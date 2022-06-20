Дожди, грозы, возможен град. О погоде в Алтайском крае 21 июня
Несмотря на осадки, днём в регионе будет жарко
21 июня 2022, 06:02
До +33 градусов прогреется воздух в Алтайском крае днём 21 июня. Как сообщает региональный ЦГМС, в отдельных районах ожидаются кратковременные дожди, грозы, возможен град.
В утренние часы местами туман. Ветер юго-восточный, 6-11 м/с, местами порывы 15-20 м/с.
В Барнауле столбики термометров покажут от +28 до +30 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами возможен туман. Ветер юго-восточный, 6-11 м/с.
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