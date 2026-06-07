Врач развеяла миф о необходимости проходить десять тысяч шагов ежедневно
Ключевую роль играет не столько количество шагов, сколько уровень физической нагрузки
07 июня 2026, 11:04, ИА Амител
Для поддержания здоровья необязательно ежедневно проходить десять тысяч шагов. Современные исследования показывают, что заметную пользу организму приносит уже около 7,5 тысячи шагов в день, рассказала РИА Новости врач по медицинской профилактике, руководитель регионального центра компетенций Мурманской области Юлия Смирнова.
По словам специалиста, популярная норма в десять тысяч шагов появилась не благодаря медицинским исследованиям, а как маркетинговая идея.
Она напомнила, что перед Олимпийскими играми 1964 года в Токио была выпущена одна из первых моделей шагомеров под названием "Манпо-кей", что переводится как "измеритель 10 тысяч шагов". С тех пор эта цифра прочно закрепилась в представлениях о здоровом образе жизни.
Однако, как отметила врач, для большинства людей достаточно проходить около 7,5 тысячи шагов в день.
«Дальнейшая ходьба дает меньше преимуществ. Для пожилых людей достаточно 6–8 тысяч шагов. Гораздо важнее скорость ходьбы, ее интенсивность. Медленно топтаться в офисе — не то же самое, что быстро гулять с легкой одышкой», — пояснила Смирнова.
Специалист подчеркнула, что ключевую роль играет не столько количество шагов, сколько уровень физической нагрузки. Быстрая ходьба способствует укреплению сердечно-сосудистой системы и оказывает более выраженный оздоровительный эффект.
Поэтому врач рекомендует не стремиться любой ценой достичь круглой цифры на шагомере, а уделять внимание регулярной активности.
По словам Смирновой, для поддержания здоровья сердца и сосудов достаточно гулять быстрым шагом по 30–40 минут не менее пяти раз в неделю.
15:17:34 07-06-2026
Всё это известно. Самое трудное встать с постели.
18:15:57 07-06-2026
Ну так выходит не такой уж это и миф!
18:46:36 07-06-2026
Все началось с Советских учёных в 60-70 годы.
В учебнике физкультуры был параграф про ДЮСШ. Было сказано, что для развивающегося организма ребенка необходима физическая активность. Для отличного развития ребенку необходимо в день совершать более 30 тысяч локомоций (телодвижение равное одному шагу). Для нормального от 20 до 30 тысяч локомоций. Для удовлетворительного от 15 до 20 тысяч. Всё что близко или даже меньше 10 тысяч, это неудовлетворительное развитие ребёнка.
Так вот, было четко, русским по белому написано, что школа не может вместить такую активность в свою программу. Для этого придумали ДЮСШ, где дети после школы, должны получать эту нагрузку, для отличного физического развития и соответственно для отличного физического здоровья!...
Для взрослых эти нормативы намного ниже, и в основном поддерживающие...
И это все было известно уже очень давно!
Это говорит только о том, как быстро и окончательно нас заставили забыть все хорошо из нашего прошлого. А теперь преподносят как открытия современности!...