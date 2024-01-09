Третий пошел. ЦИК зарегистрировала коммуниста Харитонова кандидатом в президенты

Политик стал последним зарегистрированным кандидатом, который освобожден от сбора подписей

09 января 2024, 16:46, ИА Амител

Фото: duma.gov.ru

Центризбирком РФ зарегистрировал кандидатом в президенты России 75-летнего Николая Харитонова, выдвинутого КПРФ. Решение приняли по итогам заседания комиссии.

Поскольку политик выдвинут парламентской партией, он освобожден от сбора подписей избирателей.

Харитонов заседает в нижнем парламенте страны с 1994 года. Возглавляет комитет по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока. Участник президентских выборов 2004 года (занял второе место, набрав 13,69% голосов). По образованию ученый-агроном, отдал этой сфере всю жизнь. Стоял у истоков создания "Аграрной партии России", которую позже покинул, перейдя в ряды КПРФ.

Политик стал третьим зарегистрированным кандидатом на президентских выборах, которые пройдут в марте 2024 года. До этого удостоверения получили лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и вице-спикер Госдумы, член партии "Новые люди" Владислав Даванков. Политики также освобождены от сбора подписей, поскольку их политические силы представлены в Госдуме. Всем остальным кандидатам предстоит собрать подписные листы.

Всего документы для участия в выборах президента в Центризбирком подали представители девяти партий и шесть самовыдвиженцев. Четверо претендентов на пост российского лидера не прошли регистрацию. Это три самовыдвиженца: Екатерина Дунцова, Александра Тищенко, Иван Отраковский. А также выдвинутый "Партией Социальной защиты" Владимир Михайлов.

Последний срок сдачи подписных листов – 31 января. Затем начнется этап проверки подлинности подписей и данных избирателей. Окончательный список тех, кто попадет в избирательный бюллетень, станет известен не позднее 10 февраля.