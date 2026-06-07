Врач развеяла миф о необходимости проходить десять тысяч шагов ежедневно

Ключевую роль играет не столько количество шагов, сколько уровень физической нагрузки

07 июня 2026, 11:04, ИА Амител

Медик, врач / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Для поддержания здоровья необязательно ежедневно проходить десять тысяч шагов. Современные исследования показывают, что заметную пользу организму приносит уже около 7,5 тысячи шагов в день, рассказала РИА Новости врач по медицинской профилактике, руководитель регионального центра компетенций Мурманской области Юлия Смирнова.

По словам специалиста, популярная норма в десять тысяч шагов появилась не благодаря медицинским исследованиям, а как маркетинговая идея.

Она напомнила, что перед Олимпийскими играми 1964 года в Токио была выпущена одна из первых моделей шагомеров под названием "Манпо-кей", что переводится как "измеритель 10 тысяч шагов". С тех пор эта цифра прочно закрепилась в представлениях о здоровом образе жизни.

Однако, как отметила врач, для большинства людей достаточно проходить около 7,5 тысячи шагов в день.

«Дальнейшая ходьба дает меньше преимуществ. Для пожилых людей достаточно 6–8 тысяч шагов. Гораздо важнее скорость ходьбы, ее интенсивность. Медленно топтаться в офисе — не то же самое, что быстро гулять с легкой одышкой», — пояснила Смирнова.

Специалист подчеркнула, что ключевую роль играет не столько количество шагов, сколько уровень физической нагрузки. Быстрая ходьба способствует укреплению сердечно-сосудистой системы и оказывает более выраженный оздоровительный эффект.

Поэтому врач рекомендует не стремиться любой ценой достичь круглой цифры на шагомере, а уделять внимание регулярной активности.

По словам Смирновой, для поддержания здоровья сердца и сосудов достаточно гулять быстрым шагом по 30–40 минут не менее пяти раз в неделю.