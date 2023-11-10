Выплату компенсаций советских вкладов отложили еще на год
Вступление закона в силу с 2003 года ежегодно приостанавливается
10 ноября 2023, 10:16, ИА Амител
Госдума одобрила закон о продлении на год – до 1 января 2027 года – приостановки начала выплаты полных компенсаций советских вкладов в Сбербанке, сообщает РИА Новости.
"Вступление закона в силу с 2003 года ежегодно приостанавливается", – отмечает издание.
По замыслу депутатов, в будущем, когда долговые обязательства все-таки начнут погашать, приоритет на компенсацию должны получить бывшие вкладчики в возрасте старше 78 лет. Впрочем, количество таких людей с каждым годом уменьшается.
На данный момент, если перевести все потерянные сбережения в долговые обязательства, на погашение потребуется: в 2024 году – 61,8 трлн рублей, в 2025-м – 64,2 трлн, в 2026-м – 66,8 трлн.
Ранее в Госдуме подготовили предложения для компенсации советских вкладов.
10:21:59 10-11-2023
Сбер - вообще красавчики! Мавроди отдыхает. Почему за банк так переживает Госдума интересно))
10:53:30 10-11-2023
Гость (10:21:59 10-11-2023) Сбер - вообще красавчики! Мавроди отдыхает. Почему за банк т... Сбер-гос банк.. ранее рулило государство.. сейчас наполовину.. дефолт делало государство.. ждут когда вкладчиков не останется
10:27:27 10-11-2023
Ну правильно. Ещё немного подождать и платить некому будет. Да и зачем . С нынешними вкладами будет также
10:39:47 10-11-2023
откладывая, ГД ждут, когда все вкладчики в деревянный макинтош сыграют? тогда и платить ничего не надо
12:31:38 10-11-2023
Гость (10:39:47 10-11-2023) откладывая, ГД ждут, когда все вкладчики в деревянный макинт... Да уже львиная доля с серьезными вкладами в макинтошах. А вот что говорит о наследниках? Они могут получить в условном, фантастическом будущем? Мне мама открыла счет, складывала деньги туда, в 18 должен был 1000 получить. Что с ней? Мне 44
11:28:33 11-11-2023
Пузырек (12:31:38 10-11-2023) Да уже львиная доля с серьезными вкладами в макинтошах. А в... как исполнится 99 прям с утра приходите и Вам...
10:40:59 10-11-2023
Требую отдать все вклады на восстановление Славяносербского района и Газы!
11:08:56 10-11-2023
Больше 400 зданий восстановили алтайские строители в ЛНР
11:10:25 10-11-2023
Главное в работе депутатов-себя любимых не забыть! "Народные" избранники не приняли еще ни одного "народного" закона.
11:34:01 10-11-2023
Закон о повышении пенсионного возраста тоже ,наверно ,с тем же умыслом принимали?Если доживёшь,то может быть воспользуешься накопленными средствами,а нет ,так государству уйдут.Мы для всех щедры ,кроме народа своей страны.
11:34:57 10-11-2023
то хоть советские дела, а вот заморозка накопительной пенсии - просто преступление.
11:43:36 10-11-2023
Ещё немного подождать и платить некому будет. ---- не не, это все наследуется же. Только и наследникам до 78 дожить нада😁
12:24:46 10-11-2023
Как отмечать день рождения банка, так СБЕРБАНКУ 181 год. А как вернуть вклады, которые были сделаны в 1992 году, так, оказывается, что Сбербанк - это не тот банк, в который мы эти вклады делали! =) Очень хитроопый банк! Отвтественность брать на себя не хотят, но совесть позволяет уверять, что это якобы старинный банк.
17:06:45 10-11-2023
Достали хитромудрые.
01:34:19 12-11-2023
Подонки. 20 лет не исполняют свои обязательства перед гражданами выжидая когда они вымрут. За то триллионы вывозят за границу в стан врага на укрепление его экономики для уничтожения России.