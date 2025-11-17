В Госдуме предложили не включать выходные в число отпускных дней

Если поправки примут, 28 дней отпуска будут состоять исключительно из рабочих будней

17 ноября 2025, 07:20, ИА Амител

Красный день календаря / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Депутаты ЛДПР внесли законопроект, согласно которому выходные дни должны быть полностью исключены из подсчета ежегодного оплачиваемого отпуска. Документ опубликован в базе Госдумы, сообщает РИА Новости.

Сейчас отпуск считают в календарных днях, включая субботы и воскресенья. Из-за этого российские работники фактически теряют часть положенного отдыха, указывают авторы инициативы.

«Законопроектом предлагается не включать выходные дни в число календарных дней ежегодного основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска. Исчисляя отпуска в календарных днях, а не в рабочих, мы приходим к тому, что отгулять весь положенный срок трудовых каникул, не съедая его и без того выходными сутками, просто невозможно», – говорится в пояснительной записке.

Если поправки примут, 28 дней отпуска будут состоять исключительно из рабочих будней. Фактическая продолжительность отдыха вырастет до шести недель. Законопроект предусматривает изменение статьи 120 Трудового кодекса и уже направлен на заключение правительства.

По мнению авторов документа, нынешняя система не позволяет использовать отпуск "максимально эффективно", ведь часть дней россияне и так не работают.

