"Вредно для здоровья". 67% барнаульцев поддерживают полный запрет вейпов в России

Ранее такую инициативу одобрил президент РФ Владимир Путин

10 ноября 2025, 09:15, ИА Амител

Вейп / Изображение сгенерировано Midjourney / amic.ru

6 ноября президент России Владимир Путин одобрил идею о полном запрете продажи вейпов в стране. Как выяснилось, с ним согласны 67% барнаульцев. Об этом сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Основные доводы жителей краевой столицы, поддерживающих запрет: "Вредно для здоровья"; "Вейпы – это синтетическая химия"; "Еще бы и табак запретили, было бы прекрасно".

Против ограничения продаж выступают только 8% респондентов, говоря: "От вейпов ни мусора, ни дыма. Они почти не пахнут"; "Будут продавать бесконтрольно, подпольно". 15% барнаульцев заявили, что им все равно.



Женщины поддерживают запрет чаще мужчин (70% против 65% соответственно). Больше сторонников ограничений среди барнаульцев в возрасте 35–45 лет (82%), чем среди тех, кто моложе (56%), и тех, кто старше (63%).



Активнее всего за ограничения выступают жители Барнаула с доходом от 150 тысяч рублей в месяц – их 86%.



Напомним, в августе 2025 года нижегородский губернатор Глеб Никитин предложил российским регионам самостоятельно запрещать продажу вейпов. Тогда идею также поддержал президент РФ Владимир Путин. Планировалось, что сначала запрет начнет действовать в отдельных регионах-добровольцах, после чего распространится на всю страну.

Возможным запретом уже обеспокоены владельцы алтайских вейп-шопов. Один из них рассказал amic.ru, что в таком случае вырастет потребление обычных сигарет. Кроме того, он предупредил о риске роста теневого рынка.