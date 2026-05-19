Россиянам рассказали, можно ли перейти на удаленку из-за жары
Самовольный переход на удаленку грозит взысканием
19 мая 2026, 15:57, ИА Амител
В условиях экстремальной жары работодатель имеет право перевести сотрудников на удаленный режим работы, сообщил Евгений Машаров, член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законодательных и иных нормативных актов, в интервью RT.
«Сотрудник может подать заявление с просьбой о переходе на дистанционный формат, после чего руководитель издаст соответствующий приказ и заключит с работником дополнительное соглашение к трудовому договору», — пояснил эксперт.
Работодатель также вправе временно сократить рабочий день по своей инициативе, если это необходимо для защиты здоровья сотрудников в условиях высоких температур.
«Согласно СанПиН 1.2.3685-21, при температуре воздуха в рабочем помещении выше +28,5°C рабочий день должен быть сокращен на один час, при +29°C — на два часа, при +30,5°C — на четыре часа, а при +32,5°C и выше работу следует прекратить из-за опасности для здоровья», — уточнил Машаров.
Однако если в помещении установлены кондиционеры, то сокращение рабочего дня не требуется, отметил эксперт.
Если работодатель не предпринимает никаких действий в связи с жарой, сотрудники имеют право покинуть рабочее место, предварительно уведомив об этом письменно. Прогулом это не считается, так как существует судебная практика, подтверждающая правомерность таких действий, добавил специалист.
«Работодатель обязан обеспечивать нормальные температурные условия в рабочих помещениях. Для этого можно установить кондиционеры, приобрести вентиляторы, заклеить окна специальной пленкой или закрыть их плотными жалюзи, чтобы предотвратить нагрев воздуха внутри», — заключил эксперт.
19:09:02 19-05-2026
Давайте,ага,"покидайте" рабочее место. И сразу-пшолвон. Кто таких держать будет?
20:38:40 19-05-2026
Гость (19:09:02 19-05-2026) Давайте,ага,"покидайте" рабочее место. И сразу-пшолвон. Кто ... Пушкин!