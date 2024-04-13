Юрию Куклачеву стало плохо во время выступления

Известного клоуна и дрессировщика увезли в больницу

13 апреля 2024, 11:30, ИА Амител

Юрий Куклачев / Кадр: YouTube-канал Юрия Куклачева

Народный артист РСФСР Юрий Куклачев 12 апреля почувствовал себя плохо во время шоу в подмосковном "Вегас Сити Холле".

Об этом агентству ТАСС сказал его сын Дмитрий.

По его словам, в этот день Куклачеву-старшему исполнилось 75 лет, но он "переусердствовал и выдал в юбилей все, что умел".

Известному дрессировщику оказали первую помощь и увезли его в больницу. Как отметил сын, Юрий Дмитриевич в сознании.