Узнать, по каким направлениям можно поступить и что будет в программе, можно на дне отрытых дверей в мае

23 мая 2023, 07:50, ИА Амител 4CQwVszH9pSaq4vkg6p

Фото: "Академия ТОП"

Барнаульский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий "Академия ТОП" открыл набор на 2023 учебный год. Студентов ждёт программа, направленная на подготовку высококвалифицированных и востребованных IT-специалистов, которые будут соответствовать реальным требованиям рынка труда.

По каким направлениям проводят набор?

В 2023 году поступить в филиал Московского международного колледжа цифровых технологий можно на такие перспективные направления, как:

Программа обучения построена на практических задачах, без "лишних" предметов – только то, что пригодится для работы, учёбы или бизнеса.

Преподаватели, которые являются профессионалами в IT-индустрии, будут передавать свой опыт, актуальные знания и учить тому, о чём не пишут в учебниках.

Что получает студент после завершения обучения?

Выпускники получат:

диплом государственного образца и профессиональные сертификаты от ведущих разработчиков ПО;

возможность поступления без ОГЭ и ЕГЭ;

стажировки и практику в крупных IT-компаниях;

возможность зарабатывать во время обучения;

обучение с использованием современных технологий;

перспективу начать самостоятельную жизнь раньше сверстников;

возможность поступить в вуз-партнёр на второй курс без сдачи ЕГЭ;

персональное, оснащённое компьютером место, вместо учебников – планшет;

возможность обучения на базе 9 и 11 классов, для учащихся 8-11 классов – параллельно со школьным образованием;

собственное портфолио, созданное во время обучения.

Так, а где узнать подробнее?

Узнать более подробную информацию можно на дне открытых дверей, куда приглашают абитуриентов в возрасте от 15 до 18 лет, а также их родителей. Мероприятие состоится 27 мая 2023 года в 13:30 в барнаульском филиале колледжа.

Для гостей подготовлена насыщенная программа:

для абитуриентов – пробный урок на выбор: программирование или компьютерная графика. Для родителей – полная презентация о колледже;

выступления ведущих специалистов по направлениям обучения;

демонстрация работ студентов Компьютерной Академии TOP;

профориентационное тестирование;

индивидуальные консультации.

Зарегистрироваться на консультацию или мероприятие можно по телефону: +7 (3852) 721-410 или через форму на сайте.

Фото: "Академия ТОП"

Компьютерная академия "ТОП" (Академия "ТОП" АНО ДПО обособленное подразделение)

Адрес: г. Барнаул, ул. Кирова, 51а, 2 этаж

Тел: 8 (3852) 721-410

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