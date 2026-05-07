"…А зори здесь тихие" стал самым популярным военным фильмом у зумеров

Картина Ростоцкого набрала 19 % голосов среди зрителей 12–24 лет.

07 мая 2026, 14:43, ИА Амител

"…А зори здесь тихие" / Кадр из фильма

По результатам опроса телеканала "Патриот", фильм Станислава Ростоцкого "…А зори здесь тихие" стал самой популярной картиной о Великой Отечественной войне среди зумеров — зрителей в возрасте от 12 до 24 лет. С итогами исследования, в котором приняли участие свыше тысячи респондентов, ознакомилась "Москва 24".

Картина Ростоцкого получила 19% голосов. Второе место занял фильм Леонида Быкова "В бой идут одни "старики"" (12%), третье — российский блокбастер "Т‑34" Алексея Сидорова (11%). В пятерку лидеров также вошли военно‑биографическая драма Сергея Мокрицкого "Битва за Севастополь" (9%) и лента Сергея Бондарчука "Они сражались за Родину" по роману Михаила Шолохова (8%).

Опрос охватил и зрителей старше 35 лет — их предпочтения заметно отличаются: эта аудитория в большей степени привержена классике, а современные фильмы в их рейтинге не представлены вовсе. У данной возрастной группы лидирует "В бой идут одни "старики"" с 22,6% голосов, на втором месте — "Они сражались за Родину" (18,3%), на третьем — "…А зори здесь тихие" (16,9%).

Кроме того, актер Владимир Стеклов поделился своими предпочтениями в жанре военного кино. Среди любимых фильмов, посвященных Великой Отечественной войне, он назвал "На всю оставшуюся жизнь" Петра Фоменко и "Два бойца" Леонида Лукова. Ранее в ГД предложили активнее снимать кино о Великой Отечественной войне и роли Сталина.