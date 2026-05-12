Голова коровы и мертвый удав вошли в список жутких находок в мусоре Новосибирска

Среди самых необычных случаев коммунальщики вспомнили кролика в клетке

12 мая 2026, 23:02, ИА Амител

Мусор на полигоне / Фото Вячеслав Мельников / amic.ru

Сотрудники мусоровозов в Новосибирске регулярно находят в контейнерах не только старую мебель и строительный мусор, но и семейные архивы, ценные вещи и даже останки животных. О необычных и порой шокирующих находках рассказали представители АО "САХ" в беседе с "Om1 Новосибирск".

Как пояснили в компании, чаще всего на контейнерных площадках оказываются крупногабаритные отходы — старая мебель, двери, оконные рамы и строительный мусор после ремонта. Однако периодически сотрудники сталкиваются и с необычными предметами.

«Вещи советского периода, старые документы, семейные архивы действительно попадаются, но системно мы эту категорию не выделяем. Для нас это обычные отходы, которые требуют вывоза и утилизации», — рассказали представители регоператора.

В компании отметили, что специальной процедуры передачи ценных находок музеям или архивам не существует. Однако если сотрудники замечают предметы, представляющие историческую или материальную ценность, информация передается диспетчеру и в полицию.

«Если сотрудник обнаруживает что-то, что явно представляет ценность — например, документы, ордена, иконы, — информация передается диспетчеру, а затем в полицию», — сообщили в АО "САХ".

Иногда жители сами пытаются вернуть случайно выброшенные вещи. Так, в Искитиме пожилой мужчина обращался к коммунальщикам после того, как по ошибке выбросил чемодан с коллекцией редких рыболовных снастей. Найти его уже не удалось.

Для подозрительных находок у сотрудников действует отдельная инструкция. При обнаружении опасного предмета экипажу запрещено прикасаться к нему или загружать в мусоровоз. Работники обязаны огородить место и вызвать экстренные службы.

Кроме того, нередко находят на площадках животных. Чаще всего речь идет о живых котятах, которых выбрасывают в контейнеры или оставляют рядом с ними.

«Всех живых мы пристраиваем — они остаются у сотрудников или родственников сотрудников», — рассказали в компании.

Среди самых необычных случаев коммунальщики вспомнили кролика, найденного зимой в клетке при 30-градусном морозе, а также мертвого удава. В одном из дворов Кировского района Новосибирска сотрудники обнаружили голову коровы.

В компании отдельно подчеркнули, что выбрасывать биологические отходы, включая останки животных, в контейнеры для ТКО запрещено. Подобными случаями должны заниматься специализированные службы.