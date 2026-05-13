Большинство жителей Барнаула поддержали высокие штрафы за выброс мусора из автомобилей

Часть участников опроса отметили, что проблему мусора нельзя решить только штрафами

13 мая 2026, 21:06, ИА Амител

Водитель за рулем / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Большинство жителей Барнаула поддерживают крупные штрафы за выброс мусора из автомобилей. Согласно опросу сервиса SuperJob, положительно к таким мерам относятся 80% горожан, тогда как против выступили лишь 7% респондентов.

Сейчас в России за выброс мусора из машины предусмотрены штрафы до 15 тысяч рублей для граждан и до 50 тысяч рублей для юридических лиц. Судя по результатам исследования, большинство барнаульцев считают такие меры оправданными.

Особенно активно инициативу поддержали женщины — за ужесточение наказания высказались 83% опрошенных. Среди мужчин этот показатель составил 77%. При этом мужчины чаще занимали противоположную позицию: против штрафов выступили 9% респондентов, среди женщин — 6%.

Часть участников опроса отметили, что проблему мусора нельзя решить только штрафами. По мнению некоторых жителей, необходимо развивать систему сбора, сортировки и переработки отходов.

Другие респонденты считают, что нарушения следует фиксировать с помощью камер видеонаблюдения, а также активнее контролировать со стороны сотрудников Госавтоинспекции и Росгвардии.

Интересно, что автомобилисты поддерживают штрафы даже чаще пешеходов. Среди водителей такие меры одобрили 81% опрошенных, тогда как среди пешеходов — 78%.