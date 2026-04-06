Осужденные в Алтайском крае занимаются изготовлением маскировки для участников СВО
К регулярной работе привлечены 15 человек
06 апреля 2026, 16:17, ИА Амител
В Алтайском крае осужденные колонии-поселения № 2 участвуют в волонтерской деятельности — с 2023 года они изготавливают маскировочные сети, костюмы и другие предметы для участников специальной военной операции. Об этом сообщили в УФСИН России по Алтайскому краю.
За это время в учреждении сплели более 250 маскировочных сетей. Готовую продукцию передают бийскому движению "Вместе за СВОих", которое занимается отправкой помощи в зону боевых действий. Помимо сетей, осужденные изготавливают маскировочные костюмы типа "Кикимора" и бандажи для раненых, а также участвуют в сборе гуманитарной помощи.
Сейчас к регулярной работе привлечены 15 человек. Волонтерская деятельность организована на постоянной основе и стала частью инициатив учреждения.
Недавно колонию посетила руководитель движения "ВМЕСТЕ за СВОих", председатель совета матерей ветеранов СВО города Бийска Надежда Маркова. Она пообщалась с осужденными, отметила важность поддержки военнослужащих и провела мастер-класс по изготовлению маскировочных сетей.
По итогам встречи наиболее активные участники получили благодарственные письма от волонтерского движения.
16:42:45 06-04-2026
Ну наконец то!
Наконец то нашли для сидельцев действительно полезную работу.
А то - мебель делаем (которой и так пруд пруди), классические поделки - картины, ножи и т.п.
Распространить практику на все исправительные учреждения России!
17:21:29 06-04-2026
Осталось только понять, чем тогда занимается оборонка?
16:59:34 06-04-2026
хохлы эти дроны в гаражах на коленках делают
думаю, что на сво много что нужно.
пусть бы делали.
те кто согласился, можно было бы питание улучшить.
17:27:14 06-04-2026
Мне кажется, более производительно было бы использование специализированных станков по изготовлению маскировочных сетей. И сетей бы в сотни раз больше наплели, чем пятнадцать сидельцев.
17:35:13 06-04-2026
У Бога, это называется подбрасывание хвороста в топку войны.
21:10:42 06-04-2026
У Него секретарём подрабатываешь?
08:23:36 07-04-2026
08:14:59 07-04-2026
Судя по минусам в новости - на амике пасутся укры... Пора бы конторе присмотреться к минусаторам...
12:51:42 07-04-2026
никто (08:14:59 07-04-2026) Судя по минусам в новости - на амике пасутся укры... Пора бы... все просто - на амике много нормальных людей, которые не жалуют продолжение сво