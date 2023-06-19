"Яндекс" оштрафовали на 2 млн за непередачу ФСБ данных о пользователях

Представитель компании признал вменяемые нарушения

19 июня 2023, 09:30, ИА Амител

Фото: ТАСС

Мировой суд в Москве оштрафовал "Яндекс" на 2 млн рублей за повторное непредоставление ФСБ информации о пользователях сервиса "Яндекс. Услуги".

Как пишет ТАСС, сведения нужны федеральной службе "для розыска людей или обеспечения безопасности страны".

Представитель "Яндекса" в суде признал вменяемые нарушения по ч. 4 ст. 13.31 КоАП РФ и попросил не назначать максимальную сумму штрафа, которая составляет 6 млн рублей.

В 2022 году Мещанский суд Москвы оштрафовал "Яндекс" на 400 тысяч рублей по той же статье. Юрист компании тогда заявил, что для выполнения требований законодательства "Яндексу" необходимо закупить, установить и настроить иностранные технические средства и ПО, но из-за санкций это сделать невозможно.