Мужская завивка стала новым трендом среди зумеров в России
05 мая 2026, 09:44, ИА Амител
В России за последний год резко вырос интерес мужчин к завивке волос — спрос на процедуру увеличился почти вдвое. Как отмечают специалисты индустрии красоты, услуга, которая еще недавно считалась преимущественно женской, становится устойчивым трендом среди молодых парней, пишет "Shot Проверка".
По данным участников рынка, число записей на завивку за год выросло примерно на 45%. В отдельных салонах мужчины уже почти сравнялись с женщинами по количеству клиентов. Чаще всего на процедуру приходят представители молодого поколения — так называемые зумеры, которые, по словам мастеров, более открыты к экспериментам с внешностью.
Наиболее популярным вариантом остается биозавивка — ее выбирают около 80% клиентов. Такой способ позволяет получить мягкий и естественный эффект, при этом меньше повреждая волосы. Химическая завивка используется реже: она дает более выраженные кудри, но сильнее сушит волосы, поэтому ее чаще выбирают те, кому не подошел более щадящий вариант.
Эксперты связывают рост интереса к процедуре с изменением отношения к внешнему виду. Молодые мужчины все чаще воспринимают уход за собой как норму и не боятся отходить от привычных стандартов, выбирая более яркие и нестандартные образы.
09:53:33 05-05-2026
мальчики-одуванчики в 35 лет.
09:53:38 05-05-2026
А ещё есть технология отбеливания пятой то4ки.
10:02:03 05-05-2026
Вежливый человек (09:53:38 05-05-2026) А ещё есть технология отбеливания пятой то4ки.... хлоркой.
10:25:38 05-05-2026
Вежливый человек (09:53:38 05-05-2026) А ещё есть технология отбеливания пятой то4ки.... "Весеннее облачко". Так эту процедуру назвали в фильме "Красавчик со стажем")
10:16:51 05-05-2026
Осталось только губы накачать таким "мужчинам" и накрасить.
11:16:45 05-05-2026
Гость (10:16:51 05-05-2026) Осталось только губы накачать таким "мужчинам" и накрасить....
Как сказал бы мой дед, осталось еще пи.....ку под носом сбрить
10:43:51 05-05-2026
Сколько специалистов оказывается тут по отбеливанию.
11:17:18 05-05-2026
Отстаньте о детей. Как хотят, так пусть и живут. Сегодня пусть завиваются, завтра наголо обреются. Главное чтоб хлеб был и война закончилась.
12:03:47 05-05-2026
У нас в армии мичман говорил так - Самое красивое в мужской прическе это окантовка.
У меня два сына, уже взрослые ни когда бы в их детстве не позволил бы им завиваться как женщины или отрастить длинные волосы.
12:30:02 05-05-2026
Гость (12:03:47 05-05-2026) У нас в армии мичман говорил так - Самое красивое в мужской ... Мичман разве не во флоте?
12:40:45 05-05-2026
Гость (12:30:02 05-05-2026) Мичман разве не во флоте? ... Да на флоте.
12:43:08 05-05-2026
Гость (12:30:02 05-05-2026) Мичман разве не во флоте? ... И даже есть звание капитан-лейтенант. (каплей)
12:48:09 05-05-2026
Гость (12:30:02 05-05-2026) Мичман разве не во флоте? ... путается во лжи
14:33:29 05-05-2026
Гость (12:48:09 05-05-2026) путается во лжи... Сначала самому бы сходить в армию, прежде чем умничать. Я служил вообще в стройбате,но половина офицеров в части были в морской форме. Наше главное УНР исторически относилось к флоту,вот и был у нас и прапорщик,и мичман. Комбат-капитан третьего ранга.
12:26:00 05-05-2026
мне кажется это можно прировнять к лгбт рекламе. мужие нормальный не будет эту копну на голове носить. понавоспитывали мамкиных подюбочников.
12:40:07 05-05-2026
Сорокалетний состоявшийся мужчина должен иметь завивку, вейп, самокат и жить с родителями?
21:13:40 05-05-2026
Гость (12:40:07 05-05-2026) Сорокалетний состоявшийся мужчина должен иметь завивку, вейп... совсем скоро так и будет
12:46:17 05-05-2026
Сейчас такое время, все с ума посходили. Кто от псевдопатриотизма, кто от чего другого. Раньше мы в детстве один на один дрались, потом мирились и в футбол гоняли на улице.
Добрее надо быть, а не истерить по любому поводу.
Дети перебесятся и станут нормальными взрослыми людьми.
13:39:09 05-05-2026
гость (12:46:17 05-05-2026) Сейчас такое время, все с ума посходили. Кто от псевдопатрио... Дети перебесятся и станут нормальными взрослыми людьми. ----Психический инфантилизм, мужику 40, а он по взглядам, поступкам, как подросток. И что с ними делать?
12:59:47 05-05-2026
бурчат тут как старые бабки-деды...
13:19:53 05-05-2026
Зумерам уже под тридцатник,вы про другое поколение пишите
13:36:38 05-05-2026
Ах, во времена моей молодости самые крутые парни носили длинные волосы, в советской школе нещадно ругали, заставляли стричь. Хотя в кино снимали популярных артистов как раз в образе длинноволосых роковых красавцев, посмотрите на Александра Абдулова. Мода на завивку появилась в 80х, видимо, запрос на африканские этнические мотивы. Химические кудри делали девушки и парни, вспомните образ Преснякова-мл. и других певцов того времени. Короткие волосы начали носить в 90х бандиты как знак принадлежности к определенному социальному слою. Потом им стали подражать практически все.
13:43:08 05-05-2026
Да кому какая разница какая прическа у другого человека? Все должны быть как одинаковые заготовки деталей? Сейчас масса НЕкудрявых мужиков, на голову которых без слез не взглянешь. Но это не означает, что надо ходить и каждому из них говорить что у них ужасная стрижка.
14:22:59 05-05-2026
Гость (13:43:08 05-05-2026) Да кому какая разница какая прическа у другого человека? Все... Соглашусь, нужно подбирать прическу, которая идет конкретному типу лица. Кому-то короткая стрижка лучше, кому-то кудри, всё индивидуально.
17:05:00 05-05-2026
Да, измельчал мужик, измельчал...
21:45:07 05-05-2026
Пару вшей в эту копну и сам сбреет и больше отращивать не будет.