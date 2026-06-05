За слово "обезьяна" россияне будут платить до 700 тыс. рублей. Подробности
Почему человека могут за это наказать, объяснил юрист
05 июня 2026, 14:57, ИА Амител
За сравнение человека с животным, например, с использованием слова "обезьяна", можно получить административное наказание, рассказал "Абзацу" юрист Сергей Багян.
«Согласно статье, за оскорбление, совершенное публично, в том числе в интернете, может быть штраф для гражданских лиц от 5 до 10 тысяч, для должностных лиц — от 50 до 100 тысяч рублей, для юридических лиц — от 200 тысяч до 700 тысяч рублей», — объяснил эксперт.
Однако, чтобы человек понес ответственность за свой поступок, необходимо обратиться с заявлением в прокуратуру и приложить доказательства. Это могут быть скриншоты страниц, распечатки сообщений, записи разговоров и прочее.
В качестве доказательства можно также использовать лингвистическую экспертизу, которая подтвердит, что употребление слова в определенном контексте носит оскорбительный характер.
15:10:07 05-06-2026
теория Дарвина - вышла из чата ..
15:16:55 05-06-2026
А за ворону сколько?
И за собаку женского пола?
16:07:55 05-06-2026
Гость (15:16:55 05-06-2026) А за ворону сколько?И за собаку женского пола?... Ну есть же синонимы... "Тётя собака", "Дальний родственник человека", "Говорящий окорок", "Бесхвостое земноводное"...
16:52:57 05-06-2026
Гость (15:16:55 05-06-2026) А за ворону сколько?И за собаку женского пола?... а мужского?
16:29:12 05-06-2026
Скоро и за козла спросят
17:17:44 05-06-2026
Гость (16:29:12 05-06-2026) Скоро и за козла спросят...
вообще-то за "козла" давно уже спрашивают ...
18:09:43 05-06-2026
Гость (16:29:12 05-06-2026) Скоро и за козла спросят... Уже давно спрашивают, Несколько лет назад писали о суде над мужчиной, который назвал оппонента "сельскохозяйственным животным"(конкретно "козлом"). Причем события происходили в нашем крае.
16:50:40 05-06-2026
Эксперт то не совсем экспертный. Гражданских лиц решил привлечь к ответу (военнослужащих не будем трогать, им можно ругаться иначе бардак и хаос). А закон разделяет правонарушителей на физических, должностных и юридических лиц. Или копирайтер по своему решить пересказать?
17:33:31 05-06-2026
интересно, а фразу из "Ивана Васильевича" про пса смердящего вырежут или просто запикают?
17:55:34 05-06-2026
а если сам себя назовешь и пожалуешься, то на кого административку повесят?
15:01:23 06-06-2026
Гость (17:55:34 05-06-2026) а если сам себя назовешь и пожалуешься, то на кого администр... можно, наверное, установить самозапрет на госуслугах? или такой ещё не придумали?
21:50:46 05-06-2026
слабодоказуемое и потому это очередной просто вброс
15:06:08 06-06-2026
Гость (21:50:46 05-06-2026) слабодоказуемое и потому это очередной просто вброс... за козла лично отвечала в суде в виде штрафа 1500 рубликов, лет +-10 назад. я так соседа по подъезду называю. и ещё назову, если будет необходимость. у него племянник из прокурорских, потому суд слушает только одну сторону, но мне за правду не жалко денег заплатить и пьяный скот должен знать свое имя, а не козырять известностью и "уважением" в городе.