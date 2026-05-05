Если общение с незнакомцем начинает давить на психику или менять ваши взгляды — это тревожный сигнал

05 мая 2026, 14:20, ИА Амител

Мошенники. Ноутбук / Фото: Изображение сгенерировано FusionBrain.AI / amic.ru

Вербовщики активно используют мессенджеры, форумы и чаты, особенно на политических или финансовых платформах, для поиска потенциальных кандидатов, сообщил Дмитрий Овчинников, архитектор информационной безопасности из UserGate uFactor, в интервью "Газете.Ru".

«Они ищут людей, склонных к вербовке: тех, кто недоволен жизнью или оказался в трудной ситуации. Также их привлекают люди, проигравшие в онлайн-казино или подобных играх», — пояснил эксперт.

После этого начинается психологическая игра. Преступники начинают с малого: просят сделать фото, сходить посмотреть на объект или сделать небольшое пожертвование. Если жертва соглашается, ее начинают вербовать для противозаконных действий. Эти люди становятся одноразовыми инструментами, о судьбе которых никто не заботится.

Часто жертвы попадаются на уловки, основанные на страхе и некомпетентности. Мошенники могут звонить под видом представителей власти, запугивать и вынуждать совершать противоправные действия.

«Они могут использовать фейковые аккаунты девушек, чтобы обвинить жертву в распространении порнографии или совращении несовершеннолетних. Или действовать более тонко, нанимая курьеров. Жертва может не знать, что перевозит запрещенные вещества, и попасть в ловушку», — отметил Овчинников.

Чтобы избежать подобных ситуаций, важно соблюдать простые меры безопасности. Не соглашайтесь на случайные заработки через неофициальные каналы, особенно если работодатель незнаком. Форумы, Telegram-каналы и чаты в мессенджерах представляют риск.

«Жадность и стремление к быстрым деньгам часто приводят к обману. Если вы уже совершили противоправное действие или вас пытаются убедить в этом, обратитесь в компетентные органы. Помните: страх — главный инструмент мошенников. Если вам звонят от имени ФСБ, ФСО или СВР, требуйте личной встречи в их офисе. Мошенники откажут», — советует Овчинников.

Особые рекомендации он дал родителям подростков: "Следите за настроением, поведением и кругом общения детей. Преступники могут искать жертв в онлайн-играх, чатах и соцсетях, где основная аудитория — подростки. Стройте доверительные отношения с детьми, чтобы они сами рассказывали вам о возможных проблемах, прежде чем попадут в ловушку мошенников".