Осужденные в Алтайском крае занимаются изготовлением маскировки для участников СВО

К регулярной работе привлечены 15 человек

06 апреля 2026, 16:17, ИА Амител

В Алтайском крае осужденные колонии-поселения № 2 участвуют в волонтерской деятельности — с 2023 года они изготавливают маскировочные сети, костюмы и другие предметы для участников специальной военной операции. Об этом сообщили в УФСИН России по Алтайскому краю.

За это время в учреждении сплели более 250 маскировочных сетей. Готовую продукцию передают бийскому движению "Вместе за СВОих", которое занимается отправкой помощи в зону боевых действий. Помимо сетей, осужденные изготавливают маскировочные костюмы типа "Кикимора" и бандажи для раненых, а также участвуют в сборе гуманитарной помощи.

Сейчас к регулярной работе привлечены 15 человек. Волонтерская деятельность организована на постоянной основе и стала частью инициатив учреждения.

Недавно колонию посетила руководитель движения "ВМЕСТЕ за СВОих", председатель совета матерей ветеранов СВО города Бийска Надежда Маркова. Она пообщалась с осужденными, отметила важность поддержки военнослужащих и провела мастер-класс по изготовлению маскировочных сетей.

По итогам встречи наиболее активные участники получили благодарственные письма от волонтерского движения.

Комментарии 9

@

16:42:45 06-04-2026

Ну наконец то!

Наконец то нашли для сидельцев действительно полезную работу.

А то - мебель делаем (которой и так пруд пруди), классические поделки - картины, ножи и т.п.

Распространить практику на все исправительные учреждения России!

Гость

17:21:29 06-04-2026

Осталось только понять, чем тогда занимается оборонка?

Гость

16:59:34 06-04-2026

хохлы эти дроны в гаражах на коленках делают

думаю, что на сво много что нужно.
пусть бы делали.
те кто согласился, можно было бы питание улучшить.

Гость

17:27:14 06-04-2026

Мне кажется, более производительно было бы использование специализированных станков по изготовлению маскировочных сетей. И сетей бы в сотни раз больше наплели, чем пятнадцать сидельцев.

Гость

17:35:13 06-04-2026

У Бога, это называется подбрасывание хвороста в топку войны.

Гость

21:10:42 06-04-2026

У Него секретарём подрабатываешь?

Гость

08:23:36 07-04-2026

Гость (17:35:13 06-04-2026) У Бога, это называется подбрасывание хвороста в топку войны.... Бога нет. Уж,извини.

никто

08:14:59 07-04-2026

Судя по минусам в новости - на амике пасутся укры... Пора бы конторе присмотреться к минусаторам...

Гость

12:51:42 07-04-2026

никто (08:14:59 07-04-2026) Судя по минусам в новости - на амике пасутся укры... Пора бы... все просто - на амике много нормальных людей, которые не жалуют продолжение сво

