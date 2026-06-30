"Яндекс" сообщил о сбое в работе некоторых сервисов

За сутки россияне отправили 1,2 тысячи жалоб на плохую работу "Яндекс Музыки", "Кинопоиска" и других сервисов

30 июня 2026, 19:03, ИА Амител

Ноутбук на столе / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

"Яндекс" сообщил, что часть пользователей испытывают временные трудности с доступом к некоторым сервисам, пишет РИА Новости.

«У ряда пользователей возникают временные трудности с доступом к некоторым сервисам "Яндекса". Наши специалисты работают над устранением сложностей», — заявили в компании.

30 июня пользователи "Яндекса" стали сообщать о плохой работе сервисов компании. По данным Detector404, за сутки было отправлено 1,2 тысячи жалоб. Большая их часть поступила из Москвы и Московской области, а также Санкт-Петербурга, Самарской и Новосибирской областей.

Россияне жалуются на сбои в работе "Яндекс Музыки", "Кинопоиска", "Алисы" и "Яндекс Почты", а также поисковой системы.

Ранее российские пользователи Twitch массово пожаловались на сбои в работе сервиса.