Выплату компенсаций советских вкладов отложили еще на год

Вступление закона в силу с 2003 года ежегодно приостанавливается

10 ноября 2023, 10:16, ИА Амител

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Госдума одобрила закон о продлении на год – до 1 января 2027 года – приостановки начала выплаты полных компенсаций советских вкладов в Сбербанке, сообщает РИА Новости.

"Вступление закона в силу с 2003 года ежегодно приостанавливается", – отмечает издание.

По замыслу депутатов, в будущем, когда долговые обязательства все-таки начнут погашать, приоритет на компенсацию должны получить бывшие вкладчики в возрасте старше 78 лет. Впрочем, количество таких людей с каждым годом уменьшается.

На данный момент, если перевести все потерянные сбережения в долговые обязательства, на погашение потребуется: в 2024 году – 61,8 трлн рублей, в 2025-м – 64,2 трлн, в 2026-м – 66,8 трлн.

Ранее в Госдуме подготовили предложения для компенсации советских вкладов.