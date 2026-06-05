За слово "обезьяна" россияне будут платить до 700 тыс. рублей. Подробности

Почему человека могут за это наказать, объяснил юрист

05 июня 2026, 14:57, ИА Амител

Обезьяна в зоопарке / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

За сравнение человека с животным, например, с использованием слова "обезьяна", можно получить административное наказание, рассказал "Абзацу" юрист Сергей Багян.

«Согласно статье, за оскорбление, совершенное публично, в том числе в интернете, может быть штраф для гражданских лиц от 5 до 10 тысяч, для должностных лиц — от 50 до 100 тысяч рублей, для юридических лиц — от 200 тысяч до 700 тысяч рублей», — объяснил эксперт.

Однако, чтобы человек понес ответственность за свой поступок, необходимо обратиться с заявлением в прокуратуру и приложить доказательства. Это могут быть скриншоты страниц, распечатки сообщений, записи разговоров и прочее.

В качестве доказательства можно также использовать лингвистическую экспертизу, которая подтвердит, что употребление слова в определенном контексте носит оскорбительный характер.