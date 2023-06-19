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"Яндекс" оштрафовали на 2 млн за непередачу ФСБ данных о пользователях

Представитель компании признал вменяемые нарушения

19 июня 2023, 09:30, ИА Амител

Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

Мировой суд в Москве оштрафовал "Яндекс" на 2 млн рублей за повторное непредоставление ФСБ информации о пользователях сервиса "Яндекс. Услуги".

Как пишет ТАСС, сведения нужны федеральной службе "для розыска людей или обеспечения безопасности страны".

Представитель "Яндекса" в суде признал вменяемые нарушения по ч. 4 ст. 13.31 КоАП РФ и попросил не назначать максимальную сумму штрафа, которая составляет 6 млн рублей.

В 2022 году Мещанский суд Москвы оштрафовал "Яндекс" на 400 тысяч рублей по той же статье. Юрист компании тогда заявил, что для выполнения требований законодательства "Яндексу" необходимо закупить, установить и настроить иностранные технические средства и ПО, но из-за санкций это сделать невозможно.

суд

Комментарии 11

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Гость

09:40:37 19-06-2023

Яндекс как IT-компания подписала себе приговор, оставшись в РФ.

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Гость

10:27:19 19-06-2023

Гость (09:40:37 19-06-2023) Яндекс как IT-компания подписала себе приговор, оставшись в ... С чего бы вдруг ? Как раз возможность для хорошего развития появилась. Или вам с усраины виднее как всегда ?

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Гость

12:28:06 19-06-2023

Гость (10:27:19 19-06-2023) С чего бы вдруг ? Как раз возможность для хорошего развития ... С того что стукачи они и в Африке стукачи.

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Гость

13:07:48 19-06-2023

Гость (12:28:06 19-06-2023) С того что стукачи они и в Африке стукачи.... Когда воры вынесут твою квартиру, или тебя покалечат в темном переулке, разрешаю Яндексу не предоставлять информацию, которая поможет поиску преступников. В персонально твоем случае им не надо быть стукачами, согласен.

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Гость

14:06:33 19-06-2023

Гость (12:28:06 19-06-2023) С того что стукачи они и в Африке стукачи.... У вас какие-то воровские понятия - "стукачи".

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Гость

10:55:21 19-06-2023

Гость (09:40:37 19-06-2023) Яндекс как IT-компания подписала себе приговор, оставшись в ... Предавший единожды предаст ещё не раз...

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Гость

10:26:02 19-06-2023

Значит не обманул меня Яндекс, когда сообщил, что он своих партнёров не выдаёт. Хорошие новости.

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Гость

12:28:42 19-06-2023

Гость (10:26:02 19-06-2023) Значит не обманул меня Яндекс, когда сообщил, что он своих п... Это не на долго

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Гость

13:08:11 19-06-2023

Гость (10:26:02 19-06-2023) Значит не обманул меня Яндекс, когда сообщил, что он своих п... Есть что скрывать?

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Гость

13:25:32 19-06-2023

Гость (13:08:11 19-06-2023) Есть что скрывать?... А вы любитель разглашать всем вокруг, что вы покупаете, что едите, что одеваете, что смотрите и т.д? Вам самому(-ой) не противна мысль от того, что Вы не можете, извините меня, и «перднуть» без чужего надзора????

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Гость

14:20:50 19-06-2023

Гость (10:26:02 19-06-2023) Значит не обманул меня Яндекс, когда сообщил, что он своих п... Наивный.

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