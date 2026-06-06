Эксперт посоветовал пользователям Apple устанавливать "Макс" на компьютер из-за сбоев

Если приложение выдает ошибку из‑за блокировки в AppStore, спасти ситуацию помогут компьютер или смартфон на Android

06 июня 2026, 18:34, ИА Амител

Интернет / Фото: amic.ru

Государственный мессенджер "Макс" у части владельцев iPhone продолжает работать без сбоев. Но если приложение вдруг выдает сообщение об устаревшей версии и отказывается запускаться, отчаиваться не стоит. Эксперт по информационной безопасности Павел Мельников в беседе с "Абзацем" объяснил, как вернуть доступ к сервису.

Проблемы возникли после того, как "Макс" перестал быть доступен для скачивания и обновления в AppStore. Однако, по словам специалиста, это не повод выбрасывать телефон. Выход есть — установить мессенджер на обычный компьютер или ноутбук либо временно пересесть на недорогой Android-смартфон. Там приложение работает без ограничений.

Мельников подчеркнул, что у Apple закрытая экосистема: обновить программу вручную, минуя официальный магазин, простому пользователю практически невозможно.

«Насколько я знаю, "Макс" продолжает функционировать у части пользователей. Однако если само приложение отказывается работать и его невозможно обновить, потому что его удалили из AppStore, то продолжить пользоваться "Максом" можно на обычном компьютере или ноутбуке, или временно установить "Макс" на другой телефон на базе Android. Приложения на iPhone управляются Apple, соответственно, обновления происходят через App Store. Самостоятельно обновить приложение технически возможность есть, но она не для обычных пользователей», — пояснил он.

Пока российские представители ведут переговоры о возвращении мессенджера в AppStore, эти временные меры помогут оставаться на связи.