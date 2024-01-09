Третий пошел. ЦИК зарегистрировала коммуниста Харитонова кандидатом в президенты
Политик стал последним зарегистрированным кандидатом, который освобожден от сбора подписей
09 января 2024, 16:46, ИА Амител
Центризбирком РФ зарегистрировал кандидатом в президенты России 75-летнего Николая Харитонова, выдвинутого КПРФ. Решение приняли по итогам заседания комиссии.
Поскольку политик выдвинут парламентской партией, он освобожден от сбора подписей избирателей.
Харитонов заседает в нижнем парламенте страны с 1994 года. Возглавляет комитет по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока. Участник президентских выборов 2004 года (занял второе место, набрав 13,69% голосов). По образованию ученый-агроном, отдал этой сфере всю жизнь. Стоял у истоков создания "Аграрной партии России", которую позже покинул, перейдя в ряды КПРФ.
Политик стал третьим зарегистрированным кандидатом на президентских выборах, которые пройдут в марте 2024 года. До этого удостоверения получили лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и вице-спикер Госдумы, член партии "Новые люди" Владислав Даванков. Политики также освобождены от сбора подписей, поскольку их политические силы представлены в Госдуме. Всем остальным кандидатам предстоит собрать подписные листы.
Всего документы для участия в выборах президента в Центризбирком подали представители девяти партий и шесть самовыдвиженцев. Четверо претендентов на пост российского лидера не прошли регистрацию. Это три самовыдвиженца: Екатерина Дунцова, Александра Тищенко, Иван Отраковский. А также выдвинутый "Партией Социальной защиты" Владимир Михайлов.
Последний срок сдачи подписных листов – 31 января. Затем начнется этап проверки подлинности подписей и данных избирателей. Окончательный список тех, кто попадет в избирательный бюллетень, станет известен не позднее 10 февраля.
17:02:21 09-01-2024
Ему 75, для США это нормально
18:21:42 09-01-2024
Вспоминаются слова великого Фредди " шоу маст гоу он "
22:25:28 09-01-2024
Гость (18:21:42 09-01-2024) Вспоминаются слова великого Фредди " шоу маст гоу он "... Да, но будет ли у простых людей интерес - большой вопрос.
00:15:23 10-01-2024
Зоопарк. Дай я порулю, не - я. Лезут, зачем лезут - понятно без комментариев. НО вот людям сказать о том, что они там для нас делать будут, т.е. к чему их нам выбирать - никто толком сказать не может. Как в детстве играли в царя горы. Правила те же. Кто похитрее - тот и наверху. А этот, чего не заявится - подписи не нужны. Зато прославился поросший мхом дед на старости лет. Хорошо уже, что не в маразме. Для родных - праздник.
08:05:18 10-01-2024
На кладбище пропуски уже ставят, а туда же лезет!