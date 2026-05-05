Мужская завивка стала новым трендом среди зумеров в России

05 мая 2026, 09:44, ИА Амител

Мужская завивка / Фото: соцсети россиян

В России за последний год резко вырос интерес мужчин к завивке волос — спрос на процедуру увеличился почти вдвое. Как отмечают специалисты индустрии красоты, услуга, которая еще недавно считалась преимущественно женской, становится устойчивым трендом среди молодых парней, пишет "Shot Проверка".

По данным участников рынка, число записей на завивку за год выросло примерно на 45%. В отдельных салонах мужчины уже почти сравнялись с женщинами по количеству клиентов. Чаще всего на процедуру приходят представители молодого поколения — так называемые зумеры, которые, по словам мастеров, более открыты к экспериментам с внешностью.

Наиболее популярным вариантом остается биозавивка — ее выбирают около 80% клиентов. Такой способ позволяет получить мягкий и естественный эффект, при этом меньше повреждая волосы. Химическая завивка используется реже: она дает более выраженные кудри, но сильнее сушит волосы, поэтому ее чаще выбирают те, кому не подошел более щадящий вариант.

Эксперты связывают рост интереса к процедуре с изменением отношения к внешнему виду. Молодые мужчины все чаще воспринимают уход за собой как норму и не боятся отходить от привычных стандартов, выбирая более яркие и нестандартные образы.