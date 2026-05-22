Россиянам рассказали, почему важно следить за здоровьем щитовидной железы

Врач посоветовал регулярно проходить медицинские осмотры

22 мая 2026, 15:18, ИА Амител

Врач в больнице / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Врач-терапевт Центра здоровья Калачинской ЦРБ Александр Тюшняков напомнил о важности щитовидной железы для работы организма и предупредил о последствиях нарушений ее функций, пишет "Om1 Омск".

По словам специалиста, щитовидная железа весит всего 15–25 граммов, однако вырабатываемые ею гормоны регулируют обмен веществ, работу сердца, нервной системы, репродуктивную функцию и эмоциональное состояние человека.

Для поддержания здоровья железы медики рекомендуют ежедневно получать достаточное количество йода. Основными источниками этого элемента врач назвал морепродукты, рыбу, йодированную соль и морские водоросли.

Также специалист посоветовал регулярно проходить медицинские осмотры, следить за массой тела, избегать стрессов и отказаться от вредных привычек.

Александр Тюшняков отметил, что о возможных проблемах со щитовидной железой могут говорить повышенная утомляемость, сонливость, резкие колебания веса, нарушение терморегуляции, сухость кожи, ломкость волос и ногтей. У женщин одним из симптомов также могут быть нарушения менструального цикла.

При появлении подобных признаков врач рекомендовал обращаться за медицинской помощью и проходить обследование.

Специалисты подчеркивают, что правильное питание, здоровый образ жизни и регулярная профилактика помогают снизить риск заболеваний щитовидной железы.