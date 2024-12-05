Вячеслав Франк поздравил жителей Барнаула с Днем добровольца
Глава города пожелал волонтерам крепкого здоровья, счастья и благополучия
05 декабря 2024, 09:25, ИА Амител
Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил жителей города с Днем добровольца, который ежегодно отмечают в России 5 декабря.
Поздравление градоначальника опубликовано в телеграм-канале мэрии.
"Дорогие барнаульцы! Поздравляю вас с Днем добровольца! Волонтерское движение объединяет сострадательных и энергичных людей, которые своим бескорыстием и активной гражданской позицией делают наше общество добрее, а жизнь граждан Барнаула – комфортнее", – рассказал градоначальник.
По его словам, на сегодня в городе действует более 220 добровольческих отрядов. Они помогают детям, пожилым и людям с ограниченными возможностями, собирают гуманитарные грузы для бойцов СВО, участвуют в защите природы и так далее.
"Дорогие друзья, спасибо вам за упорство, доброту и самоотверженную заботу о ближнем. Желаю всем крепкого здоровья, счастья и благополучия!" – заключил Вячеслав Франк.
09:34:35 05-12-2024
И Вам, Вячеслав Генрихович, всего!