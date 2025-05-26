Занятым исключительно ведением домашнего хозяйства предлагают назначить новую выплату

26 мая 2025, 14:00, ИА Амител

Мама с детьми / Фото: unsplash.com/ Vitolda Klein

Современная жизнь часто ставит перед женщинами непростой выбор – карьера или семья. Готовка еды, стирка, глажка, уборка, уход за детьми и пожилыми родителями – ежедневная рутина миллионов представительниц прекрасного пола, которая зачастую не дает им выйти на работу. Однако выполнение этих домашних обязанностей не оплачивается и официально даже не признается трудом. Исправить такую несправедливость предложили депутаты Госдумы, которые разработали законопроект по финансовой поддержке домохозяек. Кто из них сможет рассчитывать на ежемесячные выплаты и в каком размере – рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

Женщинам будут платить за выполнение домашних обязанностей?

Назначить ежемесячные выплаты домохозяйкам предложили депутаты Госдумы от фракции ЛДПР. Они разработали законопроект, который будет распространяться на граждан, занятых исключительно уходом за детьми старше 1,5 лет, детьми-инвалидами, а также престарелыми родителями. Народные избранники уже внесли соответствующий законопроект в нижнюю палату парламента, сообщает ТАСС.

Авторы инициативы указывают, что ведение домашнего хозяйства – от уборки и приготовления пищи до ухода за детьми и пожилыми – по факту является полноценной занятостью, но не получает никакой материальной компенсации. Особенно остро эта проблема стоит в семьях с низкими доходами, где женщины вынуждены полностью посвятить себя домашним обязанностям, потому что средств на няню, сиделку или помощь по дому просто нет.

Размер и условия назначения выплат

Размер выплаты депутаты предлагают установить на уровне прожиточного минимума для трудоспособного населения в конкретном регионе, где проживает семья. Выплату хотят назначать на срок шесть месяцев с возможностью последующего продления.

Но претендовать на нее смогут только те семьи, в которых среднедушевой доход не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения. При этом учитывать будут доходы всех членов, включая супруга, несовершеннолетних детей, инвалидов и нетрудоспособных родителей, пишет "Российская газета".

Еще одним ключевым условием для получения выплаты будет являться официальный статус безработного.