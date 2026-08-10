Юрист разъяснил правила наследования долгов по алиментам
Наследник должен погасить накопившуюся задолженность
10 августа 2026, 12:14, ИА Амител
Плата по долгам / Фото: Андрей Луковский / amic.ru
Как пояснил Геннадий Карпов, генеральный директор правового бюро "Стратегия", обязательства, тесно связанные с личностью умершего, не переходят по наследству. Его слова приводят РИА Новости.
В частности, после смерти должника прекращается обязанность выплачивать алименты, возмещать вред здоровью и исполнять иные личные обязательства.
Вместе с тем, если человек принимает наследство, ему придется погасить уже имеющийся долг по алиментам. При этом, если наследник отказывается от наследства, к нему не переходят ни активы, ни долги умершего.
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