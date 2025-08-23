Путин поддержал идею разрешить регионам полностью запрещать вейпы
Он одобрил проведение пилотного проекта в Нижегородской области
23 августа 2025, 10:28, ИА Амител
Президент России Владимир Путин поддержал идею губернатора Нижегородской области Глеба Никитина дать регионам полномочия полностью запрещать вейпы. Об этом сообщает РБК.
Глава государства также одобрил предложение губернатора испытать инициативу в пилотном режиме на территории Нижегородской области.
«Считайте, что я уже согласился сразу. Хорошее предложение», – сказал Путин.
Вопрос о запрете продажи вейпов в Нижегородской области Никитин поднял еще в июне. Он поддержал слова спикера Государственной Думы Вячеслава Володина, который заявил, что палата поддержит полный запрет продажи электронных устройств для потребления никотинсодержащей продукции, если с такой инициативой выступит правительство. В Думе уже рассматривается несколько похожих законопроектов, внесенных депутатами.
11:48:34 23-08-2025
Скорее бы. И чтобы обязательно в Алтайском крае запретили.
12:15:58 23-08-2025
Да уж. Самая большая проблема в стране. Вейпы... Надо создать дружины, которые будут морально "ломать" пыхарей. Паровозят и паровозят. Никого не зовут. В магазинах не дымят.
13:46:42 23-08-2025
Гость (12:15:58 23-08-2025) Да уж. Самая большая проблема в стране. Вейпы... Надо создат... О чем Вы говорите? Вы явный представитель тех, кому "по боку", что происходит вокруг, лишь бы его не трогали. Дети 12-14 вовсю парят этими вейпами, не боясь и не стесняясь кого-то,выражаясь на матерном языке, а нам всё хорошо и прекрасно, лишь бы нас не трогали. Молодое поколение деградирует, происходит полная деморализация общества, унет уважения к окружающим, старшим, сделаешь замечание-тебя ещё и пошлют, зато нам всё хорошо, потому что большая часть таких же пофигистов как и Вы, лишь бы Вас не трогали.
14:51:27 23-08-2025
Гость (13:46:42 23-08-2025) О чем Вы говорите? Вы явный представитель тех, кому "по боку... Я бы вас послал, но вижу вы оттуда... Уважение к окружающим зависит не от дыма... И уж тем более не от вашей истеричной многобуквенности... Попробуйте своим примером детям что-то показать. Но боюсь, что дальше чем писанина про деградацию/деморализацию и т.д. ваших действий не будет.. Мои дети 20+ и 10 + эту гадость себе в рот не толкают. Продолжайте в истерике биться..
17:48:15 23-08-2025
Гость (14:51:27 23-08-2025) Я бы вас послал, но вижу вы оттуда... Уважение к окружающим ... А мне кажется, что такие хамы, как Вы, навряд ли чему-то дельному могут научить своих детей, а про чужих уж и говорить не стоит
18:32:30 23-08-2025
Гость (17:48:15 23-08-2025) А мне кажется, что такие хамы, как Вы, навряд ли чему-то дел... Пройдите уже по азимуту, который я для вас не озвучил. Но вы направление знаете как "отче наш", ведь это ваш дом. За моих детей не надо переживать. Растут нормальными людьми. А вот с вашими подъюбочными колокольчиками и корзинками разбирайтесь самостоятельно. У меня нет ни малейшего желания их чему то учить. Потому что на любую критику в их адрес (даже если после туалета руки не вымоют), прибежите вы и станете горланить, что их хамы унижают. А социализировать свои "недоразумения"... Это без меня. Сами. Все сами.
12:37:57 24-08-2025
Гость (18:32:30 23-08-2025) Пройдите уже по азимуту, который я для вас не озвучил. Но вы... 10 и чуть более 20 это "ни о чём". Вероятнее всего, Вы еще успеете "насладиться" Вашим же воспитанием.
p.s. Такие "хатаскрайники" и от чужих "детей" чаще огребают
06:20:43 24-08-2025
Гость (13:46:42 23-08-2025) О чем Вы говорите? Вы явный представитель тех, кому "по боку...
деградирует из-за таких как ты.
11:07:35 24-08-2025
Гость (13:46:42 23-08-2025) О чем Вы говорите? Вы явный представитель тех, кому "по боку... Так ты и следи за своими детьми, чтобы чем попало не занимались! Обнаглели мамашки вообще. Самоустранились от воспитания детей и еще возмущаются. Сами пьют как не вы себя, соску изо рта не выпускают, лаятся как портовые ш-хи, а кто-то или что-то виновато в том, что такие вот детки!
09:39:26 25-08-2025
Гость (13:46:42 23-08-2025) О чем Вы говорите? Вы явный представитель тех, кому "по боку... Молодое поколение деградирует, происходит полная деморализация общества... Мои дети не деградируют. А чужие мне по барабану. И чем больше этих малообразованных, тем проще другим.
10:10:07 25-08-2025
Гость (09:39:26 25-08-2025) Молодое поколение деградирует, происходит полная деморализац...
А кто опять вам виноват? Активно плодится поколение, рожденное в 90-е, которое высокой моралью и нравственностью не отличалось.
13:40:21 23-08-2025
А президент у нас - демократ!
13:35:15 24-08-2025
Бабки
Ничего личного
думаю уже посчитано сколько запрет принесет с продажи сигарет
09:35:48 25-08-2025
и правильно, не нужны нам эти вейпы заморские, ведь у нас есть папиросы отечественные!
14:32:42 25-08-2025
Вроде хорошо и правильно, но если вместо них опять начнут сигареты курить, то не уверен что лучше буддет