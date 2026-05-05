НОВОСТИОбщество

Мужская завивка стала новым трендом среди зумеров в России

Наиболее популярным вариантом остается биозавивка

05 мая 2026, 09:44, ИА Амител

Мужская завивка / Фото: соцсети россиян
Мужская завивка / Фото: соцсети россиян

В России за последний год резко вырос интерес мужчин к завивке волос — спрос на процедуру увеличился почти вдвое. Как отмечают специалисты индустрии красоты, услуга, которая еще недавно считалась преимущественно женской, становится устойчивым трендом среди молодых парней, пишет "Shot Проверка".

По данным участников рынка, число записей на завивку за год выросло примерно на 45%. В отдельных салонах мужчины уже почти сравнялись с женщинами по количеству клиентов. Чаще всего на процедуру приходят представители молодого поколения — так называемые зумеры, которые, по словам мастеров, более открыты к экспериментам с внешностью.

Наиболее популярным вариантом остается биозавивка — ее выбирают около 80% клиентов. Такой способ позволяет получить мягкий и естественный эффект, при этом меньше повреждая волосы. Химическая завивка используется реже: она дает более выраженные кудри, но сильнее сушит волосы, поэтому ее чаще выбирают те, кому не подошел более щадящий вариант.

Эксперты связывают рост интереса к процедуре с изменением отношения к внешнему виду. Молодые мужчины все чаще воспринимают уход за собой как норму и не боятся отходить от привычных стандартов, выбирая более яркие и нестандартные образы.

В салоне красоты / Фото: создано в нейросети CharGPT

Тренд — натуральность. Какие прически в моде в Барнауле и почему меняют имидж чаще мужчины

Мастер Марина Денисова рассказала, что выбирают клиенты и кто чаще всего приходит в салон
НОВОСТИОбщество

Россия
       

Комментарии 26

Avatar Picture
Musik

09:53:33 05-05-2026

мальчики-одуванчики в 35 лет.

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Вежливый человек

09:53:38 05-05-2026

А ещё есть технология отбеливания пятой то4ки.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

10:02:03 05-05-2026

Вежливый человек (09:53:38 05-05-2026) А ещё есть технология отбеливания пятой то4ки.... хлоркой.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:25:38 05-05-2026

Вежливый человек (09:53:38 05-05-2026) А ещё есть технология отбеливания пятой то4ки.... "Весеннее облачко". Так эту процедуру назвали в фильме "Красавчик со стажем")

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:16:51 05-05-2026

Осталось только губы накачать таким "мужчинам" и накрасить.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:16:45 05-05-2026

Гость (10:16:51 05-05-2026) Осталось только губы накачать таким "мужчинам" и накрасить....
Как сказал бы мой дед, осталось еще пи.....ку под носом сбрить

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:43:51 05-05-2026

Сколько специалистов оказывается тут по отбеливанию.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:17:18 05-05-2026

Отстаньте о детей. Как хотят, так пусть и живут. Сегодня пусть завиваются, завтра наголо обреются. Главное чтоб хлеб был и война закончилась.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:03:47 05-05-2026

У нас в армии мичман говорил так - Самое красивое в мужской прическе это окантовка.
У меня два сына, уже взрослые ни когда бы в их детстве не позволил бы им завиваться как женщины или отрастить длинные волосы.

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:30:02 05-05-2026

Гость (12:03:47 05-05-2026) У нас в армии мичман говорил так - Самое красивое в мужской ... Мичман разве не во флоте?

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:40:45 05-05-2026

Гость (12:30:02 05-05-2026) Мичман разве не во флоте? ... Да на флоте.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:43:08 05-05-2026

Гость (12:30:02 05-05-2026) Мичман разве не во флоте? ... И даже есть звание капитан-лейтенант. (каплей)

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:48:09 05-05-2026

Гость (12:30:02 05-05-2026) Мичман разве не во флоте? ... путается во лжи

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:33:29 05-05-2026

Гость (12:48:09 05-05-2026) путается во лжи... Сначала самому бы сходить в армию, прежде чем умничать. Я служил вообще в стройбате,но половина офицеров в части были в морской форме. Наше главное УНР исторически относилось к флоту,вот и был у нас и прапорщик,и мичман. Комбат-капитан третьего ранга.

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:26:00 05-05-2026

мне кажется это можно прировнять к лгбт рекламе. мужие нормальный не будет эту копну на голове носить. понавоспитывали мамкиных подюбочников.

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:40:07 05-05-2026

Сорокалетний состоявшийся мужчина должен иметь завивку, вейп, самокат и жить с родителями?

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

21:13:40 05-05-2026

Гость (12:40:07 05-05-2026) Сорокалетний состоявшийся мужчина должен иметь завивку, вейп... совсем скоро так и будет

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

12:46:17 05-05-2026

Сейчас такое время, все с ума посходили. Кто от псевдопатриотизма, кто от чего другого. Раньше мы в детстве один на один дрались, потом мирились и в футбол гоняли на улице.
Добрее надо быть, а не истерить по любому поводу.
Дети перебесятся и станут нормальными взрослыми людьми.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Дети перебесятся и станут норм

13:39:09 05-05-2026

гость (12:46:17 05-05-2026) Сейчас такое время, все с ума посходили. Кто от псевдопатрио... Дети перебесятся и станут нормальными взрослыми людьми. ----Психический инфантилизм, мужику 40, а он по взглядам, поступкам, как подросток. И что с ними делать?

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:59:47 05-05-2026

бурчат тут как старые бабки-деды...

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:19:53 05-05-2026

Зумерам уже под тридцатник,вы про другое поколение пишите

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:36:38 05-05-2026

Ах, во времена моей молодости самые крутые парни носили длинные волосы, в советской школе нещадно ругали, заставляли стричь. Хотя в кино снимали популярных артистов как раз в образе длинноволосых роковых красавцев, посмотрите на Александра Абдулова. Мода на завивку появилась в 80х, видимо, запрос на африканские этнические мотивы. Химические кудри делали девушки и парни, вспомните образ Преснякова-мл. и других певцов того времени. Короткие волосы начали носить в 90х бандиты как знак принадлежности к определенному социальному слою. Потом им стали подражать практически все.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:43:08 05-05-2026

Да кому какая разница какая прическа у другого человека? Все должны быть как одинаковые заготовки деталей? Сейчас масса НЕкудрявых мужиков, на голову которых без слез не взглянешь. Но это не означает, что надо ходить и каждому из них говорить что у них ужасная стрижка.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:22:59 05-05-2026

Гость (13:43:08 05-05-2026) Да кому какая разница какая прическа у другого человека? Все... Соглашусь, нужно подбирать прическу, которая идет конкретному типу лица. Кому-то короткая стрижка лучше, кому-то кудри, всё индивидуально.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:05:00 05-05-2026

Да, измельчал мужик, измельчал...

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:45:07 05-05-2026

Пару вшей в эту копну и сам сбреет и больше отращивать не будет.

  -2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров