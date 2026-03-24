Работодателям грозит крупный штраф за привлечение сотрудников к работе на больничном
Запрет на оформление больничного или требование работать в период нетрудоспособности нарушает трудовое законодательство
24 марта 2026, 14:36, ИА Амител
Работодателям грозит штраф за привлечение сотрудников к работе во время больничного или за запрет оформлять листок нетрудоспособности. Об этом РИА Новости рассказала юрист Марина Воронцова.
Согласно Трудовому кодексу, работодатель должен выплатить пособие по временной нетрудоспособности и не может требовать от сотрудника выполнения обязанностей в этот период.
Также запрещено мешать работнику оформить больничный — это нарушает его право на медицинскую помощь и социальное обеспечение.
За нарушение предусмотрена административная ответственность. По части 1 статьи 5.27 КоАП РФ юридическому лицу грозит штраф до 50 тысяч рублей, руководителю — до 5 тысяч.
При повторном нарушении сумма увеличивается: для компании — до 70 тысяч, для руководителя — до 20 тысяч или дисквалификация на срок от одного года до трех лет.
15:52:59 24-03-2026
да да да ...расскажите об этом частнику. Ну окей, обратился ты , что нарушает твой директор закн, заставил работать пока ты там чихаешь ,...ну и все, можешь и не выходить. считай ты там больше не работаешь или вычтут этот же штраф с твоей зарплаты.
Что за бредятину тут пишут, они там с другой планеты чтоль
17:01:55 24-03-2026
Гость (15:52:59 24-03-2026) да да да ...расскажите об этом частнику. Ну окей, обратился ... Где же вы так работаете, что даже болеть нельзя.
08:29:10 25-03-2026
Гость (17:01:55 24-03-2026) Где же вы так работаете, что даже болеть нельзя.... в Барнауле. и это будет у любого работодателя частного, не относящегося к гособеспечению
08:29:57 25-03-2026
Гость (17:01:55 24-03-2026) Где же вы так работаете, что даже болеть нельзя.... и речь была не о про болеть нельзя, а про последствия жалобы на работодателя. ау, читай так полностью, если предъявить пытаешься, пустослов.
16:10:09 24-03-2026
Если бы у меня было бы пару млрд $ я, может быть, попробовал бы нагнуть какого-нибудь работодателя - ради развлечения, конечно.
И наверняка смог это сделать как нефиг делать.
20:16:16 26-03-2026
Ещё бы сотрудников штрафовали за левые больничные по поводу почесавшейся левой пятки который удивительным образом открывается вдобавок к отпуску,праздникам или совпадает с отпуском супруга