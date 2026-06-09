Юрист: сотрудники могут уйти с работы, если температура в офисе выше 28 градусов
Самовольный уход может быть расценен как прогул
09 июня 2026, 13:10, ИА Амител
Сотрудники в России вправе отказаться от работы в летний период, если температура в офисе превышает 28 градусов, об этом РИА Новости рассказала Ольга Леонова, кандидат юридических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Георгия Плеханова.
«Высокая температура в офисе может стать основанием для отказа от работы, если она превышает допустимые нормы. Для офисных сотрудников с преимущественно сидячей и малоподвижной работой максимальная допустимая температура летом — 28 градусов», — сказала Леонова.
Эксперт пояснила, что превышение этой температуры может навредить здоровью, поэтому работник имеет право приостановить выполнение обязанностей — но только после письменного уведомления начальника. В заявлении следует указать показания термометра, зафиксированные в присутствии коллег, и сообщить о приостановке работы до устранения нарушения.
При этом собеседница издания подчеркнула важный нюанс: работнику не стоит самостоятельно покидать рабочее место до получения ответа от работодателя. Самовольный уход без оформления простоя могут расценить как прогул. Ранее россиянам рассказали, можно ли перейти на удаленку из-за жары.
13:54:13 09-06-2026
зачем уходить? можно раздеться
14:22:57 09-06-2026
а руководство скажет что у вас термометр неправильно показывает - продолжайте работу.
14:25:39 09-06-2026
Шинник (14:22:57 09-06-2026) а руководство скажет что у вас термометр неправильно показыв... ну и сидите, что у вас в договоре?
14:24:47 09-06-2026
так кондиционеры везде, кулеры, душ...куда идти то и зачем? дома у большинства наверняка дцшегубка и сковородка, на работе босс комфорт обеспечивает а в их съемных клетушках ... ну не знааааю
16:35:26 09-06-2026
Гость (14:24:47 09-06-2026) так кондиционеры везде? ...
где " везде" ?
Ты к нам прийди и покажи хотя бы вентилятор
17:26:46 09-06-2026
Могут уйти. И сразу навсегда. Как работодатель ни на секунду не задумаюсь и выпну таких деятелей.
20:52:40 09-06-2026
Откуда такая информация про "могут уйти если 28С и выше?" есть Санитарные нормы,в которых до 2021 года было написано что при температуре в офисе выше +28С работодатель обязан сократить рабочий день ан 1 час, при выше +30С на 2 часа..НО! теперь написано что РЕКОМЕНДУЕТСЯ сократить рабочий день по усмотрению работодателя..так что ни кто ни куда не уйдет..разве что ва закат..законы давно уже не рабочие с крестьянами пишут,а капиталисты..а юристы лишь бы хайп словить,брякнут без отсылки к закону какую то ерунду и понеслось по всему интернету ее трезвонить.а. она к действительности имеет отношение как к зайцу стоп-сигнал..