Wildberries запустит в пилотном режиме выдачу заказов в газетных киосках

Тестировать систему будут в 26 точках в четырех городах России

06 декабря 2024, 19:35, ИА Амител

Пункт Wildberries / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Wildberries в ближайшее время запустит в пилотном режиме выдачу заказов в газетных киосках. Как сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу компании, тестировать систему будут в 26 точках в четырех городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже и Твери.

Товары в киоски можно будет заказывать с некоторыми ограничениями. В частности, размер посылок не должен превышать 35х45х38 см, а стоимость – не свыше 10 тысяч рублей за товар.

Срок хранения таких заказов составит три дня, и функция примерки для них будет недоступна. Доставка в киоски при этом будет бесплатной.