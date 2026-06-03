В Госдуме могут ввести штрафы за термин "разведенка с прицепом"
Инициатива направлена на защиту матерей-одиночек от унизительных выражений
03 июня 2026, 09:43, ИА Амител
В Государственной Думе России обсуждается предложение о введении штрафов за использование уничижительного выражения "разведенка с прицепом". Об этом сообщает Mash.
Автором инициативы выступила Валерия Рытвина, основательница "Совета блогеров". Она стремится защитить женщин, воспитывающих детей в одиночку, от публичных оскорблений.
Проект уже направлен на юридическую экспертизу и оценку специалистов. Эксперты считают, что данное выражение несет негативный подтекст и может провоцировать травлю матерей-одиночек, что вызывает серьезную обеспокоенность.
Термин "разведенка" сам по себе воспринимается как пренебрежительный, а добавление слова "прицеп" в отношении ребенка лишь усиливает уничижительный смысл. Депутаты подчеркивают важность защиты граждан от оскорблений на основании семейного положения.
В случае одобрения инициативы штрафы могут налагаться за использование этого термина в социальных сетях, комментариях и блогах.
09:46:06 03-06-2026
Других проблем в стране не осталось.
09:51:25 03-06-2026
Маразм
09:53:06 03-06-2026
Есть альтернативное слово-брошенка
10:08:12 03-06-2026
Олег (09:53:06 03-06-2026) Есть альтернативное слово-брошенка... брошенка с прицепом?
12:34:51 03-06-2026
Гость (10:08:12 03-06-2026) брошенка с прицепом?... бсп2?
09:58:30 03-06-2026
От истины не уйдешь, если женщина легкомысленная, то это клеймо на всю жизнь.
10:11:54 03-06-2026
Гость (09:58:30 03-06-2026) От истины не уйдешь, если женщина легкомысленная, то это кле... Женщины не легкомысленные... Это гормоны, понимаешь? И мы таки этим пользуемся, все такие белые, пушистые и с перегарчиком....
09:58:49 03-06-2026
Из фильма: дядя Коля, вы дурак? Других слов нет.
10:03:50 03-06-2026
Гость (09:58:49 03-06-2026) Из фильма: дядя Коля, вы дурак? Других слов нет.... - Семенов, ты идиот?
- Я что, похож на идиота?
- Похож!
10:01:24 03-06-2026
Да ввести статью за умение говорить. Говоришь - значит, наверняка какую-нибудь гадость сказал. Оболиво про начальство. А это уже и вовсе крамола.
🤣
10:05:32 03-06-2026
Скольких знаю, им этот термин тол ко и соотвктствует. Сами развалили семью из-ща завышенных требований и отсутствия мозгов. Конечно есть и исключения по разным обстоятельствам, но их мало.
10:08:20 03-06-2026
Неужто в госдуме какая то из думнущих дам развелась и теперь очкует , что ее будут так называть и , полетели бредовые предложения. мозга на что то более дельное то не хватает. Бесят.
14:06:44 03-06-2026
Гость (10:08:20 03-06-2026) Неужто в госдуме какая то из думнущих дам развелась и теперь... когда Познер в прямом эфире, как будто бы оговорился назвав Госдуму - "госдурой", его потом помоями парламентарии закидали. Обиделись).
10:13:45 03-06-2026
Сложно найти в русском языке другие варианты.. придумают другие и может оказаться ещё точнее ..
10:16:03 03-06-2026
обидное запретить.
оставить,, свободная дама, средних лет, с ребёнком и прицепом денег/приданного. "
деньги/приданное выделяет государство.
помимо мат.капитала.
обязательно-прожить в следующем, счастливо браке до совершеннолетия детей.
иначе, деньги вернуть в пенсионный фонд.
10:20:13 03-06-2026
Так ни кто и не говорит "разведёнка с прицепом". Говорят РСП, РС2П, РС3П и тд...
10:33:45 03-06-2026
Сопли слёзы вперемешку кто обидел рспешку
10:36:06 03-06-2026
А еще говорят - разведенка с подарком. Хоть что можно запретить, но суть от этого не поменяется. Не зря эта тема подробнейшим образом разбирается психологами, значит есть у этих дам определенные особенности и жизненные установки
10:42:33 03-06-2026
Гость (10:36:06 03-06-2026) А еще говорят - разведенка с подарком. Хоть что можно запрет...
причем, ни одна женщина не станет тратить время, силы и деньги на чужого ребенка.
10:50:25 03-06-2026
Трагати (10:42:33 03-06-2026) причем, ни одна женщина не станет тратить время, силы и ...
А если вытащить голову из мдк пабликов и посмотреть вокруг на реальные семьи?
11:02:04 03-06-2026
Гость (10:50:25 03-06-2026) А если вытащить голову из мдк пабликов и посмотреть вокр...
А вот если посмотреть на такие реальные семьи, то мужу в них не позавидуешь. Чтобы никого не оскорбить, лучше не писать здесь как называются такие мужчины
11:44:33 03-06-2026
Гость (10:50:25 03-06-2026) А если вытащить голову из мдк пабликов и посмотреть вокр...
что такое мд - совсем понимаю.
реальные - как же - знамо дело.
это там, где пациент после развода лучше и счастливее выглядит, чем "до".
елейный еле из рекламы кукурузных хлопьев -е на в счет
10:54:02 03-06-2026
Перепись брошенок в комментах. Если от вас ушли жены, то может это просто не ваше? Всегда можно выбрать воздержание )))
11:07:03 03-06-2026
Гость (10:54:02 03-06-2026) Перепись брошенок в комментах. Если от вас ушли жены, то мож...
Когда женишься, нужно включать голову и 100 раз хорошо подумать на ком ты женишься. А этой дамочке из Госдумы нужно запретить еще и Библию заодно. Там тоже написано: "кто женится на разведенной, тот прелюбодействует". Прелюбодеяние - смертный грех. И вот, оказывается, что Библия тоже "несет негативный подтекст и может провоцировать травлю матерей-одиночек"
10:54:35 03-06-2026
Знаю одного дурачка женился на разведенке с 2мя прицепами от разных мужиков , усыновил их всех и своего еще состряпал с ней. А своих двоих бросил
11:12:55 03-06-2026
Гость (10:54:35 03-06-2026) Знаю одного дурачка женился на разведенке с 2мя прицепами от... Это просто какая-то Легенда о Благородном Олене, разведёнки за такими охотятся день и ночь без устали.
12:39:14 03-06-2026
Гость (11:12:55 03-06-2026) Это просто какая-то Легенда о Благородном Олене, разведёнки... алень, через а
10:59:53 03-06-2026
А вообще в нашей Думе нужно рассмотреть законопроект запрещающий людям думать, видеть и слышать, а то многое себе позволять стали. Это сарказм.
11:07:18 03-06-2026
Не надо плохо думать о РСП, потому что в демо-режиме она идеальна и делает всё!
Используйте их в демо-режиме один раз, просто каждый раз с разными РСП.
12:42:22 03-06-2026
Гость (11:07:18 03-06-2026) Не надо плохо думать о РСП, потому что в демо-режиме она иде... Все верно, мать одна ночка
12:44:04 03-06-2026
Гость (11:07:18 03-06-2026), просто каждый раз с разными .. Вы мой пациент!
14:04:10 03-06-2026
Гость (11:07:18 03-06-2026) Не надо плохо думать о РСП, потому что в демо-режиме она иде... Демо‑режим (от англ. demo mode — «демонстрационный режим») — это специальный режим работы устройства или программы, созданный для наглядной демонстрации его функций и возможностей.
13:42:32 03-06-2026
На сайте знакомств РСПшек пруд пруди, ищут себе принцев с квартирой, машиной, хорошей зп и красивого) Мозг есть в 40+ ?
14:05:00 03-06-2026
Гость (13:42:32 03-06-2026) На сайте знакомств РСПшек пруд пруди, ищут себе принцев с кв... Вы им не подходите: страшненький, хорошей зарплаты нет, квартиры и машины тоже. Короче, не принц))) Ещё возраст предпенсионный, это очевидно, если рассматриваете кандидаток 40+)))
17:01:33 03-06-2026
Гость (14:05:00 03-06-2026) Вы им не подходите: страшненький, хорошей зарплаты нет, квар... Не для того мамочка эту розочку растила))
20:05:42 03-06-2026
Можно предложить разведенка с бонусом!