса из-за длительного пребывания в цифровой среде. Нужно ограничивать время использования гаджетов и отключать уведомления ночью, чтобы снизить нагрузку на нервную систему», — добавил он.

Хотя зумеры ведут активный образ жизни и следят за питанием, врачи предупреждают о рисках, связанных с экстремальными диетами и чрезмерными физическими нагрузками. Они рекомендуют регулярно проходить медицинские обследования и контролировать режим сна для предотвращения заболеваний в будущем.