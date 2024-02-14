Как не надоесть друг другу за 50 лет совместной жизни и сохранить любовь и уважение?

14 февраля 2024, 11:31, ИА Амител

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2024-й – Год семьи. По данным Алтайкрайстата, в прошлом, 2023 году в Алтайском крае заключили 5,32 тыс. браков, а расторгли 5,28 тыс. Так что в нашем регионе на 100 браков приходится почти 100 разводов.

Почему люди расстаются, как ответственно подойти к созданию семьи – тема для отдельного материала. А в этом мы поделимся с вами историями трех пар, которые живут вместе не один и даже не два десятка лет. Татьяна и Николай Чулковы женаты 50 лет (Татьяна – воспитатель, а Николай всю жизнь проработал шофером). Валентина и Александр Михель – семья музыкантов, вместе уже 45 лет. Юристы Татьяна и Александр Атьясовы тоже отметили 45-летие с момента свадьбы.

Мы пригласили героев материала в уютную фотостудию Shambhala на уютный диванчик (особого уюта добавляли розовые тапочки) и расспросили обо всем – где найти вторую половинку раз и навсегда, как решать конфликты и не надоесть друг другу. А еще о том, как понять, что это тот самый человек, как меняется любовь с годами и меняется ли вообще и что нужно делать, чтобы прожить долгую счастливую жизнь.