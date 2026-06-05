НОВОСТИОбщество

За слово "обезьяна" россияне будут платить до 700 тыс. рублей. Подробности

Почему человека могут за это наказать, объяснил юрист

05 июня 2026, 14:57, ИА Амител

Обезьяна в зоопарке / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru
Обезьяна в зоопарке / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

За сравнение человека с животным, например, с использованием слова "обезьяна", можно получить административное наказание, рассказал "Абзацу" юрист Сергей Багян. 

«Согласно статье, за оскорбление, совершенное публично, в том числе в интернете, может быть штраф для гражданских лиц от 5 до 10 тысяч, для должностных лиц — от 50 до 100 тысяч рублей, для юридических лиц — от 200 тысяч до 700 тысяч рублей», — объяснил эксперт.

Однако, чтобы человек понес ответственность за свой поступок, необходимо обратиться с заявлением в прокуратуру и приложить доказательства. Это могут быть скриншоты страниц, распечатки сообщений, записи разговоров и прочее.

В качестве доказательства можно также использовать лингвистическую экспертизу, которая подтвердит, что употребление слова в определенном контексте носит оскорбительный характер.

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

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Комментарии 13

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Шинник

15:10:07 05-06-2026

теория Дарвина - вышла из чата ..

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Гость

15:16:55 05-06-2026

А за ворону сколько?
И за собаку женского пола?

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Гость

16:07:55 05-06-2026

Гость (15:16:55 05-06-2026) А за ворону сколько?И за собаку женского пола?... Ну есть же синонимы... "Тётя собака", "Дальний родственник человека", "Говорящий окорок", "Бесхвостое земноводное"...

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гость

16:52:57 05-06-2026

Гость (15:16:55 05-06-2026) А за ворону сколько?И за собаку женского пола?... а мужского?

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Гость

16:29:12 05-06-2026

Скоро и за козла спросят

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Шинник

17:17:44 05-06-2026

Гость (16:29:12 05-06-2026) Скоро и за козла спросят...
вообще-то за "козла" давно уже спрашивают ...

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Гость

18:09:43 05-06-2026

Гость (16:29:12 05-06-2026) Скоро и за козла спросят... Уже давно спрашивают, Несколько лет назад писали о суде над мужчиной, который назвал оппонента "сельскохозяйственным животным"(конкретно "козлом"). Причем события происходили в нашем крае.

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Гость

16:50:40 05-06-2026

Эксперт то не совсем экспертный. Гражданских лиц решил привлечь к ответу (военнослужащих не будем трогать, им можно ругаться иначе бардак и хаос). А закон разделяет правонарушителей на физических, должностных и юридических лиц. Или копирайтер по своему решить пересказать?

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Элен без ребят

17:33:31 05-06-2026

интересно, а фразу из "Ивана Васильевича" про пса смердящего вырежут или просто запикают?

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Гость

17:55:34 05-06-2026

а если сам себя назовешь и пожалуешься, то на кого административку повесят?

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Элен без ребят

15:01:23 06-06-2026

Гость (17:55:34 05-06-2026) а если сам себя назовешь и пожалуешься, то на кого администр... можно, наверное, установить самозапрет на госуслугах? или такой ещё не придумали?

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Гость

21:50:46 05-06-2026

слабодоказуемое и потому это очередной просто вброс

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Элен без ребят

15:06:08 06-06-2026

Гость (21:50:46 05-06-2026) слабодоказуемое и потому это очередной просто вброс... за козла лично отвечала в суде в виде штрафа 1500 рубликов, лет +-10 назад. я так соседа по подъезду называю. и ещё назову, если будет необходимость. у него племянник из прокурорских, потому суд слушает только одну сторону, но мне за правду не жалко денег заплатить и пьяный скот должен знать свое имя, а не козырять известностью и "уважением" в городе.

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