Дожди, грозы, возможен град. О погоде в Алтайском крае 21 июня

До +33 градусов прогреется воздух в Алтайском крае днём 21 июня. Как сообщает региональный ЦГМС, в отдельных районах ожидаются кратковременные дожди, грозы, возможен град.

В утренние часы местами туман. Ветер юго-восточный, 6-11 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут от +28 до +30 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами возможен туман. Ветер юго-восточный, 6-11 м/с.