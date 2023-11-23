За подделку протоколов собраний жильцов предлагают наказывать по отдельной статье УК

Фальсификация позволяет сразу взять управление домом в свои руки, незаконно повышать тарифы и вводить оплату несуществующих услуг

23 ноября 2023, 11:14, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Уголовный кодекс РФ предлагают ввести отдельную статью с наказанием за махинации с протоколами собраний жильцов, пишет "Парламентская газета".

"Наказывать лишением свободы на срок от двух до пяти лет за умышленное искажение результатов голосования собственников, за внесение в протоколы и выписки заведомо недостоверных сведений, за составление ложного списка участников собрания жильцов и сокрытие информации о его проведении", – поясняет издание.

Авторы инициативы отмечают, что очень выгодно обслуживать новые здания, так как затраты на текущий ремонт минимальны и жильцы еще не знают друг друга. В итоге фальсификация позволяет сразу взять управление домом в свои руки, незаконно повышать тарифы и вводить оплату несуществующих услуг.

УК России предлагается дополнить отдельной статьей 185.7 "Фальсификация решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме".

Примечательно, что подделка документов и сейчас наказывается по статье 327. Однако в случаях с собранием жильцов есть нюансы: в смене управляющей компании или принятии решений об установлении тарифов участвует слишком много людей. Все это приводит к тому, что возбужденные дела или приостанавливаются, или прекращаются из-за невозможности установить круг причастных к преступлению лиц.