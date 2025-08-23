Путин поддержал идею разрешить регионам полностью запрещать вейпы

Он одобрил проведение пилотного проекта в Нижегородской области

23 августа 2025, 10:28, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

Президент России Владимир Путин поддержал идею губернатора Нижегородской области Глеба Никитина дать регионам полномочия полностью запрещать вейпы. Об этом сообщает РБК.

Глава государства также одобрил предложение губернатора испытать инициативу в пилотном режиме на территории Нижегородской области.

«Считайте, что я уже согласился сразу. Хорошее предложение», – сказал Путин.

Вопрос о запрете продажи вейпов в Нижегородской области Никитин поднял еще в июне. Он поддержал слова спикера Государственной Думы Вячеслава Володина, который заявил, что палата поддержит полный запрет продажи электронных устройств для потребления никотинсодержащей продукции, если с такой инициативой выступит правительство. В Думе уже рассматривается несколько похожих законопроектов, внесенных депутатами.