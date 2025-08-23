НОВОСТИОбщество

Путин поддержал идею разрешить регионам полностью запрещать вейпы

Он одобрил проведение пилотного проекта в Нижегородской области

23 августа 2025, 10:28, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru
Владимир Путин / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

Президент России Владимир Путин поддержал идею губернатора Нижегородской области Глеба Никитина дать регионам полномочия полностью запрещать вейпы. Об этом сообщает РБК

Глава государства также одобрил предложение губернатора испытать инициативу в пилотном режиме на территории Нижегородской области.

«Считайте, что я уже согласился сразу. Хорошее предложение», – сказал Путин.

Вопрос о запрете продажи вейпов в Нижегородской области Никитин поднял еще в июне. Он поддержал слова спикера Государственной Думы Вячеслава Володина, который заявил, что палата поддержит полный запрет продажи электронных устройств для потребления никотинсодержащей продукции, если с такой инициативой выступит правительство. В Думе уже рассматривается несколько похожих законопроектов, внесенных депутатами.

Комментарии 15

Avatar Picture
Гость

11:48:34 23-08-2025

Скорее бы. И чтобы обязательно в Алтайском крае запретили.

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:15:58 23-08-2025

Да уж. Самая большая проблема в стране. Вейпы... Надо создать дружины, которые будут морально "ломать" пыхарей. Паровозят и паровозят. Никого не зовут. В магазинах не дымят.

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:46:42 23-08-2025

Гость (12:15:58 23-08-2025) Да уж. Самая большая проблема в стране. Вейпы... Надо создат... О чем Вы говорите? Вы явный представитель тех, кому "по боку", что происходит вокруг, лишь бы его не трогали. Дети 12-14 вовсю парят этими вейпами, не боясь и не стесняясь кого-то,выражаясь на матерном языке, а нам всё хорошо и прекрасно, лишь бы нас не трогали. Молодое поколение деградирует, происходит полная деморализация общества, унет уважения к окружающим, старшим, сделаешь замечание-тебя ещё и пошлют, зато нам всё хорошо, потому что большая часть таких же пофигистов как и Вы, лишь бы Вас не трогали.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:51:27 23-08-2025

Гость (13:46:42 23-08-2025) О чем Вы говорите? Вы явный представитель тех, кому "по боку... Я бы вас послал, но вижу вы оттуда... Уважение к окружающим зависит не от дыма... И уж тем более не от вашей истеричной многобуквенности... Попробуйте своим примером детям что-то показать. Но боюсь, что дальше чем писанина про деградацию/деморализацию и т.д. ваших действий не будет.. Мои дети 20+ и 10 + эту гадость себе в рот не толкают. Продолжайте в истерике биться..

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:48:15 23-08-2025

Гость (14:51:27 23-08-2025) Я бы вас послал, но вижу вы оттуда... Уважение к окружающим ... А мне кажется, что такие хамы, как Вы, навряд ли чему-то дельному могут научить своих детей, а про чужих уж и говорить не стоит

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:32:30 23-08-2025

Гость (17:48:15 23-08-2025) А мне кажется, что такие хамы, как Вы, навряд ли чему-то дел... Пройдите уже по азимуту, который я для вас не озвучил. Но вы направление знаете как "отче наш", ведь это ваш дом. За моих детей не надо переживать. Растут нормальными людьми. А вот с вашими подъюбочными колокольчиками и корзинками разбирайтесь самостоятельно. У меня нет ни малейшего желания их чему то учить. Потому что на любую критику в их адрес (даже если после туалета руки не вымоют), прибежите вы и станете горланить, что их хамы унижают. А социализировать свои "недоразумения"... Это без меня. Сами. Все сами.

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:37:57 24-08-2025

Гость (18:32:30 23-08-2025) Пройдите уже по азимуту, который я для вас не озвучил. Но вы... 10 и чуть более 20 это "ни о чём". Вероятнее всего, Вы еще успеете "насладиться" Вашим же воспитанием.
p.s. Такие "хатаскрайники" и от чужих "детей" чаще огребают

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:20:43 24-08-2025

Гость (13:46:42 23-08-2025) О чем Вы говорите? Вы явный представитель тех, кому "по боку...
деградирует из-за таких как ты.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:07:35 24-08-2025

Гость (13:46:42 23-08-2025) О чем Вы говорите? Вы явный представитель тех, кому "по боку... Так ты и следи за своими детьми, чтобы чем попало не занимались! Обнаглели мамашки вообще. Самоустранились от воспитания детей и еще возмущаются. Сами пьют как не вы себя, соску изо рта не выпускают, лаятся как портовые ш-хи, а кто-то или что-то виновато в том, что такие вот детки!

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:39:26 25-08-2025

Гость (13:46:42 23-08-2025) О чем Вы говорите? Вы явный представитель тех, кому "по боку... Молодое поколение деградирует, происходит полная деморализация общества... Мои дети не деградируют. А чужие мне по барабану. И чем больше этих малообразованных, тем проще другим.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:10:07 25-08-2025

Гость (09:39:26 25-08-2025) Молодое поколение деградирует, происходит полная деморализац...
А кто опять вам виноват? Активно плодится поколение, рожденное в 90-е, которое высокой моралью и нравственностью не отличалось.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:40:21 23-08-2025

А президент у нас - демократ!

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:35:15 24-08-2025

Бабки
Ничего личного
думаю уже посчитано сколько запрет принесет с продажи сигарет

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

09:35:48 25-08-2025

и правильно, не нужны нам эти вейпы заморские, ведь у нас есть папиросы отечественные!

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:32:42 25-08-2025

Вроде хорошо и правильно, но если вместо них опять начнут сигареты курить, то не уверен что лучше буддет

  0 Нравится
Ответить
