"Яндекс" оштрафовали на 2 млн за непередачу ФСБ данных о пользователях
Представитель компании признал вменяемые нарушения
19 июня 2023, 09:30, ИА Амител
Мировой суд в Москве оштрафовал "Яндекс" на 2 млн рублей за повторное непредоставление ФСБ информации о пользователях сервиса "Яндекс. Услуги".
Как пишет ТАСС, сведения нужны федеральной службе "для розыска людей или обеспечения безопасности страны".
Представитель "Яндекса" в суде признал вменяемые нарушения по ч. 4 ст. 13.31 КоАП РФ и попросил не назначать максимальную сумму штрафа, которая составляет 6 млн рублей.
В 2022 году Мещанский суд Москвы оштрафовал "Яндекс" на 400 тысяч рублей по той же статье. Юрист компании тогда заявил, что для выполнения требований законодательства "Яндексу" необходимо закупить, установить и настроить иностранные технические средства и ПО, но из-за санкций это сделать невозможно.
09:40:37 19-06-2023
Яндекс как IT-компания подписала себе приговор, оставшись в РФ.
10:27:19 19-06-2023
Гость (09:40:37 19-06-2023) Яндекс как IT-компания подписала себе приговор, оставшись в ... С чего бы вдруг ? Как раз возможность для хорошего развития появилась. Или вам с усраины виднее как всегда ?
12:28:06 19-06-2023
Гость (10:27:19 19-06-2023) С чего бы вдруг ? Как раз возможность для хорошего развития ... С того что стукачи они и в Африке стукачи.
13:07:48 19-06-2023
Гость (12:28:06 19-06-2023) С того что стукачи они и в Африке стукачи.... Когда воры вынесут твою квартиру, или тебя покалечат в темном переулке, разрешаю Яндексу не предоставлять информацию, которая поможет поиску преступников. В персонально твоем случае им не надо быть стукачами, согласен.
14:06:33 19-06-2023
Гость (12:28:06 19-06-2023) С того что стукачи они и в Африке стукачи.... У вас какие-то воровские понятия - "стукачи".
10:55:21 19-06-2023
Гость (09:40:37 19-06-2023) Яндекс как IT-компания подписала себе приговор, оставшись в ... Предавший единожды предаст ещё не раз...
10:26:02 19-06-2023
Значит не обманул меня Яндекс, когда сообщил, что он своих партнёров не выдаёт. Хорошие новости.
12:28:42 19-06-2023
Гость (10:26:02 19-06-2023) Значит не обманул меня Яндекс, когда сообщил, что он своих п... Это не на долго
13:08:11 19-06-2023
Гость (10:26:02 19-06-2023) Значит не обманул меня Яндекс, когда сообщил, что он своих п... Есть что скрывать?
13:25:32 19-06-2023
Гость (13:08:11 19-06-2023) Есть что скрывать?... А вы любитель разглашать всем вокруг, что вы покупаете, что едите, что одеваете, что смотрите и т.д? Вам самому(-ой) не противна мысль от того, что Вы не можете, извините меня, и «перднуть» без чужего надзора????
14:20:50 19-06-2023
Гость (10:26:02 19-06-2023) Значит не обманул меня Яндекс, когда сообщил, что он своих п... Наивный.