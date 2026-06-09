Самовольный уход может быть расценен как прогул

09 июня 2026, 13:10, ИА Амител

Жара в офисе / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Сотрудники в России вправе отказаться от работы в летний период, если температура в офисе превышает 28 градусов, об этом РИА Новости рассказала Ольга Леонова, кандидат юридических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Георгия Плеханова.

«Высокая температура в офисе может стать основанием для отказа от работы, если она превышает допустимые нормы. Для офисных сотрудников с преимущественно сидячей и малоподвижной работой максимальная допустимая температура летом — 28 градусов», — сказала Леонова.

Эксперт пояснила, что превышение этой температуры может навредить здоровью, поэтому работник имеет право приостановить выполнение обязанностей — но только после письменного уведомления начальника. В заявлении следует указать показания термометра, зафиксированные в присутствии коллег, и сообщить о приостановке работы до устранения нарушения.

При этом собеседница издания подчеркнула важный нюанс: работнику не стоит самостоятельно покидать рабочее место до получения ответа от работодателя. Самовольный уход без оформления простоя могут расценить как прогул. Ранее россиянам рассказали, можно ли перейти на удаленку из-за жары.