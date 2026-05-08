Бесплатный VPN кажется удобным решением, но часто он становится источником серьезных проблем

08 мая 2026, 14:53, ИА Амител

VPN / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Непроверенное VPN-приложение потенциально может отслеживать все нажатия клавиш на смартфоне, читать смс и переписки в мессенджерах, его использование может привести к потере данных и всех денег на счетах пользователем, рассказал РИА Новости преподаватель кафедры информационных технологий Брянского государственного инженерно-технологического университета (БГИТУ) Павел Протасов.

В сфере VPN существует множество корпоративных сервисов, которые компании используют для обеспечения удаленного доступа сотрудников к различным ресурсам. Если человек применяет официальные и проверенные VPN, риски утечки данных значительно снижаются, отметил эксперт.

Однако использование неопознанного VPN-приложения из ненадежного источника может привести к серьезным последствиям.

«Неопознанное VPN-приложение действует как троянский конь или вирус, пропуская через себя весь сетевой трафик и потенциально собирая информацию о нажатиях клавиш, чтении SMS и переписок в мессенджерах», — подчеркнул Протасов.

Специалист пояснил, что установка такого приложения дает злоумышленникам доступ к устройству пользователя — будь то телефон или компьютер.

Многие пользователи выбирают программы по принципу "лишь бы работало", устанавливая десятки VPN и не удаляя их. Поэтому не стоит удивляться, если после этого ваши личные фотографии окажутся в открытом доступе, предупредил эксперт.

Протасов также отметил, что многие не осознают, какие риски несет использование VPN-приложений.