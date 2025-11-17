В Госдуме предложили не включать выходные в число отпускных дней
Если поправки примут, 28 дней отпуска будут состоять исключительно из рабочих будней
17 ноября 2025, 07:20, ИА Амител
Депутаты ЛДПР внесли законопроект, согласно которому выходные дни должны быть полностью исключены из подсчета ежегодного оплачиваемого отпуска. Документ опубликован в базе Госдумы, сообщает РИА Новости.
Сейчас отпуск считают в календарных днях, включая субботы и воскресенья. Из-за этого российские работники фактически теряют часть положенного отдыха, указывают авторы инициативы.
«Законопроектом предлагается не включать выходные дни в число календарных дней ежегодного основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска. Исчисляя отпуска в календарных днях, а не в рабочих, мы приходим к тому, что отгулять весь положенный срок трудовых каникул, не съедая его и без того выходными сутками, просто невозможно», – говорится в пояснительной записке.
Если поправки примут, 28 дней отпуска будут состоять исключительно из рабочих будней. Фактическая продолжительность отдыха вырастет до шести недель. Законопроект предусматривает изменение статьи 120 Трудового кодекса и уже направлен на заключение правительства.
По мнению авторов документа, нынешняя система не позволяет использовать отпуск "максимально эффективно", ведь часть дней россияне и так не работают.
Ранее в Госдуме предложили предоставить работающим отцам, усыновителям или опекунам детей в возрасте до 14 лет (до 18 лет – для детей-инвалидов) право на пять дополнительных оплачиваемых выходных дней ежегодно.
07:27:05 17-11-2025
Раньше так и было. Потом сделали как это стало принято, очередную гадость людям.
09:24:40 17-11-2025
Гость (07:27:05 17-11-2025) Раньше так и было. Потом сделали как это стало принято, очер... Осспидя. Ну хватит уже про прекрасную какраньшию. Там отпуск был в рабочих днях, но продолжительность его была меньше, на итого сначала 15 рабочих дней, потом 24 в пересчете на шестидневную неделю.
09:31:39 17-11-2025
Гость (09:24:40 17-11-2025) Осспидя. Ну хватит уже про прекрасную какраньшию. Там отпуск... Почему это хватит? У нас счас как раз вектор пропаганды и идеологии направлен в "совок".
09:42:34 17-11-2025
Гость (09:31:39 17-11-2025) Почему это хватит? У нас счас как раз вектор пропаганды и ид... Ну тогда посчитайте - 24 рабочих в пересчете на шестидневку - как раз 28 календарных и есть) Тут реально никакого ухудшения. Если хотите поныть по поводу того, как все плохо - это надо на оплату б\л нацелиться. Вот там реально стало хуже и уже давно. Но протестовали против этого, емнип, только женщины, которые сразу просекли, что им пособие по БиР срежут. Остальным было глубоко пофигу. Вернее даже, не так - у нас поголовная юридическая и экономическая безграмотность, зачем условному дяде Васе вникать, как с него налоги берут и зп ему начисляют.
10:12:29 17-11-2025
Гость (09:42:34 17-11-2025) Ну тогда посчитайте - 24 рабочих в пересчете на шестидневку ... 24 рабочих - это 30 с двумя выходными в неделю.
10:52:06 17-11-2025
Гость (10:12:29 17-11-2025) 24 рабочих - это 30 с двумя выходными в неделю. ... Чукча писатель? "В пересчете на шестидневную неделю") Это как раз и будет 28 календарных.
07:29:55 17-11-2025
В чем подвох? 🤔... Отпускные срежут? Или еще какую гадость придумают?
08:15:28 17-11-2025
Тогда и оплачиваться будут только рабочие дни, а выходные прицепом пойдут.
10:14:57 17-11-2025
Гость (08:15:28 17-11-2025) Тогда и оплачиваться будут только рабочие дни, а выходные пр... Главное - выходные, всех денег не заработаешь.
10:24:52 17-11-2025
Ох уж эти велосипеды, со времен СССР.... Какими колеса только не придумывали, и квадратные и прямоугольные и треугольные, может хватит изобретений?
Общемировая тенденция. 8 часовой рабочий день, 140 часов в месяц. Праздники и выходные не берутся в расчет, отпуск от 28 рабочих дней в году (не календарных, а рабочих). Что же тут не ясного???
11:30:29 17-11-2025
Совет (10:24:52 17-11-2025) Ох уж эти велосипеды, со времен СССР.... Какими колеса тольк... Если общемировая тенденция - тогда и прожиточный минимум пусть будет общемировой, а не 16 тыщ деревянных. Эти депутаты хоть Что то приняли за последние 30 лет для людей.
17:59:26 17-11-2025
Совет (10:24:52 17-11-2025) Ох уж эти велосипеды, со времен СССР.... Какими колеса тольк... В загнивающей Европе рабочая неделя составляет от 33 до 39 часов. С тенденцией на дальнейшее уменьшение рабочих часов по мере усиления роботизации производств.
12:52:05 17-11-2025
Кривым календарём в заголовке с толку сбиваете.
18:49:01 17-11-2025
Не примут конечно, не та партия предложила. Но работодатели горазды к 5 рабочим дням еще 4 выходных приляпать.
23:20:47 17-11-2025
Нужно оценить размер отпускных и количество отдыха, чтобы как с НГ не вышло:) У кого-то не хватает денег на все дни, у кого-то здоровья.
У меня отпуск длинный (больше 5 недель), отпускные хорошие по краевым меркам, но и семья большая с разносторонними интересами, без морей с отдыхом в пределах края и без долгожданных покупок приходится поджиматься. Увеличение отпуска на пару недель при тех же финансах явно пойдет ему не на пользу.
Возможно с двухнедельным отпуском иначе.
В идеале хотелось, работодатель предлагает повышенный куш за меньший отпуск, а я по ситуации делаю выбор, но ктож пойдет на такое без кнута) из хозяев жизни