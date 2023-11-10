НОВОСТИОбщество

Выплату компенсаций советских вкладов отложили еще на год

Вступление закона в силу с 2003 года ежегодно приостанавливается

10 ноября 2023, 10:16, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Госдума одобрила закон о продлении на год – до 1 января 2027 года – приостановки начала выплаты полных компенсаций советских вкладов в Сбербанке, сообщает РИА Новости.

"Вступление закона в силу с 2003 года ежегодно приостанавливается", – отмечает издание.

По замыслу депутатов, в будущем, когда долговые обязательства все-таки начнут погашать, приоритет на компенсацию должны получить бывшие вкладчики в возрасте старше 78 лет. Впрочем, количество таких людей с каждым годом уменьшается.

На данный момент, если перевести все потерянные сбережения в долговые обязательства, на погашение потребуется: в 2024 году – 61,8 трлн рублей, в 2025-м – 64,2 трлн, в 2026-м – 66,8 трлн.

Ранее в Госдуме подготовили предложения для компенсации советских вкладов.

Фото: unsplash.com

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НОВОСТИОбщество
Госдума выплаты

Комментарии 15

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Гость

10:21:59 10-11-2023

Сбер - вообще красавчики! Мавроди отдыхает. Почему за банк так переживает Госдума интересно))

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Гость

10:53:30 10-11-2023

Гость (10:21:59 10-11-2023) Сбер - вообще красавчики! Мавроди отдыхает. Почему за банк т... Сбер-гос банк.. ранее рулило государство.. сейчас наполовину.. дефолт делало государство.. ждут когда вкладчиков не останется

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Иван

10:27:27 10-11-2023

Ну правильно. Ещё немного подождать и платить некому будет. Да и зачем . С нынешними вкладами будет также

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Гость

10:39:47 10-11-2023

откладывая, ГД ждут, когда все вкладчики в деревянный макинтош сыграют? тогда и платить ничего не надо

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Пузырек

12:31:38 10-11-2023

Гость (10:39:47 10-11-2023) откладывая, ГД ждут, когда все вкладчики в деревянный макинт... Да уже львиная доля с серьезными вкладами в макинтошах. А вот что говорит о наследниках? Они могут получить в условном, фантастическом будущем? Мне мама открыла счет, складывала деньги туда, в 18 должен был 1000 получить. Что с ней? Мне 44

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Гость

11:28:33 11-11-2023

Пузырек (12:31:38 10-11-2023) Да уже львиная доля с серьезными вкладами в макинтошах. А в... как исполнится 99 прям с утра приходите и Вам...

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Гость

10:40:59 10-11-2023

Требую отдать все вклады на восстановление Славяносербского района и Газы!

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Гость

11:08:56 10-11-2023

Больше 400 зданий восстановили алтайские строители в ЛНР

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гость

11:10:25 10-11-2023

Главное в работе депутатов-себя любимых не забыть! "Народные" избранники не приняли еще ни одного "народного" закона.

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Афиноген

11:34:01 10-11-2023

Закон о повышении пенсионного возраста тоже ,наверно ,с тем же умыслом принимали?Если доживёшь,то может быть воспользуешься накопленными средствами,а нет ,так государству уйдут.Мы для всех щедры ,кроме народа своей страны.

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Гость

11:34:57 10-11-2023

то хоть советские дела, а вот заморозка накопительной пенсии - просто преступление.

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Гость

11:43:36 10-11-2023

Ещё немного подождать и платить некому будет. ---- не не, это все наследуется же. Только и наследникам до 78 дожить нада😁

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Гость

12:24:46 10-11-2023

Как отмечать день рождения банка, так СБЕРБАНКУ 181 год. А как вернуть вклады, которые были сделаны в 1992 году, так, оказывается, что Сбербанк - это не тот банк, в который мы эти вклады делали! =) Очень хитроопый банк! Отвтественность брать на себя не хотят, но совесть позволяет уверять, что это якобы старинный банк.

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Дядька

17:06:45 10-11-2023

Достали хитромудрые.

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Гость

01:34:19 12-11-2023

Подонки. 20 лет не исполняют свои обязательства перед гражданами выжидая когда они вымрут. За то триллионы вывозят за границу в стан врага на укрепление его экономики для уничтожения России.

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