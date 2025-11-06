Путин одобрил полный запрет на продажу вейпов в стране

Глава государства подчеркнул, что для эффективной реализации запрета важен не только закон, но и системная просветительская работа среди молодежи

06 ноября 2025

Покупка жидкости для вейпа / Фото: unsplash.com

Президент России Владимир Путин одобрил инициативу о введении полного запрета на продажу электронных сигарет на территории страны. Соответствующее предложение прозвучало во время визита главы государства в демонстрационно-просветительский центр по адаптивному спорту в Самаре, сообщает ТАСС.

С инициативой выступила руководитель общероссийского общественного движения "Здоровое Отечество" Екатерина Лещинская. Она обратилась к президенту с просьбой "дать распоряжение ввести полный запрет вейпов на территории РФ", отметив положительный опыт подобных мер в странах СНГ и других государствах мира.

«Вот, Дмитрий Николаевич [Чернышенко, вице-премьер РФ], головой кивает. Наше правительство это поддерживает», - заявил Путин в ответ на обращение.

Глава государства подчеркнул, что для эффективной реализации запрета важна не только законодательная инициатива, но и системная просветительская работа среди молодежи. Президент поручил правительству проработать соответствующие меры.

Ранее в Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за продажу и хранение вейпов. Согласно инициативе, уголовное наказание может грозить не только за продажу и производство, но и за хранение электронных устройств для курения и жидкостей к ним. Таким образом, вейпы приравняют к запрещенным товарам, полностью исключив их из легального оборота.

В августе 2025 года нижегородский губернатор Глеб Никитин предложил российским регионам самостоятельно запрещать продажу вейпов. Тогда идею поддержал президент РФ Владимир Путин. Планируется, что сначала запрет начнет действовать в отдельных регионах-добровольцах, после чего распространится на всю страну.

Возможным запретом уже обеспокоены владельцы алтайских вейп-шопов. Один из них рассказал amic.ru, что в случае полного запрета вырастет потребление обычных сигарет. Кроме того, он предупреждает о риске роста теневого рынка.