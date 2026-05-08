Эксперт рассказал, чем опасны ненадежные VPN-приложения
Бесплатный VPN кажется удобным решением, но часто он становится источником серьезных проблем
08 мая 2026, 14:53, ИА Амител
Непроверенное VPN-приложение потенциально может отслеживать все нажатия клавиш на смартфоне, читать смс и переписки в мессенджерах, его использование может привести к потере данных и всех денег на счетах пользователем, рассказал РИА Новости преподаватель кафедры информационных технологий Брянского государственного инженерно-технологического университета (БГИТУ) Павел Протасов.
В сфере VPN существует множество корпоративных сервисов, которые компании используют для обеспечения удаленного доступа сотрудников к различным ресурсам. Если человек применяет официальные и проверенные VPN, риски утечки данных значительно снижаются, отметил эксперт.
Однако использование неопознанного VPN-приложения из ненадежного источника может привести к серьезным последствиям.
«Неопознанное VPN-приложение действует как троянский конь или вирус, пропуская через себя весь сетевой трафик и потенциально собирая информацию о нажатиях клавиш, чтении SMS и переписок в мессенджерах», — подчеркнул Протасов.
Специалист пояснил, что установка такого приложения дает злоумышленникам доступ к устройству пользователя — будь то телефон или компьютер.
Многие пользователи выбирают программы по принципу "лишь бы работало", устанавливая десятки VPN и не удаляя их. Поэтому не стоит удивляться, если после этого ваши личные фотографии окажутся в открытом доступе, предупредил эксперт.
Протасов также отметил, что многие не осознают, какие риски несет использование VPN-приложений.
«Основная опасность VPN-сервисов заключается в том, что, устанавливая неизвестное приложение, пользователь предоставляет ему полный доступ к своему устройству и данным. Это может привести к блокировке мессенджеров, банковских приложений и даже к краже денежных средств», — заключил специалист.
15:03:54 08-05-2026
Так и мессенджеры, в т.ч. национальные, могут заниматься тем же самым... отслеживать все нажатия клавиш на смартфоне, читать смс и переписки. Этим может заниматься любое шпионское ПО оказавшееся на устройстве, этим могут заниматься все, кому позволяет это закон и многие другие.
15:07:48 08-05-2026
полный доступ предоставляют только пользователи махи.
20:54:28 08-05-2026
гость (15:07:48 08-05-2026) полный доступ предоставляют только пользователи махи. ... Ну да. И сопротивляющиеся этом тридварасты.
15:48:27 08-05-2026
ой, да у нас уже у каждого второго дома колонка умная которая 24/7 пишет и передает.
тоже самое со смартфоном, он уже даже не скрывают этого.
вчера отлько заикнулся, что аккумулятор сдох, через 2 минуты от яндекс браузера уведомление пришло "собираетесь купить аккумулятор, вот подборка" ..... а вы нас тут впнами пугаете. нам скрывать нечего, мы не депутаты. в карманах дырки, за спиной опыт и чистая совесть!
16:58:41 08-05-2026
Эксперт лучше бы посоветовал надёжные!!!)))
18:08:31 08-05-2026
Так не ограничивали бы интернет, люди бы не ставили ВПН. Лишь бы нагнуть своих, чтоб у власти остаться. Ветеранам ВОВ у нас выплатили по 10 т.руб. Казахстан своим ветеранам ВОВ выплатил более 800т.руб в пересчёте с тенге ( 5 миллионов тенге). Это как вам? У нас чиновник назначается не по компетенции а по политической лояльности, это путь к пропасти - летим уже не остановиться. Бабло победило добро!
19:32:52 08-05-2026
Это и так понятно, что пользуясь чужими VPN отдаешь свои устройства и приложения (в т.ч. и банковские) под чужой контроль. Они (VPN сервисы) для того и появились в таком количестве.