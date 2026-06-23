Российские пользователи Twitch массово пожаловались на сбои в работе сервиса

Основные проблемы — зависание видео и недоступные страницы

23 июня 2026, 13:27, ИА Амител

Девушка работает за компьютером/ Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART/ amic.ru

23 июня пользователи Twitch массово пожаловались на сбои в работе сервиса. Обращения начали поступать с 01:27 по московскому времени, сообщает detector404.

Пользователи отмечают, что приложение работает только с включенным VPN. Они столкнулись с несколькими типами проблем: видео не запускается или зависает при попытке просмотра, страницы и разделы сервиса не загружаются при переходе к ним, а в ряде случаев сервис полностью недоступен или не отвечает на запросы.

«Сбои затронули несколько регионов России, но больше всего жалоб поступило из Пензенской области, Санкт‑Петербурга, Костромской области, Москвы и Нижегородской области. Анализ статистики по типам устройств показал, что чаще всего с проблемами сталкиваются пользователи с операционной системой Windows — на них приходится 71,3% всех жалоб», — говорится в публикации.

Далее следуют владельцы устройств на базе iOS и Android, а наименьшее число обращений зафиксировано среди пользователей Mac OS X — всего 1,3%. В настоящее время причины сбоев и сроки их устранения неизвестны.