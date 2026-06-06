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Эксперт посоветовал пользователям Apple устанавливать "Макс" на компьютер из-за сбоев

Если приложение выдает ошибку из‑за блокировки в AppStore, спасти ситуацию помогут компьютер или смартфон на Android

06 июня 2026, 18:34, ИА Амител

Интернет / Фото: amic.ru
Интернет / Фото: amic.ru

Государственный мессенджер "Макс" у части владельцев iPhone продолжает работать без сбоев. Но если приложение вдруг выдает сообщение об устаревшей версии и отказывается запускаться, отчаиваться не стоит. Эксперт по информационной безопасности Павел Мельников в беседе с "Абзацем" объяснил, как вернуть доступ к сервису.

Проблемы возникли после того, как "Макс" перестал быть доступен для скачивания и обновления в AppStore. Однако, по словам специалиста, это не повод выбрасывать телефон. Выход есть — установить мессенджер на обычный компьютер или ноутбук либо временно пересесть на недорогой Android-смартфон. Там приложение работает без ограничений.

Мельников подчеркнул, что у Apple закрытая экосистема: обновить программу вручную, минуя официальный магазин, простому пользователю практически невозможно.

«Насколько я знаю, "Макс" продолжает функционировать у части пользователей. Однако если само приложение отказывается работать и его невозможно обновить, потому что его удалили из AppStore, то продолжить пользоваться "Максом" можно на обычном компьютере или ноутбуке, или временно установить "Макс" на другой телефон на базе Android. Приложения на iPhone управляются Apple, соответственно, обновления происходят через App Store. Самостоятельно обновить приложение технически возможность есть, но она не для обычных пользователей», — пояснил он.

Пока российские представители ведут переговоры о возвращении мессенджера в AppStore, эти временные меры помогут оставаться на связи.

       

Комментарии 6

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Гость

18:38:53 06-06-2026

Нет слов разрешенных

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Гость

18:40:39 06-06-2026

Нет слов разрешенных, чтобы охарактеризовать данное существо

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Гость

21:16:36 06-06-2026

А может хватит уже блокировать и вацап, и телегу и вообще интернет? Дроны хлопцев вашим интернетом давно уже не пользуются. Они и так летают, как у себя дома. А блокировки только народ злят.

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Гость

21:24:06 06-06-2026

А он на компе зачем

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Гость

10:44:59 07-06-2026

Гость (21:24:06 06-06-2026) А он на компе зачем...
Для удобства товарища майора

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Гость

08:30:36 07-06-2026

И комп с собой таскать? И да, на компе можно войти только по куар, который нужно считать с телефона где в мах ты авторизован, а как его считать если это приложение не работает? Кто таких людей экспертами называет?!

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