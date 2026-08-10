Наследник должен погасить накопившуюся задолженность

10 августа 2026, 12:14, ИА Амител

Плата по долгам / Фото: Андрей Луковский / amic.ru

Как пояснил Геннадий Карпов, генеральный директор правового бюро "Стратегия", обязательства, тесно связанные с личностью умершего, не переходят по наследству. Его слова приводят РИА Новости.

В частности, после смерти должника прекращается обязанность выплачивать алименты, возмещать вред здоровью и исполнять иные личные обязательства.

Вместе с тем, если человек принимает наследство, ему придется погасить уже имеющийся долг по алиментам. При этом, если наследник отказывается от наследства, к нему не переходят ни активы, ни долги умершего.



