За хорошее поведение. На Алтае шесть осужденных провели отпуск за пределами колонии

С начала 2026 года право на "вылазки" получил 21 человек — выезды дают за хорошее поведение и для решения бытовых вопросов

03 июля 2026, 17:37, ИА Амител

Колония / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае действует практика предоставления осужденным возможности покидать исправительные учреждения, в том числе для проведения отпуска за пределами колоний и следственных изоляторов. По данным пресс‑службы УФСИН России по Алтайскому краю, с начала 2026 года такое право получил 21 человек.

Выезды за пределы учреждений выступают мерой поощрения и доступны осужденным, отбывающим наказание в исправительных колониях и колониях‑поселениях, а также тем, кто состоит в отрядах хозяйственного обслуживания следственных изоляторов.

Основаниями для предоставления выезда служат добросовестное отношение к труду, правопослушное поведение, а также необходимость укрепить социально полезные связи и решить вопросы трудового и бытового устройства после освобождения.

«Из общего числа получивших разрешение шесть осужденных провели за пределами учреждений ежегодные оплачиваемые отпуска — все они трудоустроены либо на производственных участках, либо в хозяйственных отрядах. Еще 14 человек выезжали, чтобы заранее урегулировать бытовые и трудовые вопросы перед выходом на свободу. Одной заключенной из отряда хозяйственного обслуживания СИЗО № 1 выезд разрешили по исключительным обстоятельствам — такие случаи рассматривают при смерти или тяжелой болезни близкого родственника либо в связи со стихийным бедствием», — говорится в публикации.

Помимо выездов, в УФСИН по Алтайскому краю применяют и другую форму поощрения для тех, кто демонстрирует стремление к исправлению, — право на проживание за пределами учреждения. С марта 2026 года такой возможностью воспользовался один осужденный из колонии‑поселения № 2 в Бийске.