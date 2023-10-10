Детский омбудсмен Алтайского края высказалась о скандале с мамой-инвалидом из Москвы
Москвичка встретилась с уполномоченной по правам ребенка в Алтайском крае
10 октября 2023, 06:15, ИА Амител
Юлия Сталева, у которой двоих детей увезли из Москвы в Барнаул, встретилась с уполномоченным по правам ребенка в Алтайском крае Ольгой Казанцевой. Женщина рассказала омбудсмену о своей ситуации, а чиновница посоветовала ей обратиться в Ассоциацию медиаторов региона. Об этом Юлия Сталева рассказала amic.ru.
Что сказала Ольга Казанцева?
Ольга Казанцева пояснила нашему изданию, что к ней обратилась мама двух мальчиков, которая рассказала, что отец детей увез ребят в краевую столицу "без предварительной договоренности с матерью". И теперь женщина ищет варианты, как вернуть своих сыновей. Ольга Казанцева рекомендовала двум сторонам конфликта решить спор в досудебном порядке.
"Юридически это, конечно, правовой спор о месте жительства и порядке общения с детьми. Лучший способ решения конфликтов – это всегда досудебный вариант. Когда родители находятся в суде в гражданском процессе, они ищут негативные стороны друг друга. Я всегда в условиях конфликта и споров ориентирую родителей на то, чтобы встречаться, искать точки соприкосновения. Детей им воспитывать еще больше 12 лет. Если родители не могут договориться и война между ними продолжается – конечно же, самой пострадавшей стороной являются дети, которые одновременно любят и маму, и папу", – подчеркнула Ольга Казанцева.
По ее словам, в такой ситуации родители ставят детей в ситуацию вынужденного выбора, и суд все равно не решит конфликта в семье. Кроме того, ответила она, такие процессы, как правило, имеют "длинную историю".
"Сначала родители определяют место жительства, потом спорят. Решение быстро не принимается, затем обжалуется, потом не исполняется, а после родители еще и хотят лишить друг друга родительских прав. Эта практика плохо влияет на детей. Я призываю всех родителей остановиться, посмотреть на детей и решать вопрос доброжелательно, мирным путем, с учетом мнения ребенка и второй стороны", – отметила Казанцева.
Теперь помирить две стороны попытается Ассоциация медиаторов Алтайского края, сообщила Юлия Сталева.
Что случилось?
Отец детей вывез мальчиков из Москвы в Барнаул в марте, когда Юлия отдала их ему на неделю. Девушка не могла забрать сыновей, потому что проходила реабилитацию. Дело в том, что летом 2022 года на нее упало дерево, она лишилась части одной ноги и травмировала вторую. На травмированной ноге у нее установлен аппарат Елизарова. Как только его снимут, Юле собираются поставить протез.
29 сентября Сталева прилетела в Барнаул за своими детьми. 2 октября попыталась забрать мальчиков из детского сада, но их увела бабушка, которая внезапно подъехала на место. Подробнее о ситуации можно прочитать здесь.
06:39:19 10-10-2023
Видимимо в этой истории у мамаши проблемы, если не полиция ни детский обмуцмен не помогли ей забрать детей.
08:15:47 13-10-2023
Гость (06:39:19 10-10-2023) Видимимо в этой истории у мамаши проблемы, если не полиция н... Проблема, похоже, в ненависти к мужчинам и желании «пропиариться». Быть может получится и заработать на всей ситуации ( восстановление, наверняка, очень дорогое). Если бы два первых пункта изложенных не имели места, то она бы занималась своим восстановлением и стремилась договориться и быть с детьми. А не выставляла на всю страну историю, все меньше оставляя себе шансов договориться без суда с отцом детей. . Тут больше про ненависть и месть отцу детей( а может и всем мужчинам в его лице), желание унизить, чем о материнском. Иначе все были бы на ее стороне, и полиция и другие органы, конечно же.
08:49:57 10-10-2023
На алименты собирается жить и воспитывать двоих детей. В Москве.
09:51:55 10-10-2023
Можно версию папы, эту версию мы уже слышали.
13:48:16 10-10-2023
Гость (09:51:55 10-10-2023) Можно версию папы, эту версию мы уже слышали.... Отвечу за него. Она забеременела, он испугался. Сначала. Потом взыграли отцовские чувства. Возможна мамочка нашептала. Но поезд ушел. Поэтому и пустился в беспредел.
11:24:35 13-10-2023
Гость (13:48:16 10-10-2023) Отвечу за него. Она забеременела, он испугался. Сначала. П... Наконец-то прояснили. А мы все ждем пояснения отца детей. Но зачем? Есть же человек, который знает все лучше. Что бы мы без Вас делали.
09:57:49 10-10-2023
Детей им воспитывать еще больше 12 лет. ... маловато она им отмерила
10:21:14 10-10-2023
Ничем не помогла, футболят как всегда
11:06:34 10-10-2023
Гость (10:21:14 10-10-2023) Ничем не помогла, футболят как всегда... Может быть, вы поможете? Покажите мастер - класс! Споры по вопросу проживания и воспитания детей - это очень сложные споры.
15:25:06 10-10-2023
Гость (11:06:34 10-10-2023) Может быть, вы поможете? Покажите мастер - класс! Споры по в... В данном случае мужчина юридически не является отцом этих детей. Так что он просто похитил чужих детей.
11:04:08 10-10-2023
Почему это СМИ транслирует только одну точку зрения? Без версии второй стороны это абсурд. Не надо разгонять на фоне инвалидности гражданки. Инвалидность - не признак ума или совести. Она вполне может оказаться змеей.
11:09:53 10-10-2023
Гость (11:04:08 10-10-2023) Почему это СМИ транслирует только одну точку зрения? Без вер... Для того, чтобы определить признак ума или совести, запрашиваются характеристики мамы из детского сада, по месту жительства, по месту работы, акт обследования органами опеки жилищно-бытовых условий и пр. Всё это предусмотрено законодательством.
11:11:50 10-10-2023
Гость (11:04:08 10-10-2023) Почему это СМИ транслирует только одну точку зрения? Без вер... Да потому, что "папаша" на связь не выходит.
11:17:33 10-10-2023
Гость (11:11:50 10-10-2023) Да потому, что "папаша" на связь не выходит.... Не врите.
11:28:49 10-10-2023
Гость (11:17:33 10-10-2023) Не врите. ... А вы, наверное, тот самый папаша?
11:31:32 10-10-2023
Гость (11:17:33 10-10-2023) Не врите. ... Цитата из статьи от 04.10.2023 "На момент публикации материала редакции не удалось связаться с отцом мальчиков. Но мы готовы изложить его версию событий о причинах, из-за которых он увез детей в Барнаул и не позволяет им жить с родной матерью.". Так что я не вру.
13:18:28 10-10-2023
Какая семья? Какой папаша? Пишут же, он юридически НЕ является отцом этих детей, т.к. не вписан в их свидетельства о рождении. По сути, он просто похититель чужих детей. Чего там правоохранительные органы мнутся?
13:21:49 10-10-2023
Гость (13:18:28 10-10-2023) Какая семья? Какой папаша? Пишут же, он юридически НЕ являет... А эта ампутированная кто им? Где документы что она мать?
13:39:36 10-10-2023
Гость (13:21:49 10-10-2023) А эта ампутированная кто им? Где документы что она мать?... Вы так глупы... В свидетельстве о рождении написано, кто мать.
14:57:58 10-10-2023
Гость (13:21:49 10-10-2023) А эта ампутированная кто им? Где документы что она мать?... "эта ампутированная"?! да вы пыль....
15:47:09 10-10-2023
Гость (14:57:58 10-10-2023) "эта ампутированная"?! да вы пыль....... просто это никто и звать это никак