Юрию Куклачеву стало плохо во время выступления
Известного клоуна и дрессировщика увезли в больницу
13 апреля 2024, 11:30, ИА Амител
Юрий Куклачев / Кадр: YouTube-канал Юрия Куклачева
Народный артист РСФСР Юрий Куклачев 12 апреля почувствовал себя плохо во время шоу в подмосковном "Вегас Сити Холле".
Об этом агентству ТАСС сказал его сын Дмитрий.
По его словам, в этот день Куклачеву-старшему исполнилось 75 лет, но он "переусердствовал и выдал в юбилей все, что умел".
Известному дрессировщику оказали первую помощь и увезли его в больницу. Как отметил сын, Юрий Дмитриевич в сознании.
11:34:47 13-04-2024
Походу на старость клоун не скопил...
15:43:49 13-04-2024
Кошки хоть отдохнут от его дрессировки.
10:13:20 15-04-2024
Гость (15:43:49 13-04-2024) Кошки хоть отдохнут от его дрессировки.... Вы сильно удивитесь, но кошкам нравится такая "дрессировка", они её воспринимают как игру с обожаемым кожаным... Ни одну кошку против её воли нельзя что-либо заставить делать, а ещё им необходима постоянная физическая активность, ну и вкусняшки, конечно.
15:54:33 13-04-2024
О как!? Довели его! Его кошечки...