Работодателям грозит крупный штраф за привлечение сотрудников к работе на больничном

Запрет на оформление больничного или требование работать в период нетрудоспособности нарушает трудовое законодательство

24 марта 2026, 14:36, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Работодателям грозит штраф за привлечение сотрудников к работе во время больничного или за запрет оформлять листок нетрудоспособности. Об этом РИА Новости рассказала юрист Марина Воронцова.

Согласно Трудовому кодексу, работодатель должен выплатить пособие по временной нетрудоспособности и не может требовать от сотрудника выполнения обязанностей в этот период.

Также запрещено мешать работнику оформить больничный — это нарушает его право на медицинскую помощь и социальное обеспечение.

За нарушение предусмотрена административная ответственность. По части 1 статьи 5.27 КоАП РФ юридическому лицу грозит штраф до 50 тысяч рублей, руководителю — до 5 тысяч.

При повторном нарушении сумма увеличивается: для компании — до 70 тысяч, для руководителя — до 20 тысяч или дисквалификация на срок от одного года до трех лет.