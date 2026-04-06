Осужденные в Алтайском крае занимаются изготовлением маскировки для участников СВО

К регулярной работе привлечены 15 человек

06 апреля 2026, 16:17, ИА Амител

Фото: УФСИН России по Алтайскому краю

В Алтайском крае осужденные колонии-поселения № 2 участвуют в волонтерской деятельности — с 2023 года они изготавливают маскировочные сети, костюмы и другие предметы для участников специальной военной операции. Об этом сообщили в УФСИН России по Алтайскому краю.

За это время в учреждении сплели более 250 маскировочных сетей. Готовую продукцию передают бийскому движению "Вместе за СВОих", которое занимается отправкой помощи в зону боевых действий. Помимо сетей, осужденные изготавливают маскировочные костюмы типа "Кикимора" и бандажи для раненых, а также участвуют в сборе гуманитарной помощи.

Сейчас к регулярной работе привлечены 15 человек. Волонтерская деятельность организована на постоянной основе и стала частью инициатив учреждения.

Недавно колонию посетила руководитель движения "ВМЕСТЕ за СВОих", председатель совета матерей ветеранов СВО города Бийска Надежда Маркова. Она пообщалась с осужденными, отметила важность поддержки военнослужащих и провела мастер-класс по изготовлению маскировочных сетей.

По итогам встречи наиболее активные участники получили благодарственные письма от волонтерского движения.