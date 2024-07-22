"Все-таки дожали". В мире обсуждают выход Байдена из президентской гонки

Американские СМИ обеспокоены деньгами, а российские эксперты – тем, как это отзовется на Украине

22 июля 2024, 11:45, ИА Амител

Джо Байден / Кадр из видео / Открытые источники

Остающийся пока президентом США Джозеф Байден уступил нарастающему давлению однопартийцев и подписал 21 июля официальное письмо, в котором объявил об отказе участвовать в предвыборной гонке. Подобных прецедентов в США не было с 1968 года, когда Линдон Джонсон объявил, что не будет баллотироваться на второй срок.

"Нечестный политик" и "патриот высшего разряда"

В письме, опубликованном на странице Байдена в сети Х, говорится: "Для меня было величайшей честью в жизни быть вашим президентом. И хотя я намеревался добиваться переизбрания, я считаю, что в интересах моей партии и страны, чтобы я ушел в отставку и сосредоточился исключительно на выполнении своих обязанностей президента на оставшуюся часть моего срока".

Отреагировал на снятие своего теперь уже бывшего оппонента кандидат от республиканцев и бывший президент Дональд Трамп. В интервью CNN он назвал Байдена нечестным политиком, никогда не годившимся в президенты. Он в очередной раз назвал сошедшего с дистанции политика худшим главой Белого дома за всю историю США и выразил уверенность, что Камалу Харрис будет победить куда легче, в случае ее официального выдвижения Демпартией.

"Посмотрите, что он сделал с нашей страной, когда миллионы людей, неконтролируемые и непроверенные, пересекли нашу границу, многие из них вышли из тюрем, психиатрических учреждений, рекордное количество террористов. Мы сильно пострадаем из-за его президентства, но мы очень быстро возместим ущерб, который он причинил", – отметил Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.

Другой бывший президент США, Барак Обама, написал на платформе Medium, что "Джо Байден был одним из самых значимых президентов Америки".

"Сегодня нам еще раз напомнили, что он патриот высшего разряда. Он не принял бы этого решения, если бы не считал, что это правильно для Америки. Это свидетельство любви Джо Байдена к стране – и исторический пример подлинного государственного служащего, который снова ставит интересы американского народа выше своих собственных", – считает экс-президент США.

"Если Джо Байден не годится для того, чтобы баллотироваться в президенты, то он не годится и для того, чтобы исполнять обязанности президента", – уверен спикер Палаты представителей Майк Джонсон. "Он должен немедленно сложить с себя полномочия", – написал парламентарий на своей странице в сети Х.

Миллиардер Джеффри Сакс заявил, что "Джо Байден превратил Америку в банановую республику".

"И как подобает банановой республике, его свергли в результате государственного переворота", – заключил бизнесмен.

"Вызывает немало вопросов"

"Президент Джо Байден поставил свою партию в практически беспрецедентное положение неопределенности в воскресенье, когда объявил, что завершает свою предвыборную кампанию всего за несколько недель до съезда своей партии", – отмечает АВС News.

Эксперты издания сообщают, что значительная часть Демпартии теперь объединится вокруг Камалы Харрис.

"Опросы также показали, что в целом она пользуется большей популярностью у чернокожих и молодых избирателей, чем Байден, – две ключевые демографические характеристики, из-за которых рейтинг одобрения Байдена снизился", – говорится в материале ABC News.

Близкое демократам издание The Washington Post пишет, что противники Байдена в его собственной партии "добились того, чего хотели многие, – отставки Байдена; с другой стороны, дальнейший процесс вызывает немало вопросов и представляется потенциально сложным".

"Большое число демократов выражали опасения по поводу способности Байдена победить бывшего президента Дональда Трампа, как это было в 2020 году. Давление началось после его неудачного выступления на дебатах 27 июня и на фоне серии продолжающихся неравномерных публичных выступлений и опросов общественного мнения, которые показали, что Байден теряет позиции в ключевых штатах, и около половины демократов хотят другого кандидата", – указывает издание.

Британский телеканал Sky News называет выход Байдена "событием, подобным грому среди ясного неба".

"Это произошло после нескольких месяцев спекуляций по поводу возраста и пригодности Байдена к работе в течение еще четырех лет. Их подогревали скандальные оплошности президента и его катастрофическое выступление на дебатах. 81-летний Байден ранее настаивал на том, что он лучше всех подходит для победы над Трампом на предстоящих выборах, но столкнулся с призывами своих собственных однопартийцев уйти в отставку. По состоянию на вечер субботы он планировал остаться в гонке, но в воскресенье днем известил сотрудников о снятии своей кандидатуры, сообщил Reuters осведомленный источник", – говорится материале канала.

"Решение Байдена положило конец политическому кризису, который начался, когда президент выступил с провальным выступлением на дебатах против Трампа 27 июня", – считает американская газета The New York Times.

"В течение нескольких недель президент настаивал на том, что он останется в предвыборной гонке, но высокопоставленный чиновник администрации, знакомый с позицией Байдена, сказал, что он изменил свое мнение... Один из важнейших вопросов: что будет с 96 миллионами долларов, которые уже есть в казне предвыборного штаба Байдена? Вполне вероятно, что мисс Харрис может унаследовать их", – предполагает издание.

"Впереди хаотичные недели"

Американист Малек Дудаков заметил в своем телеграм-канале, что "Байдена все-таки дожали; бесконечная медийная кампания недовольных демократов таки возымела успех".

"Источники в Белом доме утверждают, что уже завтра объявят о серьезных проблемах Байдена – обнаруженной деменции или Паркинсоне. Теперь демократов ждут хаотичные четыре недели до партийного съезда 19 августа. Нужно разобраться со всеми кандидатурами. Не говоря уже о множестве юридических проблем. Камала Харрис постарается объединить вокруг себя всех демократов. Но у нее та же проблема, что и у Байдена. А именно – низкие рейтинги. Вчерашние переговоры Харрис с недовольными партийными спонсорами тоже закончилось полным фиаско", – сообщает Дудаков.

Другой американист, Дмитрий Дробницкий, взглянул на ситуацию с политтехнологической точки зрения:

"Замена Байдена оттягивает медийное внимание от республиканцев к демократам. Да, это не совсем то внимание, какого бы им хотелось, но все-таки триумфальный марш Трампа теперь не в фокусе. Во всяком случае – на какое-то время. А поскольку люди в либеральном лагере США сейчас думают на полхода (максимум на ход) вперед, это тоже могло стать аргументом в пользу замены Байдена прямо в воскресенье, когда все будут смотреть итоговые новостные программы по ТВ".

Политолог, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков считает: "Хитрое сценирование выхода Байдена из президентского ралли доказывает, что все пока не так однозначно".

"В последние дни складывалось стойкое ощущение, что чрезмерная драматизация вокруг немощи старика-президента нужна не для того, чтобы его уговорить (скорее всего, все окончательно определилось после покушения на Трампа), а для решения нескольких будущих задач и, скорее, стимулировала ключевых игроков внутри Демпартии к созданию необходимых ситуативных коалиций и временных союзов. К тому же теперь стратегам демократов ясен весь расклад сил у республиканцев, и они могут отстраивать свои долгосрочные и тактические электоральные решения, отталкиваясь от позиций у оппонентов", – делится он своими наблюдениями в телеграм-канале.

Что посыплется в Киеве?

Некоторые российские наблюдатели уже выразили надежду на изменение ситуации вокруг украинского конфликта. Так, философ, политолог, руководитель Высшей политической школы имени Ивана Ильина при РГГУ Александра Дугин убежден, что "сейчас в Киеве теоретически должно посыпаться просто все".

"Байден лично был приводным ремнем украинского нацизма. Сейчас дед стремительно катится под откос, так что приводной ремень вот-вот оторвется. Наш выход", – высказал он свое мнение в телеграм-канале.

А вот журналист, депутат Мосгордумы Андрей Медведев думает иначе.

"То, что Байден выбыл из президентской гонки, для нас может быть значимо только в одном. Как это повлияет на ситуацию на Украине и на поддержку, в том числе военную, киевского режима. Ответ: никак", – пишет он у себя в телеграм-канале.

"Вашингтон, даже сейчас, в ситуации определенной турбулентности, будет продолжать по мере возможностей накачивать Киев оружием (ну сколько наскребется, конечно), делать нам гадости и одобрять удары по нашей территории. Более того, это все продолжится и в случае возможной победы Трампа", – не сомневается Медведев.

Другой Медведев, Дмитрий Анатольевич, бывший президент РФ и зампред Совбеза, вопреки собственной традиции публиковать обширные и эмоциональные посты в своем канале, был сух и краток: "Байден все… Желаем ему здоровья. Цели СВО будут достигнуты".