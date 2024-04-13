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Юрию Куклачеву стало плохо во время выступления

Известного клоуна и дрессировщика увезли в больницу

13 апреля 2024, 11:30, ИА Амител

Юрий Куклачев / Кадр: YouTube-канал Юрия Куклачева
Юрий Куклачев / Кадр: YouTube-канал Юрия Куклачева

Народный артист РСФСР Юрий Куклачев 12 апреля почувствовал себя плохо во время шоу в подмосковном "Вегас Сити Холле".

Об этом агентству ТАСС сказал его сын Дмитрий.

По его словам, в этот день Куклачеву-старшему исполнилось 75 лет, но он "переусердствовал и выдал в юбилей все, что умел".

Известному дрессировщику оказали первую помощь и увезли его в больницу. Как отметил сын, Юрий Дмитриевич в сознании.

культура Шоу-бизнес

Комментарии 4

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Гость

11:34:47 13-04-2024

Походу на старость клоун не скопил...

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Гость

15:43:49 13-04-2024

Кошки хоть отдохнут от его дрессировки.

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Гость

10:13:20 15-04-2024

Гость (15:43:49 13-04-2024) Кошки хоть отдохнут от его дрессировки.... Вы сильно удивитесь, но кошкам нравится такая "дрессировка", они её воспринимают как игру с обожаемым кожаным... Ни одну кошку против её воли нельзя что-либо заставить делать, а ещё им необходима постоянная физическая активность, ну и вкусняшки, конечно.

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Гость

15:54:33 13-04-2024

О как!? Довели его! Его кошечки...

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