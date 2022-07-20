Дожди и до +33. О погоде в Алтайском крае 21 июля

От +23 до +28 градусов прогреется воздух в Алтайском крае днем 21 июля. Как сообщает региональный Гидрометцентр, по юго-западу местами температура достигнет до +33 градусов.

Кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

В Барнауле ожидается от +25 до +27 градусов. Кратковременный дождь, гроза. Ветер южный 7-12 м/с.