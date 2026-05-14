Врач рассказал, какие болезни угрожают поколению Z
Простые изменения в распорядке дня помогут снизить риски
14 мая 2026, 15:01, ИА Амител
Дети, родившиеся с 2003 по 2015 год, сталкиваются с вызовами для здоровья из-за активного использования цифровых технологий, сообщает газета "Известия".
Кардиолог Бранислав Богунович в интервью изданию подчеркнул, что постоянное взаимодействие со смартфонами и компьютерами создает значительную нагрузку на зрение молодежи.
Специалист отметил, что серьезные последствия, такие как ранняя катаракта, могут проявиться спустя несколько лет.
«Представители этого поколения также подвержены риску бессонницы и повышенного стресса из-за длительного пребывания в цифровой среде. Нужно ограничивать время использования гаджетов и отключать уведомления ночью, чтобы снизить нагрузку на нервную систему», — добавил он.
Хотя зумеры ведут активный образ жизни и следят за питанием, врачи предупреждают о рисках, связанных с экстремальными диетами и чрезмерными физическими нагрузками. Они рекомендуют регулярно проходить медицинские обследования и контролировать режим сна для предотвращения заболеваний в будущем.
15:16:28 14-05-2026
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20 Прочие же люди, которые не умерли от этих язв, не раскаялись в делах рук своих, так чтобы не поклоняться бесам и золотым, серебряным, медным, каменным и деревянным идолам, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить.
21 И не раскаялись они в убийствах своих, ни в чародействах своих, ни в блудодеянии своем, ни в воровстве своем.