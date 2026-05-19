Самовольный переход на удаленку грозит взысканием

19 мая 2026, 15:57, ИА Амител

Жара в офисе / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

В условиях экстремальной жары работодатель имеет право перевести сотрудников на удаленный режим работы, сообщил Евгений Машаров, член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законодательных и иных нормативных актов, в интервью RT.

«Сотрудник может подать заявление с просьбой о переходе на дистанционный формат, после чего руководитель издаст соответствующий приказ и заключит с работником дополнительное соглашение к трудовому договору», — пояснил эксперт.

Работодатель также вправе временно сократить рабочий день по своей инициативе, если это необходимо для защиты здоровья сотрудников в условиях высоких температур.

«Согласно СанПиН 1.2.3685-21, при температуре воздуха в рабочем помещении выше +28,5°C рабочий день должен быть сокращен на один час, при +29°C — на два часа, при +30,5°C — на четыре часа, а при +32,5°C и выше работу следует прекратить из-за опасности для здоровья», — уточнил Машаров.

Однако если в помещении установлены кондиционеры, то сокращение рабочего дня не требуется, отметил эксперт.

Если работодатель не предпринимает никаких действий в связи с жарой, сотрудники имеют право покинуть рабочее место, предварительно уведомив об этом письменно. Прогулом это не считается, так как существует судебная практика, подтверждающая правомерность таких действий, добавил специалист.