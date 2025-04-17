Барнаульская воздушная гавань вошла в пятерку лидеров по чистой прибыли

17 апреля 2025, 17:31, ИА Амител

Аэропорт Барнаула / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Все 12 крупнейших аэропортов Сибири продемонстрировали рост пассажиропотока в 2024 году. Как сообщает "Атмосфера", максимальная динамика (25%) при минимальном пассажирообороте (138,7 тысячи) наблюдается в Кызыле, а минимальная – в Новосибирске (2,3%).

Новосибирский Толмачево остался лидером по пассажиропотоку. За 2024 год через него прошло 9,299 млн человек. Второе место по пассажиропотоку занял Красноярск (4,282 млн пассажиров, 13,5%), третье – Иркутск (3,957 млн пассажиров, +4%). Следом идут Омск (1,726 млн пассажиров, +3%) и Норильск (883 тысячи пассажиров, +5,7%). Барнаул занимает шестое место с 718 тысячами пассажиров и 8% годового прироста.

Следующие места распределились следующим образом:

Томск – 653 тыс. пассажиров (+8,9%);

Новокузнецк – 581,4 тыс. пассажиров (+8,8%);

Кемерово – 507,76 тыс. пассажиров (+9%);

Горно-Алтайск – 475 тыс. пассажиров (+10,7%);

Абакан – 415,5 тыс. пассажиров (+10,7%);

Кызыл – 138,7 тысячи пассажиров (+25%).

Отмечается, что все аэропорты показали и рост выручки. Максимальная отмечена в Норильске – 38%. При этом норильская воздушная гавань, как и кемеровская, и кызыльская, остаются убыточными. Толмачево за прошлый год заработал 11,6 млрд рублей (+20%), а барнаульский аэропорт – 2,6 млрд рублей (+5%).

В первой пятерке по чистой прибыли – Новосибирск, Иркутск, Красноярск, Барнаул и Новокузнецк. Как и в 2023 году убытки показали аэропорты Кемерова, Кызыла и Норильска.