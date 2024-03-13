Ядерная война и СВО. О чем скажет Путин в большом интервью и где его посмотреть?

Судя по опубликованным тезисам, интервью будет посвящено ситуации на фронте, отношениях с Западом и ядерной войне

13 марта 2024, 12:15, ИА Амител

Президент Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин дал большое интервью телеведущему Дмитрию Киселеву, в котором ответил на многие вопросы, возникшие после послания Федеральному собранию и "расставил точки над "и". Рассказываем, когда выйдет интервью и где его можно будет посмотреть.

Когда выйдет интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву?

Большое интервью Владимира Путина выйдет в среду, 13 марта, в 10:00 по московскому времени.

Где можно будет посмотреть интервью?

Общение Владимира Путина с журналистом будет транслировать телеканал "Россия 1" и ресурсы РИА Новости.

О чем Владимир Путин расскажет в интервью?

По словам Дмитрия Киселева, в интервью президент "расставит многие точки над "и" и ответит на вопросы, которые накопились после послания Федеральному собранию". Судя по тезисам, опубликованным на сайте РИА Новости, интервью будет посвящено отношениям России и Запада, ситуации в зоне СВО, рискам ядерной войны и другим вопросам.

Приводим основные тезисы президента.

О ситуации в зоне СВО

"Сейчас инициатива (на линии соприкосновения. – Прим. ред.) полностью перешла к нашим Вооруженным силам. Это все знают, все признают", – отметил глава государства, комментируя ситуацию в зоне СВО.

"Применяют же эти английские, американские ракеты. Это же не меняет ситуацию на поле боя. Да, они просто наносят нам, конечно, ущерб. Это очевидно. Но, по сути, это не меняет хода боевых действий и тех последствий, которые неизбежно наступают для противоположной стороны".

"Ни одной из целей, которые они ставили перед собой в прошлом году, они не достигли".

О введении польских войск на Украину

"Если польские войска войдут на территорию Украины для, как это звучит, прикрытия украинско-белорусской, допустим, границы или в каких-то других местах, чтобы освободить украинские воинские контингенты для участия в боевых действиях на линии соприкосновения, то, думаю, что польские войска оттуда уже не уйдут никогда. Ну мне так кажется".

О готовности к переговорам

"Готовы ли мы к переговорам? Да, готовы, но только готовы на переговоры, не основанные на каких-то хотелках после применения психотропных средств, а основанные на тех реалиях, которые сложились, как в таких случаях говорят, на земле".

О ядерной войне

"Оружие существует для того, чтобы его применять. У нас есть свои принципы. Они о чем говорят: что мы готовы применять оружие, в том числе любое оружие, в том числе и такое, о котором вы сказали, если речь идет о существовании российского государства, нанесении ущерба нашему суверенитету и независимости. У нас же все прописано в нашей Стратегии, мы ее не меняли".

"Если они (США. – Прим. ред.) проведут такие испытания – не исключаю, не обязательно, нам это нужно, не нужно, еще надо подумать, но не исключаю, что мы можем сделать то же самое".

"С военно-технической точки зрения мы, конечно, готовы [к ядерной войне]. Они у нас постоянно находятся, постоянно находятся в состоянии боевой готовности".

О суверенитете

"Россия никому не позволит вмешиваться в свои внутриполитические процессы. Мы уже много раз говорили, и я много раз говорил, мы никому не позволим этого делать".

О кадровых перестановках в кабмине

"Все-таки об этом нужно говорить после выборов, после подсчета голосов. Мне кажется, сейчас это просто некорректно. Но в целом правительство работает, как мы видим, результаты же очевидные, это объективные данные, работает вполне удовлетворительно".

О расходах, озвученных в послании Федеральному собранию

"Все полностью вписывается в бюджетные правила и на самом деле носит достаточно консервативный характер. Потому что некоторые эксперты считают, что доходов должно быть и будет больше, а значит, нужно было бы запланировать и большие расходы, потому что это напрямую должно отражаться на перспективах развития экономики. Ну в целом правильно. Но мы и в 2018 году дополнительно планировали направить на развитие экономики, социальной сферы 8 триллионов, а потом увеличивали эти расходы. Я думаю, что вполне вероятно, если все сложится так, как и говорят оптимисты из вот этой среды, о которой я сказал, экспертов, то мы можем, и должны, и сможем увеличить эти расходы по различным направлениям".

"Мы сейчас верстаем бюджет на трехлетку, на трехлетний, как мы говорим, период плановый, но конечно, мы и все, когда готовились к посланию, – я говорю, мы готовились к посланию, потому что команда целая работала – мы исходили из того, что будем просчитывать наши доходы и расходы по тем направлениям, которые мы считаем ключевыми, приоритетными, именно на шесть лет".

"После двухчасового обращения Путина возникло много дополнительных вопросов. Да и новые угрозы с Запада тоже требуют актуальных оценок. Съемочная группа телеканала "Россия" и агентства РИА Новости уже в Кремле. Впереди – большое интервью с президентом России, где мы расставим многие точки над "и". Ждем и готовимся".

Об экономике Японии и России

"Одна из главных задач сегодня – это повышение производительности труда, потому что в условиях нехватки рабочих рук, трудовых ресурсов у нас есть только один способ эффективно развиться – повышать производительность труда".

"У нас сегодня 10 роботов, по-моему, на 10 тысяч работающих. Нужно, чтобы было как минимум тысяча роботов на 10 тысяч работающих. Так в Японии, по-моему, дело обстоит".

"Для этого у нас целое направление обозначено, в том числе инженерной подготовки… Это будущее нашей страны, вот по этим направлениям будем двигаться и развиваться".

О строительстве трассы Джубга – Сочи

"Людям необходима эта трасса. Ведь семьям с детьми не доехать до Сочи на машинах. Все где-то в районе Геленджика останавливается, в Новороссийском. Потому что трасса тяжелая очень, серпантин. Там существует несколько вариантов строительства. Мы буквально на днях будем это обсуждать, в ближайшие несколько дней. Или делать до Джубги, или сначала делать от Джубги до Сочи. Минфин – всегда такой в хорошем смысле скупердяй, все очень консервативно относится к тратам, и то министр финансов мне сказал, почти дословно, говорит, против строительства этой дороги те, кто ни разу по ней сегодня не проехал".

О дефиците кадров

"Очень важная вещь, ведь когда привлекают трудовых мигрантов, всегда говорят о необходимости делать это в связи с нехваткой рабочих рук. Наши предприниматели должны понимать, что ситуация для них с точки зрения наличия рабочих рук не изменится к лучшему в ближайшие годы. Они столкнутся с дефицитом рабочей силы. Для этого нужно проводить инвестиции в эту сферу и готовить кадры. Это самое главное, о чем мы должны подумать".

"В первую очередь, конечно, нужно говорить о репатриации наших соотечественников… Здесь нужно говорить о том, чтобы привлекать людей, которые, может быть, не собираются переселяться в РФ, но в силу своей квалификации, в силу своих талантов в различных сферах могут внести существенный вклад в развитие нашего государства. Таких людей мы тоже с удовольствием будем привлекать".

О переходе к прогрессивному налогообложению

"Да, по сути, прогрессивный налог. Сейчас в детали не хотел бы вдаваться, над этим нужно поработать. И таким образом нужно построить эту систему, чтобы она действительно давала большую отдачу для решения, прежде всего, социальных вопросов и задач, стоящих перед государством в этой области. Мы планируем снизить налоговое бремя, допустим, для многодетных семей, еще целый ряд предпринять шагов по этому направлению".

"Мне кажется, что общество воспримет это абсолютно нормально. Первое, а второе – сам бизнес. От нас чего просят? Просят, чтобы мы определились с системой налогообложения, но не трогали ее больше, чтобы она была стабильной. Вот это самая главная просьба и требование со стороны бизнеса".

Когда последний раз Владимир Путин давал интервью?

Последний раз большое интервью глава государства давал 6 февраля американскому журналисту Такеру Карлсону. Общение в основном было посвящено спецоперации на Украине и отношениям России с Западом. Интервью длилось более двух часов.