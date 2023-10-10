Москвичка встретилась с уполномоченной по правам ребенка в Алтайском крае

10 октября 2023, 06:15, ИА Амител

Ольга Казанцева / Фото: amic.ru

Юлия Сталева, у которой двоих детей увезли из Москвы в Барнаул, встретилась с уполномоченным по правам ребенка в Алтайском крае Ольгой Казанцевой. Женщина рассказала омбудсмену о своей ситуации, а чиновница посоветовала ей обратиться в Ассоциацию медиаторов региона. Об этом Юлия Сталева рассказала amic.ru.

Что сказала Ольга Казанцева?

Ольга Казанцева пояснила нашему изданию, что к ней обратилась мама двух мальчиков, которая рассказала, что отец детей увез ребят в краевую столицу "без предварительной договоренности с матерью". И теперь женщина ищет варианты, как вернуть своих сыновей. Ольга Казанцева рекомендовала двум сторонам конфликта решить спор в досудебном порядке.

"Юридически это, конечно, правовой спор о месте жительства и порядке общения с детьми. Лучший способ решения конфликтов – это всегда досудебный вариант. Когда родители находятся в суде в гражданском процессе, они ищут негативные стороны друг друга. Я всегда в условиях конфликта и споров ориентирую родителей на то, чтобы встречаться, искать точки соприкосновения. Детей им воспитывать еще больше 12 лет. Если родители не могут договориться и война между ними продолжается – конечно же, самой пострадавшей стороной являются дети, которые одновременно любят и маму, и папу", – подчеркнула Ольга Казанцева.

По ее словам, в такой ситуации родители ставят детей в ситуацию вынужденного выбора, и суд все равно не решит конфликта в семье. Кроме того, ответила она, такие процессы, как правило, имеют "длинную историю".

"Сначала родители определяют место жительства, потом спорят. Решение быстро не принимается, затем обжалуется, потом не исполняется, а после родители еще и хотят лишить друг друга родительских прав. Эта практика плохо влияет на детей. Я призываю всех родителей остановиться, посмотреть на детей и решать вопрос доброжелательно, мирным путем, с учетом мнения ребенка и второй стороны", – отметила Казанцева.

Теперь помирить две стороны попытается Ассоциация медиаторов Алтайского края, сообщила Юлия Сталева.

Что случилось?

Отец детей вывез мальчиков из Москвы в Барнаул в марте, когда Юлия отдала их ему на неделю. Девушка не могла забрать сыновей, потому что проходила реабилитацию. Дело в том, что летом 2022 года на нее упало дерево, она лишилась части одной ноги и травмировала вторую. На травмированной ноге у нее установлен аппарат Елизарова. Как только его снимут, Юле собираются поставить протез.

29 сентября Сталева прилетела в Барнаул за своими детьми. 2 октября попыталась забрать мальчиков из детского сада, но их увела бабушка, которая внезапно подъехала на место. Подробнее о ситуации можно прочитать здесь.