Юридическая фирма из Барнаула вошла в топ-200 консалтинговых компаний России по RAEX

"Успешный и Партнеры" попали в один из крупнейших федеральных рейтингов

04 июня 2026, 10:30, ИА Амител erid: 2W5zFJEfiXK

Максим Успешный / Фото из архива компании

Юридическая группа "Успешный и Партнеры" из Барнаула вошла в федеральный рэнкинг крупнейших консалтинговых компаний России по версии рейтингового агентства RAEX (РАЭКС).

По итогам обновленного исследования рынка аудита и консалтинга, опубликованного 28 мая 2026 года, компания заняла 190-е место в общероссийском списке "Крупнейшие консалтинговые группы и компании России". В сегменте юридического консалтинга организация вошла в топ-40, заняв 38-ю позицию.

Эксперты отмечают, что попадание в рэнкинг свидетельствует о стабильных финансовых показателях компании и соответствии требованиям прозрачности бизнеса на федеральном уровне.

В отличие от репутационных рейтингов, методология RAEX основана на анализе выручки и подтвержденных объемов оказанных услуг. Это позволяет оценивать не только позиционирование компании на рынке, но и реальный масштаб ее деятельности.

RAEX — одно из крупнейших российских рейтинговых агентств, специализирующееся на составлении рэнкингов в сфере консалтинга, аудита и образования. Его данные используются деловыми СМИ и экспертным сообществом для оценки состояния отраслей экономики.

Среди ключевых направлений работы компании "Успешный и Партнеры", оцененных в рейтинге, — юридическое сопровождение предприятий реального сектора экономики, а также представительство в арбитражных судах и решение сложных коммерческих споров.

Включение компании в федеральный рэнкинг также подчеркивает растущую роль региональных игроков на рынке юридического консалтинга и востребованность таких услуг в Сибирском федеральном округе.

Для юридической группы "Успешный и Партнеры" это еще одно подтверждение верности выбранной долгосрочной стратегии развития. Команда специалистов — Маргарита Короткова, Павел Чернышов и Артем Кондратьев — под руководством Максима Успешного сопровождает проекты в разных отраслях, обеспечивая устойчивую динамику финансовых и операционных показателей.

Специалисты компании "Успешный и Партнеры" / Фото из архива компании

Ранее в этом году компания уже была отмечена в рейтинге "Коммерсанта", где получила высший уровень Band 1 ("Бэнд") в области страхового права. Кроме того, с 31 марта 2026 года ООО "СПК Успешный и Партнеры" является членом Торгово-промышленной палаты Алтайского края и Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.

"Успешный и Партнеры"

Адрес: Барнаул ул. Малахова, 60, оф. 2

Тел.: 58-00-18

Сайт: юридические-услуги22.рф

ООО "СПК УСПЕШНЫЙ И ПАРТНЕРЫ"

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