Дождь и мокрый снег. Прогноз погоды в Алтайском крае на 31 октября

Холодная и сырая погода установится в Алтайском крае в последний день октября, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

По краю дневная температура составит +1...+6 градусов, в Барнауле будет до +3.

Ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. На дорогах местами гололедица. Ветер подует южный, 4-9 м/с, по югу региона местами порывы до 15 м/с.