В Госдуме могут ввести штрафы за термин "разведенка с прицепом"

Инициатива направлена на защиту матерей-одиночек от унизительных выражений

03 июня 2026, 09:43, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Государственной Думе России обсуждается предложение о введении штрафов за использование уничижительного выражения "разведенка с прицепом". Об этом сообщает Mash.

Автором инициативы выступила Валерия Рытвина, основательница "Совета блогеров". Она стремится защитить женщин, воспитывающих детей в одиночку, от публичных оскорблений.

Проект уже направлен на юридическую экспертизу и оценку специалистов. Эксперты считают, что данное выражение несет негативный подтекст и может провоцировать травлю матерей-одиночек, что вызывает серьезную обеспокоенность.

Термин "разведенка" сам по себе воспринимается как пренебрежительный, а добавление слова "прицеп" в отношении ребенка лишь усиливает уничижительный смысл. Депутаты подчеркивают важность защиты граждан от оскорблений на основании семейного положения.

В случае одобрения инициативы штрафы могут налагаться за использование этого термина в социальных сетях, комментариях и блогах.