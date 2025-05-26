Выплаты для домохозяек хотят ввести в России. Кому и сколько предлагают платить
Занятым исключительно ведением домашнего хозяйства предлагают назначить новую выплату
26 мая 2025, 14:00, ИА Амител
Современная жизнь часто ставит перед женщинами непростой выбор – карьера или семья. Готовка еды, стирка, глажка, уборка, уход за детьми и пожилыми родителями – ежедневная рутина миллионов представительниц прекрасного пола, которая зачастую не дает им выйти на работу. Однако выполнение этих домашних обязанностей не оплачивается и официально даже не признается трудом. Исправить такую несправедливость предложили депутаты Госдумы, которые разработали законопроект по финансовой поддержке домохозяек. Кто из них сможет рассчитывать на ежемесячные выплаты и в каком размере – рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".
Женщинам будут платить за выполнение домашних обязанностей?
Назначить ежемесячные выплаты домохозяйкам предложили депутаты Госдумы от фракции ЛДПР. Они разработали законопроект, который будет распространяться на граждан, занятых исключительно уходом за детьми старше 1,5 лет, детьми-инвалидами, а также престарелыми родителями. Народные избранники уже внесли соответствующий законопроект в нижнюю палату парламента, сообщает ТАСС.
Авторы инициативы указывают, что ведение домашнего хозяйства – от уборки и приготовления пищи до ухода за детьми и пожилыми – по факту является полноценной занятостью, но не получает никакой материальной компенсации. Особенно остро эта проблема стоит в семьях с низкими доходами, где женщины вынуждены полностью посвятить себя домашним обязанностям, потому что средств на няню, сиделку или помощь по дому просто нет.
Размер и условия назначения выплат
Размер выплаты депутаты предлагают установить на уровне прожиточного минимума для трудоспособного населения в конкретном регионе, где проживает семья. Выплату хотят назначать на срок шесть месяцев с возможностью последующего продления.
Но претендовать на нее смогут только те семьи, в которых среднедушевой доход не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения. При этом учитывать будут доходы всех членов, включая супруга, несовершеннолетних детей, инвалидов и нетрудоспособных родителей, пишет "Российская газета".
Еще одним ключевым условием для получения выплаты будет являться официальный статус безработного.
"Одно из базовых условий выплат – статус безработного, и наш законопроект предполагает выделение среди безработных отдельной категории – как раз тех, кто занимается ведением домашнего хозяйства в семье с небольшим доходом", – объяснил один из авторов законопроекта, глава думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
14:08:00 26-05-2025
Клоуны из ЛДПР, о существовании которых уже все забыли, просто вылезли чтобы напомнить о себе. Конечно же никто ничего никому не будет выплачивать.
14:32:17 26-05-2025
Со всеми этими условиями выплата будет для 10 человек в стране
14:42:24 26-05-2025
Давайте и дальше плодить бездельников и паразитов!
15:31:18 26-05-2025
Зато пенсии предлагают отменить
15:33:04 26-05-2025
Априори муж вне домашних дел и хозяйства! Пусть в семье супруги сами решают кто и чем занимаются.. Если совокупный доход семьи меньше зарплаты среднего депутата, доплачивать..
14:27:39 27-05-2025
dok_СФ (15:33:04 26-05-2025) Априори муж вне домашних дел и хозяйства! Пусть в семье супр... Априори муж вне домашних дел и хозяйства! везде узнали?
16:42:32 26-05-2025
Товар ищи Как вы относитесь к тем лауреатам и получателям грантов из бюджета ,которые стоят на учёте в бюро по трудоустройству. Разве эти " соискатели " профессии у вас не вызывают вопрос , как и почему они " тунеядцы , бездельники " при нехватке рабочих на производствах получают " зарплату " из налогов ?. Домохозяйки воспитывают детей, участвуют в воспитании смены которая придет на замену работающему .
16:52:17 26-05-2025
заматашки с престарелыми родителями уже аплодируют стоя такому закону. вот кто не работает. у нас же платят по уходу за инвалидами пособия , еще дополнительно платить ? Я вот тоже веду хозяйство , у меня нет прислуги , и я работаю, но государство обесценило мою послерабочую работу, потому что я работаю а не дома сижу . какое то поощрение тунеядства . у нас на все уходы - за больными . за престарелыми уже есть пособия. А платить только потому что работоспособныый человек на работу идти не хочет , мне обидно - я налоги плачу , а она сериалы смотрит...
17:18:10 26-05-2025
гость (16:52:17 26-05-2025) заматашки с престарелыми родителями уже аплодируют стоя тако... У нас в родне из пожилых в живых осталась тётушка 87 лет, всегда жаловалась на здоровье, но сейчас , в своем возрасте, ещё ходит по магазинам. Без образования, всю жизнь не работала, муж хорошо содержал семью. Остальные родственницы того поколения ( с университетом, большим стажем, ветераны труда) давно отошли в мир иной.