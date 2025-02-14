Смело смотрим вперед. Что думают о вновь избранном мэре Барнаула депутаты и общественники

Многие ставят Вячеславу Франку в заслугу развитие города и возлагают надежды на решение имеющихся проблем

14 февраля 2025, 15:45, ИА Амител

Вячеслав Франк / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В ближайшие пять лет у руля администрации Барнаула снова будет Вячеслав Франк. 14 февраля 2025 года за него проголосовали депутаты городской думы. Поддержку действующему главе города оказывают и власти региона, и депутаты регионального парламента, и лидеры общественного мнения. Почему они считают, что Вячеслав Генрихович достоин этой должности, – в материале amic.ru.

Поддержка краевого правительства

Глава Барнаула был и всегда будет важнейшим элементом в команде губернатора, подчеркнул заместитель председателя правительства Алтайского края Виталий Снесарь. Это верный и самый главный союзник в реализации всех задумок на территории города и края, отметил чиновник.

"Что касается предыдущего этапа работы, барнаульцы могли неоднократно видеть процесс совместного принятия решений губернатора Виктора Томенко и Вячеслава Франка. Мы с достоинством преодолели эту пятилетку, смело смотрим вперед и будем реализовывать все наши планы совместно с динамично развивающейся командой городской администрации", – указал Виталий Снесарь.

Он напомнил, что за последние несколько лет в Барнауле реализовали ряд крупных проектов: реконструкция путепровода по проспекту Ленина, открытие детского сада в Индустриальном районе, нового здания поликлиники в квартале 2002а, физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Юрина и школы в поселке Спутник. Сейчас в квартале 2033 строят новую школу. Все это – показатель эффективной работы власти.

Виталий Снесарь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Поддержка БГД

За кандидатуру Вячеслава Франка проголосовали 34 из 40 депутатов городской думы, то есть большинство.

Все кандидаты (а их было трое, в том числе Алексей Скосырский и Максим Трухин) – достойные люди, но не каждый из них готов взять на себя ответственность за управление городом в сегодняшнее непростое время, уверен глава фракции "Единая Россия" в БГД Вячеслав Перерядов.

"Город проходит период активного роста во многих направлениях: строительство дорог, жилья, социальных объектов, благоустройство и озеленение территории, решение проблем с городским транспортом. Бюджет Барнаула преодолел историческую отметку в 30 млрд рублей, и это говорит о доверии к действующей власти города со стороны вышестоящего руководства", – заявил единоросс.

Вячеслав Франк – управленец с хорошим стажем, добавила депутат ЕР, главврач роддома № 2 Людмила Ананьина.

"Город развивается, в последние годы он стал красивее, строятся дороги, становятся лучше социальная и культурная сфера, здравоохранение, образование. Проблем в городе всегда много, но они решаются поэтапно", – подчеркнула она.

Голосование за мэра Барнаула / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Поддержка АКЗС

Участие в заседании приняли и депутаты краевого парламента. Вице-спикер АКЗС Денис Голобородько заявил о поддержке администрации города, потому что Вячеслав Франк зарекомендовал себя как грамотный руководитель. Кстати, ранее его кандидатуру поддержали в региональном отделении "Единой России", куда оба входят.

В поддержку высказалась также депутат АКЗС Ксения Белоусова.

"Я однозначно поддерживаю Вячеслава Генриховича. Как житель Барнаула я вижу, насколько активно город участвует в федеральных программах, как масштабно ведется строительство жилья и социальных объектов. Я вижу, как молодежь уже не так яро говорит о том, что нужно переезжать", – резюмировала депутат.