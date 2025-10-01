Вячеслав Франк поздравил барнаульцев с Днем Сухопутных войск

Глава города пожелал всем здоровья, добра, мира и благополучия

01 октября 2025, 09:45, ИА Амител

Вячеслав Франк / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил жителей города с Днем Сухопутных войск. Об этом сообщили на сайте городской администрации.

Градоначальник отметил, что во все времена бойцы сухопутных войск играли важную роль в судьбе России. Они были главной и решающей силой во многих сражениях, помогали отстаивать суверенитет страны и демонстрировали настоящую преданность Отечеству.

Также Вячеслав Франк подчеркнул, что ветераны сухопутных войск подают достойный пример служащим сегодня солдатам и офицерам. Они с честью решают ответственные задачи в ходе спецоперации, защищают российские границы.

«В славную историю Сухопутных войск вписаны имена многих барнаульцев. Мы гордимся вами! Желаю всем здоровья, добра, мира и благополучия!» – поздравил Вячеслав Франк.

День Сухопутных войск ежегодно отмечается в России 1 октября. Официально праздник учредили в 2006 году по указу президента Владимира Путина. Дату торжества выбрали не случайно – 1 октября 1550 года Иван Грозный издал указ "Об испомещении в Московском и окружающих уездах избранной тысячи служилых людей". Именно он заложил основы первого постоянного войска с признаками регулярной армии.