Врач заявил, что выдавливание прыщей может привести к инсульту
По словам эксперта, инфекции очень быстро развиваются на коже
07 мая 2024, 17:40, ИА Амител
Доктор Эмма Крейторн предупреждает об опасности выдавливания прыщей в области носогубного треугольника. В этой зоне находится множество капилляров, которые связаны с головным мозгом. При выдавливании прыщей есть риск попадания патогенных бактерий в мозг, что может привести к инфицированию.
Кроме того, выдавливание прыщей в области носогубного треугольника может стать причиной инсульта. Капилляры в этой зоне связаны с мозгом через кавернозный синус, и при травматическом воздействии, например, при пирсинге, бактерии могут попасть в мозг.
Также не рекомендуется выдавливать прыщи в области подбородка. Доктор Крейторн отмечает, что инфекции в первую очередь развиваются в коже, самом большом органе человека. Выдавливание прыщей может привести к образованию тромбов и абсцессов, что является фактором риска для инсульта, пишет Daily Mail.
21:21:57 07-05-2024
Спасибо за полезную информацию.Весь в прыщах буду ходить.
03:52:13 08-05-2024
Два раза в больнице лежал из-за абцесов после выдавливания прищей. Один раз вскрывали на брови, второй раз сам вскрылся на носу. Еще один на подбородке, но в больницу не пошел и он сам вскрылся. Это реально опасная штука. Но в подростковом возрасте как-то не до этого было, больше беспокоили прищики.