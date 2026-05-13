Большинство жителей Барнаула поддержали высокие штрафы за выброс мусора из автомобилей
Часть участников опроса отметили, что проблему мусора нельзя решить только штрафами
13 мая 2026, 21:06, ИА Амител
Большинство жителей Барнаула поддерживают крупные штрафы за выброс мусора из автомобилей. Согласно опросу сервиса SuperJob, положительно к таким мерам относятся 80% горожан, тогда как против выступили лишь 7% респондентов.
Сейчас в России за выброс мусора из машины предусмотрены штрафы до 15 тысяч рублей для граждан и до 50 тысяч рублей для юридических лиц. Судя по результатам исследования, большинство барнаульцев считают такие меры оправданными.
Особенно активно инициативу поддержали женщины — за ужесточение наказания высказались 83% опрошенных. Среди мужчин этот показатель составил 77%. При этом мужчины чаще занимали противоположную позицию: против штрафов выступили 9% респондентов, среди женщин — 6%.
Часть участников опроса отметили, что проблему мусора нельзя решить только штрафами. По мнению некоторых жителей, необходимо развивать систему сбора, сортировки и переработки отходов.
Другие респонденты считают, что нарушения следует фиксировать с помощью камер видеонаблюдения, а также активнее контролировать со стороны сотрудников Госавтоинспекции и Росгвардии.
Интересно, что автомобилисты поддерживают штрафы даже чаще пешеходов. Среди водителей такие меры одобрили 81% опрошенных, тогда как среди пешеходов — 78%.
21:29:20 13-05-2026
Еду по дороге, передо мной едет машина из которой выкидывают окурок
Штрафовать кто будет ?
Мне вызывать ДПС с мигалками и погоней?
Снимать регистратором и в суд ?
Стрелять по колесам?
обгонять подрезать и в морду бить?
какие другие варианты зафиксировать и наказать кто знает ?
10:43:40 14-05-2026
Гость (21:29:20 13-05-2026) Еду по дороге, передо мной едет машина из которой выкидывают... Можно и в ответ получить.
21:33:28 13-05-2026
Разговоры не о чем. Сколько лет на дороге. Кроме окурков( бычков) никто ничего не кидает. Ну а кто кидает. Тем как поймали. Их мусор надо поднять и один раз обратно в машину закинуть. Я думаю урок сразу дойдет.
17:11:11 14-05-2026
Сеня (21:33:28 13-05-2026) Разговоры не о чем. Сколько лет на дороге. Кроме окурков( бы... Было такое... Паренёк закинул пивную банку обратно в машину, да не вывез... Ему лицо тут же разбили, ногами.
22:00:27 13-05-2026
Хорошая идея из-за бугра (!) - крупный город, но нет урн для мусора, при этом город по чистоте в первой тройке-пятерке на планете.. Мусор любой только в дом (квартиру), а уже потом, организованным образом на утилизацию. Традиция называется..
23:32:21 13-05-2026
Ха-ха технология стравливания населения при слабости власти - у вас есть право тиранить друг-друга. Как лиса делила сыр между медвежатами.
08:14:01 14-05-2026
Вежливый Человек (23:32:21 13-05-2026) Ха-ха технология стравливания населения при слабости власти ... 100%
23:35:36 13-05-2026
Согласно современным демократическим принципам, государство обязано служить народу. Об этом прямо говорится в конституциях многих стран. Например, в России Конституция провозглашает, что «носителем суверенитета и единственным источником власти является многонациональный народ Российской Федерации» (статья 3).
08:15:43 14-05-2026
Вежливый Человек (23:35:36 13-05-2026) Согласно современным демократическим принципам, государство ... Конституция не библия. Можно переписывать сколько вздумается.
08:26:34 14-05-2026
Гость (08:15:43 14-05-2026) Конституция не библия. Можно переписывать сколько вздумается... Ну так Библию тоже много раз переписывали.
23:51:00 13-05-2026
А давайте за парковку на газонах штрафовать начнем - стукачу 50%.
Основание фото и протокол участкового.
Аншлаг будет!
07:03:52 14-05-2026
Стараюсь вспомнить... Последние 10 лет не довелось видеть, как в Барнауле выбрасывают мусор из машин. Может, где за городом?
08:17:27 14-05-2026
По-моему, надуманная проблема. Обсуждают по привычке. Барнаульские водители в этом смысле стали более дисциплинированными, если только приезжие безобразничают. Бросают мусор в основном пешеходы, да и то в местах, где недостаток урн. Про сбор раздельного мусора тоже тема не актуальна. Если отсутствуют специальные предприятия переработки вторсырья, то нет смысла в домашней сортировке.
12:21:39 14-05-2026
Гость (08:17:27 14-05-2026) По-моему, надуманная проблема. Обсуждают по привычке. Бар... если проблема надумана, то откуда такая тряска и визги ущемленных?
16:16:38 14-05-2026
гость (12:21:39 14-05-2026) если проблема надумана, то откуда такая тряска и визги ущемл... ну только от вас визгливые коменты