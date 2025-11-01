Большинство барнаульцев поддержали выплаты за неиспользованный отпуск

Идея более популярна среди мужчин и молодежи до 35 лет

01 ноября 2025, 21:00, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Инициатива депутатов от партии "Новые люди" о введении ежегодной денежной компенсации за неиспользованные дни отпуска нашла значительную поддержку среди жителей Барнаула. Согласно данным опроса, 62% респондентов высказались "за", аргументируя это правом личного выбора и возможностью выгодно распорядиться средствами в условиях высоких ставок по вкладам, сообщает сервис SuperJob.

Критики предложения (14%) опасаются, что работодатели начнут злоупотреблять новой нормой, принуждая сотрудников к работе без полноценного отдыха, что особенно рискованно на опасных производствах. Каждый четвертый опрошенный (24%) не смог определить свою позицию.

Поддержка инициативы варьируется в зависимости от социально-демографических групп. Идея более популярна среди мужчин и молодежи до 35 лет. Также за нее чаще высказываются граждане с высоким уровнем дохода и те, у кого к концу года традиционно остаются неиспользованные дни отпуска – в этой группе уровень одобрения достигает 73%.

В настоящее время сотрудники могут получить компенсацию только при увольнении или за отпуск, превышающий 28 обязательных календарных дней.