За подделку протоколов собраний жильцов предлагают наказывать по отдельной статье УК
Фальсификация позволяет сразу взять управление домом в свои руки, незаконно повышать тарифы и вводить оплату несуществующих услуг
23 ноября 2023, 11:14, ИА Амител
В Уголовный кодекс РФ предлагают ввести отдельную статью с наказанием за махинации с протоколами собраний жильцов, пишет "Парламентская газета".
"Наказывать лишением свободы на срок от двух до пяти лет за умышленное искажение результатов голосования собственников, за внесение в протоколы и выписки заведомо недостоверных сведений, за составление ложного списка участников собрания жильцов и сокрытие информации о его проведении", – поясняет издание.
Авторы инициативы отмечают, что очень выгодно обслуживать новые здания, так как затраты на текущий ремонт минимальны и жильцы еще не знают друг друга. В итоге фальсификация позволяет сразу взять управление домом в свои руки, незаконно повышать тарифы и вводить оплату несуществующих услуг.
УК России предлагается дополнить отдельной статьей 185.7 "Фальсификация решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме".
Примечательно, что подделка документов и сейчас наказывается по статье 327. Однако в случаях с собранием жильцов есть нюансы: в смене управляющей компании или принятии решений об установлении тарифов участвует слишком много людей. Все это приводит к тому, что возбужденные дела или приостанавливаются, или прекращаются из-за невозможности установить круг причастных к преступлению лиц.
11:53:01 23-11-2023
ДЕЗ-2 Ленинского района сядет в полном составе.
12:30:33 23-11-2023
В корне поменять способы управления многоквартирными домами. Создаётся УК нет техники, нет людей. Всех нанимают. Просто нашли способ и качают деньги с собственников. Сколько это может продолжаться. Всё чиновники об этом знают но ни каких мер не принимается.
12:32:15 23-11-2023
да многие сядут. Кто тогда будет обслуживать наши дома?
12:41:54 23-11-2023
Все это приводит к тому, что возбужденные дела или приостанавливаются, или прекращаются из-за невозможности установить круг причастных к преступлению лиц. ---------- А что изменит новая статья???
12:50:47 23-11-2023
Гость (12:41:54 23-11-2023) А что изменит новая статья??? расценки за закрытие дел повысятся
12:52:44 23-11-2023
В прошлом году, типа по общему собранию решили поменять окна в подъезде. Выкатили всем в квитанцию по 3 т.р. - звоню спрашиваю - да есть протокол собрания. Но они не в курсе просто что я работаю в другом УК читаем: "Замена окон в подъезде – процедура, относящаяся в текущему ремонту жилого дома, соответственно организуется и оплачивается Управляющей компанией вашего дома.В квитанции за коммунальные услуги, которые вы ежемесячно оплачиваете, есть пункт «Текущий ремонт общего имущества». Именно из этих средств Управляющая компания и оплачивает замену окон в подъезде"....... в общем убрали с меня начисление. а все остальные жильцы заплатили. Люди!!! знайте свои права.
13:01:00 23-11-2023
Гость (12:52:44 23-11-2023) В прошлом году, типа по общему собранию решили поменять окна... я работаю в другом УК --- вы не наш коллега, вы наши секреты выдаете
13:31:47 23-11-2023
Гость (13:01:00 23-11-2023) я работаю в другом УК --- вы не наш коллега, вы наши секреты... Я ратую за людей - мне обидно что и так всех обдирают.
13:01:32 23-11-2023
Еще часто собирают деньги с жильцов на ремонт отмостки у дома - Согласно Жилищному кодексу РФ, ремонт отмосток является общедомовым имуществом и должен оплачиваться за счет средств, поступающих от управляющей организации, образованной собственниками помещений в многоквартирном доме. Таким образом, собственники помещений в многоквартирном доме, вносят в регулярном порядке платежи на содержание и ремонт общедомового имущества, включая ремонт отмосток.
13:03:45 23-11-2023
Еще многие видят в квитанциях статью за спил деревьев - Согласно п. 1.8. «Правил и норм технической эксплуатации жилого фонда», уход за зелеными насаждениями включен в состав работ по эксплуатации жилого фонда. Это значит, что УК оплачивает работы по опилке и удалению деревьев из средств, собранных по строке «Содержание и ремонт жилья».
13:28:52 23-11-2023
Проверили бы УК "Изумрудный"
13:49:18 23-11-2023
А как быть когда директор УК депутат, в суде доказали поддельный протокол ,круг лиц кто это сделал известен, а возбудить дело не могут.
14:07:45 23-11-2023
гость (13:49:18 23-11-2023) А как быть когда директор УК депутат, в суде доказали поддел... Знаем мы про кого вы. это наш директор. прям не знаю как вам бороться.
14:21:03 23-11-2023
у нас законодательство применяется избирательно. когда судей (и прочую власть) возможно будет выбирать и переизбирать на честных выборах, может что-то и поменяется
15:13:38 23-11-2023
Господа вот вами все скахано правильно.Ук кроме своих карандашей и компа ничего не имеют.Простые граждане не в силах контролировать этот факт а вот прлкуратура наша перестала давно "держать руку на пульсе" к несчастью мы с вами остаемся заложниками между администрацией и прокуратуры - никто не хочет заниматься этим важным вопросом.Увы но не видно и нашего руководителя Томенко В.П.а ведь все можно решить с команды наших "высоких" чиновников - только нет желания у них (в прочим у нас все обещания руководителей по ряду проблем в городе не исполняются.Обидно....
17:12:49 23-11-2023
Ну писали жалобы на Федяева "Наш Барнаул" неоднократно, за все годы ни разу не делал ремонт подъезда. И что ? В ответ отписки :"денег нет!". Сами жители ремонтировали лет 20 назад. Сейчас вид такой, что кавдры военкоров выглядят пристойнее. Ничего с управляшкой не сделать, "управленцы" это прекрасно понимают!
08:20:55 24-11-2023
Закон давно назрел. Из-за подделок документов УК свободно воруют деньги собственников уже лет 20!