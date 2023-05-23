За IT – будущее. В Барнауле проводят набор студентов в современную академию "ТОП"
Узнать, по каким направлениям можно поступить и что будет в программе, можно на дне отрытых дверей в мае
23 мая 2023, 07:50, ИА Амител 4CQwVszH9pSaq4vkg6p
Барнаульский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий "Академия ТОП" открыл набор на 2023 учебный год. Студентов ждёт программа, направленная на подготовку высококвалифицированных и востребованных IT-специалистов, которые будут соответствовать реальным требованиям рынка труда.
По каким направлениям проводят набор?
В 2023 году поступить в филиал Московского международного колледжа цифровых технологий можно на такие перспективные направления, как:
Программа обучения построена на практических задачах, без "лишних" предметов – только то, что пригодится для работы, учёбы или бизнеса.
Преподаватели, которые являются профессионалами в IT-индустрии, будут передавать свой опыт, актуальные знания и учить тому, о чём не пишут в учебниках.
Что получает студент после завершения обучения?
Выпускники получат:
- диплом государственного образца и профессиональные сертификаты от ведущих разработчиков ПО;
- возможность поступления без ОГЭ и ЕГЭ;
- стажировки и практику в крупных IT-компаниях;
- возможность зарабатывать во время обучения;
- обучение с использованием современных технологий;
- перспективу начать самостоятельную жизнь раньше сверстников;
- возможность поступить в вуз-партнёр на второй курс без сдачи ЕГЭ;
- персональное, оснащённое компьютером место, вместо учебников – планшет;
- возможность обучения на базе 9 и 11 классов, для учащихся 8-11 классов – параллельно со школьным образованием;
- собственное портфолио, созданное во время обучения.
Так, а где узнать подробнее?
Узнать более подробную информацию можно на дне открытых дверей, куда приглашают абитуриентов в возрасте от 15 до 18 лет, а также их родителей. Мероприятие состоится 27 мая 2023 года в 13:30 в барнаульском филиале колледжа.
Для гостей подготовлена насыщенная программа:
- для абитуриентов – пробный урок на выбор: программирование или компьютерная графика. Для родителей – полная презентация о колледже;
- выступления ведущих специалистов по направлениям обучения;
- демонстрация работ студентов Компьютерной Академии TOP;
- профориентационное тестирование;
- индивидуальные консультации.
Зарегистрироваться на консультацию или мероприятие можно по телефону: +7 (3852) 721-410 или через форму на сайте.
Компьютерная академия "ТОП" (Академия "ТОП" АНО ДПО обособленное подразделение)
Адрес: г. Барнаул, ул. Кирова, 51а, 2 этаж
Тел: 8 (3852) 721-410
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