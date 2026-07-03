За хорошее поведение. На Алтае шесть осужденных провели отпуск за пределами колонии
С начала 2026 года право на "вылазки" получил 21 человек — выезды дают за хорошее поведение и для решения бытовых вопросов
03 июля 2026, 17:37, ИА Амител
В Алтайском крае действует практика предоставления осужденным возможности покидать исправительные учреждения, в том числе для проведения отпуска за пределами колоний и следственных изоляторов. По данным пресс‑службы УФСИН России по Алтайскому краю, с начала 2026 года такое право получил 21 человек.
Выезды за пределы учреждений выступают мерой поощрения и доступны осужденным, отбывающим наказание в исправительных колониях и колониях‑поселениях, а также тем, кто состоит в отрядах хозяйственного обслуживания следственных изоляторов.
Основаниями для предоставления выезда служат добросовестное отношение к труду, правопослушное поведение, а также необходимость укрепить социально полезные связи и решить вопросы трудового и бытового устройства после освобождения.
«Из общего числа получивших разрешение шесть осужденных провели за пределами учреждений ежегодные оплачиваемые отпуска — все они трудоустроены либо на производственных участках, либо в хозяйственных отрядах. Еще 14 человек выезжали, чтобы заранее урегулировать бытовые и трудовые вопросы перед выходом на свободу. Одной заключенной из отряда хозяйственного обслуживания СИЗО № 1 выезд разрешили по исключительным обстоятельствам — такие случаи рассматривают при смерти или тяжелой болезни близкого родственника либо в связи со стихийным бедствием», — говорится в публикации.
Помимо выездов, в УФСИН по Алтайскому краю применяют и другую форму поощрения для тех, кто демонстрирует стремление к исправлению, — право на проживание за пределами учреждения. С марта 2026 года такой возможностью воспользовался один осужденный из колонии‑поселения № 2 в Бийске.
19:20:11 03-07-2026
Несправедливо. У меня у работающего , нет отпуска, заменить некем. Только уволится.
23:32:01 03-07-2026
И в чем заключалось хороше поведение. Они помогли какую то преступность победить? Подельников сдали. В смысле? Хорошее поведение. В тюрьме что можно себя ещё и не хорошо вести. Что за чушь несусветная. Я понимаю. Шторм зет пол года и домой. А здесь то за что?
09:16:49 04-07-2026
За хорошее поведение им не должно быть никаких дополнительных наказаний и взысканий. Всего лишь навсего. Никак не отпуск. Вы ещё депутатами их назначьте. Или пусть в отпуске сходят на суд по присутствуют к своим судьям. Поржут.
09:48:41 04-07-2026
А я то думал. Что за байки мне рассказывают. Будто блатные зеки машину прям к воротам колонии подгоняют когда надо и на сходки ездят. А это оказывается вот так называется... А я думал врут...