Врач заявил, что выдавливание прыщей может привести к инсульту

По словам эксперта, инфекции очень быстро развиваются на коже

07 мая 2024, 17:40, ИА Амител

Прыщ на лице / Фото: pxhere.com

Доктор Эмма Крейторн предупреждает об опасности выдавливания прыщей в области носогубного треугольника. В этой зоне находится множество капилляров, которые связаны с головным мозгом. При выдавливании прыщей есть риск попадания патогенных бактерий в мозг, что может привести к инфицированию.

Кроме того, выдавливание прыщей в области носогубного треугольника может стать причиной инсульта. Капилляры в этой зоне связаны с мозгом через кавернозный синус, и при травматическом воздействии, например, при пирсинге, бактерии могут попасть в мозг.

Также не рекомендуется выдавливать прыщи в области подбородка. Доктор Крейторн отмечает, что инфекции в первую очередь развиваются в коже, самом большом органе человека. Выдавливание прыщей может привести к образованию тромбов и абсцессов, что является фактором риска для инсульта, пишет Daily Mail.