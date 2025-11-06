Путин одобрил полный запрет на продажу вейпов в стране
Глава государства подчеркнул, что для эффективной реализации запрета важен не только закон, но и системная просветительская работа среди молодежи
06 ноября 2025, 23:45, ИА Амител
Президент России Владимир Путин одобрил инициативу о введении полного запрета на продажу электронных сигарет на территории страны. Соответствующее предложение прозвучало во время визита главы государства в демонстрационно-просветительский центр по адаптивному спорту в Самаре, сообщает ТАСС.
С инициативой выступила руководитель общероссийского общественного движения "Здоровое Отечество" Екатерина Лещинская. Она обратилась к президенту с просьбой "дать распоряжение ввести полный запрет вейпов на территории РФ", отметив положительный опыт подобных мер в странах СНГ и других государствах мира.
«Вот, Дмитрий Николаевич [Чернышенко, вице-премьер РФ], головой кивает. Наше правительство это поддерживает», - заявил Путин в ответ на обращение.
Глава государства подчеркнул, что для эффективной реализации запрета важна не только законодательная инициатива, но и системная просветительская работа среди молодежи. Президент поручил правительству проработать соответствующие меры.
Ранее в Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за продажу и хранение вейпов. Согласно инициативе, уголовное наказание может грозить не только за продажу и производство, но и за хранение электронных устройств для курения и жидкостей к ним. Таким образом, вейпы приравняют к запрещенным товарам, полностью исключив их из легального оборота.
В августе 2025 года нижегородский губернатор Глеб Никитин предложил российским регионам самостоятельно запрещать продажу вейпов. Тогда идею поддержал президент РФ Владимир Путин. Планируется, что сначала запрет начнет действовать в отдельных регионах-добровольцах, после чего распространится на всю страну.
Возможным запретом уже обеспокоены владельцы алтайских вейп-шопов. Один из них рассказал amic.ru, что в случае полного запрета вырастет потребление обычных сигарет. Кроме того, он предупреждает о риске роста теневого рынка.
23:52:35 06-11-2025
Вот это хороший закон
09:49:09 07-11-2025
Давно пора
09:58:28 07-11-2025
Правильно! Главное чтобы это не привело к увеличению потребления сигарет!
10:00:17 07-11-2025
Опять "призвал"?
Он всегда за всё хорошее, результатов только нет.
10:40:04 07-11-2025
совсем с акцизами сигаретными плохо дело, да и у хозяев табачных фабрик доходы падают. Конечно правильный закон, да и народу по душе больше сигаретная вонь и бычки с плевками везде, вон как за вейпы переживают.
11:09:34 07-11-2025
Гость (10:40:04 07-11-2025) совсем с акцизами сигаретными плохо дело, да и у хозяев таба... Мне не по душе как сигаретная вонь, так и ваша тошнотная вонь с вейпов, видишь такого с вейпом и сразу блевануть на него хочется
13:39:22 07-11-2025
Против родители неблагополучных подростков которые не занимаются детьми и винят во всем вейпы, так подростки найдут замену похуже. А причем тут взрослые которые с табака перешли на электронные сигареты